Irány a pálya - sok-sok meccs a Keglovich-kupában
Szerdán rendezik a Keglovich László Vármegyi Kupa 2. fordulóját. Huszonnégy meccs közül lehet választani. Két összecsapást majd jövő szerdán tartanak.
Ahogy arról beszámoltunk, rengeteg gól esett a vármegyei amatőr klubok részére kiírt Keglovich-kupa első fordulójában, volt olyan csapat, amely 14 találatig jutott. A héten már a sorozat 2. fordulóját rendezik.
A program, szerda: Bágyogszovát–Rábaszentandrás, 17.30 óra. Nagylózs–Petőháza, Balf–SVSE (Sopron, Anger réti Sporttelep), Hegykő–Nagycenk, Csapod–Répcementi, Mihályi–SFAC, Jobaháza–Vitnyéd, Vág–Szany, Beled–Fertőszentmiklós, Markotabödöge–MITE, Rábapatona–Kajárpéc, Enese–Ásványráró, Rábaszentmihály–Veszkény, Győrzámoly–Hegyeshalom, Mecsér–Levél, Rajka–Csorna, Bakonyszentlászló–Pannonhalma, Pázmándfalu–Győrújfalu, Győrszentiván–Mosonszentmiklós, Győrasszonyfa–Győrújbarát, Tét–Jánossomorja, Vámosszabadi–Hédervár, Dunakiliti–Bácsa, Máriakálnok–Abda, 18 óra. Szeptember 3., szerda: Kisfalud–Rábatamási, 17 óra. DAC 1912–Nyúl, 19 óra.
Erőnyerő csapatok: Bőny, Kapuvár, Mezőörs, Lébény, Koroncó, Ménfőcsanak.