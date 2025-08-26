augusztus 26., kedd

Izsó névnap

23°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

35 perce

Ilyen sokat még nem fütyült egy meccsen bíró - húsz gólt lőtt a győri DAC

Címkék#megyei foci#DAC Nádorváros 1912#labdarúgás

Elképesztő mennyiségű gólt lőtt hétvégén a megyei III. osztályban szereplő DAC a Börcs II vendégeként. A rengeteg találat persze nem véletlen, a nemrég még megyei I. osztályú győriek erős kerettel vágtak neki a bajnokságnak, mert minél előbb vissza szeretnének jutni a legmagasabb amatőr csoportba.

Bár nem volt egy durva összecsapás, a megszokottnál is több (sokkal több) füttyszótól volt hangos hétvégén a börcsi futballpálya. A megyei III. osztályban vitézkedő helyi együttes második csapata ugyanis a nemrég még megyei egyben szereplő győri DAC-ot fogadta, s az erősebb kerettel érkező vendégek komolyan vették a mérkőzést. Olyannyira, hogy még ezen a szinten is ritkán tapasztalható különbséggel, 20–1-re(!) nyerték meg a találkozót.

Mivel az első félidőben a vendég kilenc mellett a hazai csapat is lőtt egy gólt, kiszámítható, hogy a bírónak átlagosan négy-négy és fél percenként kellett a sípjába fújnia, s akkor még nem vettük figyelembe az esetleges szabálytalanságokat követő játékvezetői reakciókat.
Az elképesztő különbség amúgy nem egy kifutott eredmény. Ahogy említettük, a DAC 1912 az elmúlt idényben még a legmagasabb amatőr bajnokságban szerepelt, de ahogy arról a Kisalföldben is beszámoltunk, a létesítményének használati joga körül kialakult vitás helyzet miatt a megyei I. osztályban nem kapott indulási jogot. A csapatból sokan nem vállalták a megye hármat, többen is távoztak, de a klubvezetésnek sikerült egy erős keretet kialakítania, s ezzel vághatott neki a DAC 1912 a legalacsonyabb osztálynak.

Nem véletlen tehát, hogy az első fordulóban 16–0-ra, míg a következő körben 10–2-re, legutóbb pedig, ahogy cikkünk elején írtuk, 20–1-re győztek a nem titkoltan feljutást célul kitűző kék-fehérek. Hogy aztán utóbbi sikert felül tudják-e  még múlni, nem tudni, az azonban borítékolható, hogy nem ez volt a győriek utolsó nagy különbségű sikere az idényben.

Hétvégén húsz gólt lőtt a börcsieknek a DAC, Rózsavölgyi Patrik (fehérben) egymaga nyolc találatot szerzett a mérkőzésen. Fotó: Molcsányi Máté

„Mi is ebben bízunk, az ellenfeleket ezzel is megtisztelve minden meccsünket igyekszünk majd komolyan venni – kezdte a börcsiek ellen nyolcszor(!) a kapuba találó DAC-játékos, Rózsavölgyi Patrik. – Egyértelmű volt ezúttal is a különbség, ami aztán végül a rengeteg gólban is megmutatkozott. Nyilván egy rutinosabb játékosokból álló, többet edző csapat a miénk, amely így kiemelkedik ebből a mezőnyből. Sportszerű volt eddig minden ellenfelünk, ők is tudják, hogy nem maradunk
sokáig ebben az osztályban, s nyilván nem jó érzés ennyi gólt kapni, de nem szeretnénk csupán emiatt visszafogni magunkat, s az osztályba beleszürkülni” – tette hozzá a futballista, aki elárulta, ha lehet, két osztályt is „ugranának” feljebb a bajnokság végén. Addig még marad a harmadosztály, ahol azért akad egy komoly rivális is.
„A Bágyogszovát is hasonlóan erős kerettel, célokkal vágott neki az idénynek. Ellene nyilván másmilyen meccsre kell készülnünk. Már nagyon várjuk azt a találkozót” – tette hozzá a győri játékos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu