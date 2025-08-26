Ilyen sokat még nem fütyült egy meccsen bíró - húsz gólt lőtt a győri DAC

Mivel az első félidőben a vendég kilenc mellett a hazai csapat is lőtt egy gólt, kiszámítható, hogy a bírónak átlagosan négy-négy és fél percenként kellett a sípjába fújnia, s akkor még nem vettük figyelembe az esetleges szabálytalanságokat követő játékvezetői reakciókat.

Az elképesztő különbség amúgy nem egy kifutott eredmény. Ahogy említettük, a DAC 1912 az elmúlt idényben még a legmagasabb amatőr bajnokságban szerepelt, de ahogy arról a Kisalföldben is beszámoltunk, a létesítményének használati joga körül kialakult vitás helyzet miatt a megyei I. osztályban nem kapott indulási jogot. A csapatból sokan nem vállalták a megye hármat, többen is távoztak, de a klubvezetésnek sikerült egy erős keretet kialakítania, s ezzel vághatott neki a DAC 1912 a legalacsonyabb osztálynak.

Nem véletlen tehát, hogy az első fordulóban 16–0-ra, míg a következő körben 10–2-re, legutóbb pedig, ahogy cikkünk elején írtuk, 20–1-re győztek a nem titkoltan feljutást célul kitűző kék-fehérek. Hogy aztán utóbbi sikert felül tudják-e még múlni, nem tudni, az azonban borítékolható, hogy nem ez volt a győriek utolsó nagy különbségű sikere az idényben.

Hétvégén húsz gólt lőtt a börcsieknek a DAC, Rózsavölgyi Patrik (fehérben) egymaga nyolc találatot szerzett a mérkőzésen. Fotó: Molcsányi Máté

„Mi is ebben bízunk, az ellenfeleket ezzel is megtisztelve minden meccsünket igyekszünk majd komolyan venni – kezdte a börcsiek ellen nyolcszor(!) a kapuba találó DAC-játékos, Rózsavölgyi Patrik. – Egyértelmű volt ezúttal is a különbség, ami aztán végül a rengeteg gólban is megmutatkozott. Nyilván egy rutinosabb játékosokból álló, többet edző csapat a miénk, amely így kiemelkedik ebből a mezőnyből. Sportszerű volt eddig minden ellenfelünk, ők is tudják, hogy nem maradunk

sokáig ebben az osztályban, s nyilván nem jó érzés ennyi gólt kapni, de nem szeretnénk csupán emiatt visszafogni magunkat, s az osztályba beleszürkülni” – tette hozzá a futballista, aki elárulta, ha lehet, két osztályt is „ugranának” feljebb a bajnokság végén. Addig még marad a harmadosztály, ahol azért akad egy komoly rivális is.

„A Bágyogszovát is hasonlóan erős kerettel, célokkal vágott neki az idénynek. Ellene nyilván másmilyen meccsre kell készülnünk. Már nagyon várjuk azt a találkozót” – tette hozzá a győri játékos.