2 órája
Ilyen sokat még nem fütyült egy meccsen bíró, 20 gólt lőtt a győri DAC
Elképesztő mennyiségű gólt lőtt hétvégén a megyei III. osztályban szereplő DAC a Börcs II vendégeként. A rengeteg találat persze nem véletlen, a nemrég még megyei I. osztályú győriek erős kerettel vágtak neki a bajnokságnak, mert minél előbb vissza szeretnének jutni a legmagasabb amatőr csoportba.
Bár nem volt egy durva összecsapás, a megszokottnál is több (sokkal több) füttyszótól volt hangos hétvégén a börcsi futballpálya. A megyei III. osztályban vitézkedő helyi együttes második csapata ugyanis a nemrég még megyei egyben szereplő győri DAC-ot fogadta, s az erősebb kerettel érkező vendégek komolyan vették a mérkőzést. Olyannyira, hogy még ezen a szinten is ritkán tapasztalható különbséggel, 20–1-re(!) nyerték meg a találkozót.
Mivel az első félidőben a vendég kilenc mellett a hazai csapat is lőtt egy gólt, kiszámítható, hogy a bírónak átlagosan négy-négy és fél percenként kellett a sípjába fújnia, s akkor még nem vettük figyelembe az esetleges szabálytalanságokat követő játékvezetői reakciókat.
Az elképesztő különbség amúgy nem egy kifutott eredmény. Ahogy említettük, a DAC 1912 az elmúlt idényben még a legmagasabb amatőr bajnokságban szerepelt, de ahogy arról a Kisalföldben is beszámoltunk, a létesítményének használati joga körül kialakult vitás helyzet miatt a megyei I. osztályban nem kapott indulási jogot. A csapatból sokan nem vállalták a megye hármat, többen is távoztak, de a klubvezetésnek sikerült egy erős keretet kialakítania, s ezzel vághatott neki a DAC 1912 a legalacsonyabb osztálynak.
Góltornádó Börcsön, 20(!) találatig jutott a DAC - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria
Nem véletlen tehát, hogy az első fordulóban 16–0-ra, míg a következő körben 10–2-re, legutóbb pedig, ahogy cikkünk elején írtuk, 20–1-re győztek a nem titkoltan feljutást célul kitűző kék-fehérek. Hogy aztán utóbbi sikert felül tudják-e még múlni, nem tudni, az azonban borítékolható, hogy nem ez volt a győriek utolsó nagy különbségű sikere az idényben.
„Mi is ebben bízunk, az ellenfeleket ezzel is megtisztelve minden meccsünket igyekszünk majd komolyan venni – kezdte a börcsiek ellen nyolcszor(!) a kapuba találó DAC-játékos, Rózsavölgyi Patrik. – Egyértelmű volt ezúttal is a különbség, ami aztán végül a rengeteg gólban is megmutatkozott. Nyilván egy rutinosabb játékosokból álló, többet edző csapat a miénk, amely így kiemelkedik ebből a mezőnyből. Sportszerű volt eddig minden ellenfelünk, ők is tudják, hogy nem maradunk sokáig ebben az osztályban, s nyilván nem jó érzés ennyi gólt kapni, de nem szeretnénk csupán emiatt visszafogni magunkat, s az osztályba beleszürkülni” – tette hozzá a futballista, aki elárulta, ha lehet, két osztályt is „ugranának” feljebb a bajnokság végén. Addig még marad a harmadosztály, ahol azért akad egy komoly rivális is.
A Bágyogszovát is hasonlóan erős kerettel, célokkal vágott neki az idénynek. Ellene nyilván másmilyen meccsre kell készülnünk. Már nagyon várjuk azt a találkozót
– tette hozzá a győri játékos.