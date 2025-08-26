Ilyen sokat még nem fütyült egy meccsen bíró, 20 gólt lőtt a győri DAC

Bár nem volt egy durva összecsapás, a megszokottnál is több (sokkal több) füttyszótól volt hangos hétvégén a börcsi futballpálya. A megyei III. osztályban vitézkedő helyi együttes második csapata ugyanis a nemrég még megyei egyben szereplő győri DAC-ot fogadta, s az erősebb kerettel érkező vendégek komolyan vették a mérkőzést. Olyannyira, hogy még ezen a szinten is ritkán tapasztalható különbséggel, 20–1-re(!) nyerték meg a találkozót.

Hétvégén húsz gólt lőtt a börcsieknek a DAC, Rózsavölgyi Patrik (fehérben) egymaga nyolc találatot szerzett a mérkőzésen. Fotó: Molcsányi Máté

Mivel az első félidőben a vendég kilenc mellett a hazai csapat is lőtt egy gólt, kiszámítható, hogy a bírónak átlagosan négy-négy és fél percenként kellett a sípjába fújnia, s akkor még nem vettük figyelembe az esetleges szabálytalanságokat követő játékvezetői reakciókat.

Az elképesztő különbség amúgy nem egy kifutott eredmény. Ahogy említettük, a DAC 1912 az elmúlt idényben még a legmagasabb amatőr bajnokságban szerepelt, de ahogy arról a Kisalföldben is beszámoltunk, a létesítményének használati joga körül kialakult vitás helyzet miatt a megyei I. osztályban nem kapott indulási jogot. A csapatból sokan nem vállalták a megye hármat, többen is távoztak, de a klubvezetésnek sikerült egy erős keretet kialakítania, s ezzel vághatott neki a DAC 1912 a legalacsonyabb osztálynak.