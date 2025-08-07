Ilyen nincs, megint összekerült két vármegyei csapat a kupában

Az MLSZ a hivatalos honlapján tette közzé a Mol Magyar Kupa 2025/2026-os kiírásának második fordulós párosítását, amelyben még mindig az NB III-as együttesek és az alacsonyabb osztályú csapatok lépnek pályára. A 12 NB I-es és a 16 NB II-es csapat a harmadik fordulóban kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe.

A 1. fordulóból továbbjutott 72 csapatot területi alapon négy részre osztották. Régiónként 18–18 együttes játszik egymással, a 36 továbbjutó csapathoz csatlakozik a 3. fordulóban a 12 NB I-es és a 16 NB II-es klub, így áll össze a 64 csapatos mezőny.

Az első fordulóban több Győr-Moson-sopron vármegyei csapat is összekerült egymással, s ezúttal találkozik két együttesünk, méghozzá az azonos osztályban szerplő Credobus Mosonmagyaróvár és a Gyirmót FC Győr.

A 2. forduló párosítása, kiemelve a Győr-Moson-Sopron vármegyei csapatok találkozói:

Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III)

FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III)

DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)

CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III)

Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)

Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)

Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III)

Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)

Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III)

DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)

XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)–Pilisi LK (Pest I.)

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)

Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)

III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)

REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)

43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III)

Csepel SC (NB III)–Gyulai Termál FC (NB III)

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)

Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)

Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)

Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)

Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)

Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)

Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)

Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)

Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)

Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)

Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III)

Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)

Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)

Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)

Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)