Idei legjobb meccsét játszotta Babos - videóval

A párosban négyszeres Grand Slam-győztes játékos a magyar szövetség Facebook-oldalának azzal kezdte értékelését, hogy a nyitókörben kiemeltként (11.) nem kaphattak volna nehezebb riválist a cseh-lett duónál, melynek mindkét tagja egyéniben és párosban is GS-bajnok, Ostapenko ráadásul a címvédője a női párosnak New Yorkban.

„Nagyon örülök, mert ez volt a célom, hogy így teniszezzek, és nemhogy egyenrangú ellenfele tudtam lenni két ilyen játékosnak, hanem sokszor jobban is játszottam mint ők” – mondta elégedetten a 32 éves soproni sportoló. Babos elárulta, hogy a tíznapos közvetlen felkészülés során rengeteget segített neki, hogy ütőpartnere lehetett a wimbledoni negyeddöntős Mirra Andrejevának, illetve a tokiói olimpiai bajnok Belinda Bencicnek.

„Ez nagyon kellett ahhoz, hogy ma így tudjak játszani és tudjunk nyerni – jegyezte meg Babos Tímea, aki különösen alapvonaljátékával volt elégedett, mely éppen a Bencicékkel tartott edzések miatt javult fel és lett stabilabb a korábbiaknál. – Korábban is jól játszottam sokszor, sok meccsen, de ennyire jól még nem ment kemény pályán idén, amihez kellett, hogy áldozatot hozzak, és itt legyek már tíz nappal ezelőtt.”

A magyar teniszező a társát is dicsérte, kiemelve, hogy Stefani játéka menet közben javult fel, a végén pedig remekül szervált, s mindez kellett ahhoz, hogy a vesztes nyitójátszma után a másodikban 2:2-nél elvegyék a rivális adogatását és „taktikusan, okosan, pontosan” játszva meg tudják fordítani az összecsapást.

„Ez egy meccs volt. Még hátra van öt. Nyilván ennek nagyon kell örülni, mert ez nagy győzelem, fontos győzelem, de le kell vonni a tanulságokat belőle, hogy min tudunk javítani, mert nagy céljaink vannak” – jelentette ki Babos.

Eredmény, női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért): Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Barbora Krejcíková, Jelena Ostapenko (cseh, lett) 4:6, 6:2, 6:3.