Megyei foci
1 órája
Hűha! Egy tucat góllal küldte haza ellenfelét a Mezőörs
Már pénteken lejátszották a vármegyei I. osztály 2. fordulójának nyitótalálkozóját, amelyen a Mezőörs 12(!) gólt lőtt.
Mezőörs–Vitnyéd 12–2 (5–0)
Részletek hamarosan!
A további program, szombat: Kapuvár–Credobus Tehestégközpont, Győrújbarát–Koroncó, Gyirmót FC Győr II–Gönyű, 17 óra. Csorna–Fertőszentmiklós, 19 óra. Vasárnap: Győrújfalu–Abda, 17 óra. Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.
