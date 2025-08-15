Hűha! Egy tucat góllal küldte haza ellenfelét a Mezőörs

Mezőörs–Vitnyéd 12–2 (5–0)

Mezőrs, 250 néző. V.: Erdélyi.

Mezőörs: Germán M. – Böröczky (Vári), Böcskey (Balogh B.), Pankotai, Tóth L., szabó L. (Szántó), Végh T., Vörös Torma (Venczel), Nagy K., Nagy P. (Kerékgyártó), Deákovits. Edző: Germán Ferenc.

Vitnyéd: Kóczán Barnabás – Kóczán Bertalan, Simon M., Szalai Attila (Szalai D.), Zombó, Papp R., Varga G. (Eckhardt), Szalóky, Halász M., Kovács A., Szakács M. (Szalai András). Edző: Csermelyi Imre.

Gsz.: Nagy K. (4.), Nagy P. (22., 36.), Vörös Torma (29., 41.), Szabó L. (47.), Böcskey (51., 54.), Kerékgyártó (70.), Szántó (79., 84., 90.), ill. Kovács A. (56., 89.).

A vendégek sportszerűen játszva, végig küzdöttek, de a hazai csapat az első perctől kezdve magához ragadta a kezdeményezést, és sorra érte el góljait.

Germán Ferenc: – A nagykülönbségű győzelmünket annak köszönhetjük, hogy a vendégcsapat nem állt be védekezni és ezáltal sok helyzetet tudtunk kialakítani, amit viszonylag jó arányban ki is tudtunk használni.

Csermelyi Imre: – Osztálykülönbség volt a hazai csapat javára, amelynek ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelme. Játékosaim hozzáállását nem tudom elmarasztalni, nagy a pofon, de fel kell állni belőle.

A további program, szombat: Kapuvár–Credobus Tehestégközpont, Győrújbarát–Koroncó, Gyirmót FC Győr II–Gönyű, 17 óra. Csorna–Fertőszentmiklós, 19 óra. Vasárnap: Győrújfalu–Abda, 17 óra. Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.

