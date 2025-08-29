augusztus 29., péntek

Konferencia-liga

18 perce

„Holnap újra feljön a nap" – nem ért véget a zöld-fehér álom a kieséssel - galéria, videó

Címkék#Konferencia-liga#Borbély Balázs#Allianz Stadion#szurkolók#ETO FC

Csütörtök délután szurkolók százai keltek útra Győrből Bécs felé: az ETO drukkerei a Rapid Wien elleni Konferencia-liga rájátszáskör visszavágójára utaztak, ahol Borbély Balázs együttese az egygólos előny megőrzésében bízott. Szerkesztőségünkből többen is ott voltunk az ETO FC mérkőzésén, és nemcsak dolgozni, szurkolni is mentünk.

Venesz Klaudia

A Konferencia-liga főtáblája előtti utolsó rosta visszavágó mérkőzésére hatalmas volt az érdeklődés. Az Allianz Stadion vendégszektorába szóló belépőket egy nap alatt értékesítette a jegyárusítással megbízott ETO FC, így a későn érkező szurkolók a hütteldorfi aréna hazai lelátóin találtak helyet.

ETO FC
Az ETO FC szurkolóinak is kijárt a taps a bécsi mérkőzés után.
Fotó: Csapó Balázs

Végül mintegy kétezer győri drukker érkezett az Allianz Stadionba, közülük négyszázan különvonattal. A vasúti kocsikban minden korosztály képviseltette magát: családok kisebb gyermekekkel, „elsőbálozók” és idősebb rajongók is felszálltak a szerelvényre, köztük egy 80 év körüli hölgy is, aki régi idők focijáról sztorizott az utastársaknak.

Az eredeti tervek szerint a szervezett szurkolói csoport a sportlétesítmény közvetlen közelében lévő vasútállomásra érkezett volna, de ezt a tervet a hatóságok az utolsó pillanatban, biztonsági okokra hivatkozva átszabták. A végállomásként a Westbahnhofot jelölték ki, ahol csapatokra bontva, villamosra szálltak át a szurkolók. A túlzott óvatosságnak nem volt alapja, ugyanis a győri szurkolók fegyelmezetten, a címerhez és a városhoz méltó módon közelítették meg a létesítményt és a beléptetésnél sem voltak fennakadások.

A Rapid-drukkerek kapcsán is ugyan erről tudunk beszámolni: jókedvűen, beszélgetve várakoztak a beléptetőpontoknál. A Kleissergasse környéke megtelt a bécsi zöld-fehér csapat mezét és sálját viselő drukkerekkel.

Lélegzetelállító atmoszférában játszott az ETO FC

Az Allianz Stadion (Weststadion) Bécs egyik külső kerületében, társasházas övezetben fekszik, a szűk utcákon kifejezetten nehéz parkolóhelyet találni. Nekünk szerencsénk volt, időben érkeztünk, a parkolójegy-váltással volt némi fennakadás. Egy helyi szurkolótól kértünk segítséget, aki felajánlotta, hogy a saját applikációján keresztül vált nekünk jegyet. „Nur vier, macht nichts" - vetette oda és már indult is a parkolás. Közben megvitattuk az előző mérkőzést és azt is, ki mit vár a visszavágón a csapatától. A futball viszont ilyen is tud lenni, teret ad a barátságnak, a jó beszélgetéseknek és nem utolsósorban az  önzetlen segítségnyújtásnak.

A stadion egyébként is impozáns látványt nyújt a maga 24 ezer férőhelyével. Bár vannak ennél jóval nagyobb létesítmények, de a katlanszerű elrendezés miatt is beleborzong a látványba az, aki jórészt az ETO Parkhoz, vagy más magyarországi, vidéki stadionhoz szokott. Ezt csak tovább fokozza a szurkolótábor. Különös atmoszférát teremt a hatalmas zászlókat lengető közönség, a zúgó szektorok, az óriási drapériák pedig mind olyan erőt sugároznak, amit a televízió képernyője nem ad vissza. A csapatok csütörtök este több mint 22 ezer néző előtt léptek pályára. A győri játékosokra óriási nyomás nehezedett ilyen környezetben, a legtöbbjük még soha nem játszott ilyen létszámú és erejű közönség előtt. Több ezres tömeg zúgta az osztrák csapatot buzdító rigmusokat, de a fehérbe öltözött ETO-szurkolók is kieresztették a hangjukat. A tízes éveimben, még a Reszeli-Soós-korszakban váltam ETO-szurkolóvá, akkor még álmomban sem gondoltam, hogy a kedvenc csapatomat ilyen mérkőzésen, élőben láthatom.

Egység, erő a szurkolótáborban az Allianz Stadion vendégszektorában
Fotó: Csapó Balázs

A mérkőzés nem alakult kedvezően az ETO számára, ugyanis M’Buyi az első és a második félidőben is beletalált Petrás hálójába, a győriek viszont gól nélkül maradtak, így a Rapid megfordította a párharc eredményét. A sajtótájékoztatón Peter Stögernek, a vendéglátók vezetőedzőjének okkal volt jó kedve, így viccelt is a francia gólszerző személyével kapcsolatban. Azt állította, hogy a sarki kisboltban egy hölgy hívta fel a figyelmét az akkor még a St. Pöltenben játszó gólkirályra, a többi pedig már történelem.

Csalódtak, de menetelnek tovább

A győri játékosok és a stáb érthető módon már nem volt ennyire kicsattanóan jókedvű. De a fociban vannak jobb és rosszabb napok, periódusok, amelyek meghatározzák a csapat eredményességét. Az ETO esetében a vereség bár fájó, csalódásra semmi ok, hiszen egy város szíve dobbant egyszerre. Borbély Balázs nevét még azok is ismerik, akik nem követik napi szinten a győri futballt. A szurkolók egyre hangosabbak, a gyerekek pedig ugyan olyan büszkén viselik Bumba mezét, minta legalább egy aranylabdás futballista nevét nyomták volna rá.

Holnap újra feljön a nap, vasárnap bajnoki mérkőzés van. Össze kell szednünk magunkat fizikálisan és fejben, majd menni tovább 

– hangoztatta a vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

És valóban, menni kell tovább, de mi is velük tartunk, hiszen „egy csapat van csak nyugaton.”

Rapid Wien-ETO FC, Konferencia-liga-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

 

