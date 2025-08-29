„Holnap újra feljön a nap" – nem ért véget a zöld-fehér álom a kieséssel - galéria, videó

A stadion egyébként is impozáns látványt nyújt a maga 24 ezer férőhelyével. Bár vannak ennél jóval nagyobb létesítmények, de a katlanszerű elrendezés miatt is beleborzong a látványba az, aki jórészt az ETO Parkhoz, vagy más magyarországi, vidéki stadionhoz szokott. Ezt csak tovább fokozza a szurkolótábor. Különös atmoszférát teremt a hatalmas zászlókat lengető közönség, a zúgó szektorok, az óriási drapériák pedig mind olyan erőt sugároznak, amit a televízió képernyője nem ad vissza. A csapatok csütörtök este több mint 22 ezer néző előtt léptek pályára. A győri játékosokra óriási nyomás nehezedett ilyen környezetben, a legtöbbjük még soha nem játszott ilyen létszámú és erejű közönség előtt. Több ezres tömeg zúgta az osztrák csapatot buzdító rigmusokat, de a fehérbe öltözött ETO-szurkolók is kieresztették a hangjukat. A tízes éveimben, még a Reszeli-Soós-korszakban váltam ETO-szurkolóvá, akkor még álmomban sem gondoltam, hogy a kedvenc csapatomat ilyen mérkőzésen, élőben láthatom.

Egység, erő a szurkolótáborban az Allianz Stadion vendégszektorában

Fotó: Csapó Balázs

A mérkőzés nem alakult kedvezően az ETO számára, ugyanis M’Buyi az első és a második félidőben is beletalált Petrás hálójába, a győriek viszont gól nélkül maradtak, így a Rapid megfordította a párharc eredményét. A sajtótájékoztatón Peter Stögernek, a vendéglátók vezetőedzőjének okkal volt jó kedve, így viccelt is a francia gólszerző személyével kapcsolatban. Azt állította, hogy a sarki kisboltban egy hölgy hívta fel a figyelmét az akkor még a St. Pöltenben játszó gólkirályra, a többi pedig már történelem.

Csalódtak, de menetelnek tovább

A győri játékosok és a stáb érthető módon már nem volt ennyire kicsattanóan jókedvű. De a fociban vannak jobb és rosszabb napok, periódusok, amelyek meghatározzák a csapat eredményességét. Az ETO esetében a vereség bár fájó, csalódásra semmi ok, hiszen egy város szíve dobbant egyszerre. Borbély Balázs nevét még azok is ismerik, akik nem követik napi szinten a győri futballt. A szurkolók egyre hangosabbak, a gyerekek pedig ugyan olyan büszkén viselik Bumba mezét, minta legalább egy aranylabdás futballista nevét nyomták volna rá.

Holnap újra feljön a nap, vasárnap bajnoki mérkőzés van. Össze kell szednünk magunkat fizikálisan és fejben, majd menni tovább

– hangoztatta a vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

És valóban, menni kell tovább, de mi is velük tartunk, hiszen „egy csapat van csak nyugaton.”