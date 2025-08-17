Kisalföldi tragédiák árnyékában - Kánikula idején át kell gondolni a futóedzéseket

A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A kánikulában végzett mozgás stresszeli a szervezetet, így a hobbisportolók számára ez az időszak egyáltalán nem ajánlott a rekordok hajhászására.

A hobbisportolók számára is fontos az extra hidratálás a melegben. Fotó: Török János

A hobbisportolóknak veszélyes üzem az extrém meleg

A rendkívüli melegben a szervezet nagyon gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért is célszerű ezeket ilyenkor kerülni – áll a Katasztrófavédelem honlapján.

Néhány napja az egyik videómegosztó közösségi portálon szerepelt a felkapott tartalmak között egy fiatal nő bejegyzése. A futó kánikulában indult a 20 kilométeres távjára, és elmondta, hogy nem vitt magával folyadékot, de ezt nem is tartja fontosnak. A gyakorlottabb sportolók tudják, hogy a szervezet egy bizonyos szintig képes alkalmazkodni a szélsőségekhez, legyen az a meleg, vagy épp a hideg időjárás. A melegterhelés azonban csak nagyjából két hét után fejti ki a hatását. Ezzel csak egy probléma van: hazánkban ezen a nyáron még nem volt egybefüggően 14 olyan nap, amikor a hozzászoktatás megtörténhetett volna. Sőt: ha újra hűvösebb időszak köszönt be, az gyakorlatilag törli az addig elért eredményt. Azonban a folyadékbevitelt ezzel sem lehet helyettesíteni.

Tragikus esetek Győr-Moson-Sopronban

Az extrém terhelést nem szabad félvállról venni, ha felkészületlenül éri a sportolót, az tragédiába is torkollhat. Emlékezzünk csak a vármegyénkben történt esetekre: a Győr-Lipót futóversenyen elhunyt futóra, vagy két évvel ezelőtti, mosonmagyaróvári tragédiára, ahol szintén egy futó volt az áldozat.

Kindl Gábor egy magyar, kifejezetten sportolóknak szánt frissítő termékeket előállító és forgalmazó cég tulajdonosa, maga is sportoló, folyamatosan kutatja a hidratálás témáját.

Az emberi test hatvan százaléka víz, ebből sporttevékenység nélkül, csak az élettani folyamatok fenntartása révén átlagosan három litert veszítünk el naponta. Már kismértékű dehidratáció is kihat a kedélyállapotunkra, a mentális és fizikális teljesítményünkre. A légzés, az izzadás, a vizelet és az emésztőnedvek által elveszített vizet ezért folyamatosan és kiegyensúlyozottan kell pótolni a nap folyamán

– emelte ki Kindl. Az átlagos folyadékszükséglet 2 liter körüli, ehhez minden mozgással töltött óra után 6-8 deciliter extra vizet kell adni.