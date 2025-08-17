1 órája
Kisalföldi tragédiák árnyékában - Kánikula idején át kell gondolni a futóedzéseket
Az Országos Tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el vasárnap éjfélig. A nagy meleg különösen nagy mértékben terheli a szervezetet, de mit tegyen a hobbisportoló?
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A kánikulában végzett mozgás stresszeli a szervezetet, így a hobbisportolók számára ez az időszak egyáltalán nem ajánlott a rekordok hajhászására.
A hobbisportolóknak veszélyes üzem az extrém meleg
A rendkívüli melegben a szervezet nagyon gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért is célszerű ezeket ilyenkor kerülni – áll a Katasztrófavédelem honlapján.
Néhány napja az egyik videómegosztó közösségi portálon szerepelt a felkapott tartalmak között egy fiatal nő bejegyzése. A futó kánikulában indult a 20 kilométeres távjára, és elmondta, hogy nem vitt magával folyadékot, de ezt nem is tartja fontosnak. A gyakorlottabb sportolók tudják, hogy a szervezet egy bizonyos szintig képes alkalmazkodni a szélsőségekhez, legyen az a meleg, vagy épp a hideg időjárás. A melegterhelés azonban csak nagyjából két hét után fejti ki a hatását. Ezzel csak egy probléma van: hazánkban ezen a nyáron még nem volt egybefüggően 14 olyan nap, amikor a hozzászoktatás megtörténhetett volna. Sőt: ha újra hűvösebb időszak köszönt be, az gyakorlatilag törli az addig elért eredményt. Azonban a folyadékbevitelt ezzel sem lehet helyettesíteni.
Rengetegen keresik Zsolit
Eltűnt egy terepfutó a cserépfalvi verseny utolsó kilométerein; sokan keresik Spitzmüller Zsoltot, Zsolit Mezőkövesd térségében. Bővebb részletek az eltűnésről itt.
Tragikus esetek Győr-Moson-Sopronban
Az extrém terhelést nem szabad félvállról venni, ha felkészületlenül éri a sportolót, az tragédiába is torkollhat. Emlékezzünk csak a vármegyénkben történt esetekre: a Győr-Lipót futóversenyen elhunyt futóra, vagy két évvel ezelőtti, mosonmagyaróvári tragédiára, ahol szintén egy futó volt az áldozat.
Kindl Gábor egy magyar, kifejezetten sportolóknak szánt frissítő termékeket előállító és forgalmazó cég tulajdonosa, maga is sportoló, folyamatosan kutatja a hidratálás témáját.
Az emberi test hatvan százaléka víz, ebből sporttevékenység nélkül, csak az élettani folyamatok fenntartása révén átlagosan három litert veszítünk el naponta. Már kismértékű dehidratáció is kihat a kedélyállapotunkra, a mentális és fizikális teljesítményünkre. A légzés, az izzadás, a vizelet és az emésztőnedvek által elveszített vizet ezért folyamatosan és kiegyensúlyozottan kell pótolni a nap folyamán
– emelte ki Kindl. Az átlagos folyadékszükséglet 2 liter körüli, ehhez minden mozgással töltött óra után 6-8 deciliter extra vizet kell adni.
A dehidratáltság során növekszik a vérplazma sűrűsége. A szervezet energiát használ fel a sejtek oxigénnel és tápanyagokkal való ellátásához. Sport közben emelkedik a pulzusszám is, a szívnek 3-5 ütéssel többet kell vernie ahhoz, hogy a sejteket oxigénnel lássa el. A szomjúságérzet oka végső soron a káliumkoncentráció növekedése, ez már egy elkésett jelzés a szervezettől. Ekkorra a vízveszteség már meghaladta a testtömeg egy százalékát, ami legalább hét deciliter víz hiányát jelzi.
A hobbisportoló is extrém terhelést kap
Az izommunka mellékterméke a hő, ezt pedig le kell adnunk, különben megsülnénk a saját izmaink által termelt hőben. A szervezet ez ellen az izzadással védekezik, ám a verejtékezéssel leadott vizet és elektrolitokat pótolni kell. A sók és a víz komolyan befolyásolja a teljesítményt, gyakorlatilag az információáramlás is megszűnik, ha ezekből hiány alakul ki. A dehidratált szervezetben megszűnik az információáramlás, így hiába az akarat, az nem jut el az izmok szintjére – állítja Kindl Gábor.
A teljesítmény visszaesése ez esetben csupán másodlagos, a melegben végzett sportolás veszélyes üzem. Aki ragaszkodik ahhoz, hogy ennek ellenére a kánikulában is űzze a választott sportját, az jobb, ha betartja az ajánlásokat:
- megfelelő mennyiségű folyadékbevitel (a közkutakat térképen is jelölik)
- sópótlás (sótablettával)
- elektrolitok pótlása (sportitalokkal)
- az edzések kora reggeli, vagy esti időpontra időzítése
- hűtés (vizezett sapka, karszár, vagy akár egy egyszerű textilpelenka a nyakba)
- védelem a tűző nap ellen
Tehát nem kell lemondani a megszokott mozgásról, de mindenképpen érdemes alacsonyabb terheléssel végezni a szeretett sportágunkat. El kell fogadni azt is, ha a teljesítmény visszaesik, de a kánikulában nem kell a határainkat feszegetni, ráérünk arra ideálisabb időjárási körülmények között is, hiszen életünk csak egy van.