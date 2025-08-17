1 órája
Hibátlan a Gyirmót, Sahli a félpályáról lőtt gólt, ikszelt a Sopron, kikapott az Óvár
Újpest FC II–Gyirmót FC Győr 0–3 (0–1)
Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentrum, 120 néző. V.: Maml.
Újpest II: Juhász – Mándi, Kaczvinszki, Fehér Cs., Horváth D., Tamás K. (Palkó, 58.), Vas (Cseh, 84.), Geiger (Mező, 46.), Tajti M. (Kollarik, 46.), Árki (Kéri B., 70.), Katona B. Vezetőedző: Mundi Viktor.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Hudák D. (Szegi, 53.), Lányi B., Hajdú, Kiss N., Madarász, Iván (Miknyóczki, 61.), Rácz (Hudák M., 71.), Kicsun (Tömösvári, 61.), Szarka (Szabó M., 71.). Vezetőedző: Weitner Ádám.
Gsz.: Szarka (21.), Madarász (69.), Lányi (88., 11-esből).
21. perc: Szarka a védők szorítása mellett a kapu bal oldalába csúsztatott. (0–1). 69. perc: Madarász négy méterről a kapu bal oldalába helyezett .(0–2). 74. perc: Büntető: Vas lövése után Papp Zs. bravúrral tenyerelte ki a kapu jobb oldalára tartó labdát. 88. perc: Miknyóczkit buktatta Fehér, amiért itt is büntető járt. Lányi jobbal a jobb felső sarokba lőtt (0–3).
Mundi Viktor: – Az első félidőben bizonyította a Gyirmót, hogy jobb csapat, szünet után sajnos helyzetekig nem jutottunk el.
Weitner Ádám: – Az első félidőben ragyogóan játszottunk egy megerősített Újpest ellen, a vezetésünk mellett is több helyzetet dolgoztunk ki. Amin a továbbiakban javítanunk kell, hogy ezeket jobban használjuk ki.
Haladás-ETO Akadémia 2-4 (2-2)
Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, V.: Büki.
Gsz.: Füzi (3.), Balogh Á. (38.), ill. Kiss M. (32.), Kulcsár (37.), Sahli (59.), Mascoe (73.).
A 3. percben Füzi hat méterről a léc alá bombázta a labdát. (1-0). A 32. percben érkező Kiss M. jobbal, 13 méterről a bal sarokba lőtt. (1-1). A 37. percben Kulcsár kapásból,öt méterről, ballal a kapu közepébe vágta (1-2). A 38. percben Balogh három méterről óriási erővel a léc alá lőtt. (2-2). Az 59. percben ritkán látható góllal szerzett vezetést az ETO Akadémia. Füzi veszített labdát a félpályánál, Sahli lecsapott rá és már a Haladás térfeléről – de szinte a félpályáról, 45 méterről - kapura emelt, a kétségbeesetten visszafutó Rózsa nem ért vissza, a labda pedig a jobb sarokba hullott (2-3). A 73. percben Mascoe öt méterről a jobb sarokba helyezett (2-4).
FC Sopron-Komárom VSE 1-1 (1-0)
Sopron, 450 néző. V.: Molnár R.
Sopron: Ferenczi - Kovács B., Fendrik, Orosz, Somogyi (Szabó K., 90.), Molnár (Végh, 82.),Tóth D., Szilágyi, Vankó (Reseterits, 82.), Kocsis Á. (Varga, 46.), Oláh (Szóka. 66.). Vezetőedző: Finta Zoltán.
Komárom: Ásványi- Szecsődi, Molnár K. (Bögi, 77.), Vukasovic, Szénási, Mucska, Batizi-Pócsi (Rátonyi, 66.), Farkas, Bagó, Bartos (Csöngei, 66.), Harangozó. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gsz.: Molnár M. (1.), ill. Batizi-Pócsi (66.).
Az első percben Molnár jóvoltából gólt eredményezett. 1-0. 63. p.: Soproni támadásnál Oláh eladta a labdát, a kontrából a vendégek Batizi-Pócsi révén egyenlítettek. 1-1.
A hazaiak az első félidőben jól játszottak. A kemény, helyenként durva belépőkkel tarkított mérkőzésen igazságos eredmény született.
Finta Zoltán: - Sajnos nem játszottunk olyan jól, mint az előző két mérkőzésen. Az átütő erő hiányzott játékunkból.
Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 2-1 (1-0)
Veszprém, 200 néző. V.: Bana.
Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B., Irmes (Baján 56.), Volter, Baldauf (Berzsenyi, 87.), Dömötör (Mayer G., 80.), Rédling, Kiss M., Horváth B. Edző: Gunther Zsolt.
Mosonmagyaróvár: Kovács – Simita, Czingráber, Kövesdi (Sipos, 84.), Illés (Erdei, 61.), Gera, Gáncs (Ocskay, 61.), Tullner, Menyhárt (Buglyó, 61.), Kitl, Pongrácz. Edző: Gyürki Gergely.
Gsz.: Rédling (13.), Molnár (66.), ill. Kitl (73., 11-esből).
A 13. percben Rédling a kivetődő kapust megelőzve közelről a hálóba helyezett, 1-0. A 66. percben Molnár a bal alsóba lőtt, 2-0. A 73. percben Kitl büntetőbőla bal alsóba lőtte a labdát, 2-1.
A további eredmények: Puskás Akadémia II–Balatonfüred 4–1. Zsámbék–Dorog 1–2, Budaörs–Tatabánya 3–2, Perutz Pápa–Bicske lapzárta után.