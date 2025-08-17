augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás: NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Hibátlan a Gyirmót, Sahli a félpályáról lőtt gólt, ikszelt a Sopron, kikapott az Óvár

Címkék#félidő#Sahli#Óvár Újpest FC II

Kisalföld.hu
Hibátlan a Gyirmót, Sahli a félpályáról lőtt gólt, ikszelt a Sopron, kikapott az Óvár

Újpest FC II–Gyirmót FC Győr 0–3 (0–1)
Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentrum, 120 néző. V.: Maml.
Újpest II: Juhász – Mándi, Kaczvinszki, Fehér Cs., Horváth D., Tamás K. (Palkó, 58.), Vas (Cseh, 84.), Geiger (Mező, 46.), Tajti M. (Kollarik, 46.), Árki (Kéri B., 70.), Katona B. Vezetőedző: Mundi Viktor.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Hudák D. (Szegi, 53.), Lányi B., Hajdú, Kiss N., Madarász, Iván (Miknyóczki, 61.), Rácz (Hudák M., 71.), Kicsun (Tömösvári, 61.), Szarka (Szabó M., 71.). Vezetőedző: Weitner Ádám.
Gsz.: Szarka (21.), Madarász (69.), Lányi (88., 11-esből).
21. perc: Szarka a védők szorítása mellett a kapu bal oldalába csúsztatott. (0–1). 69. perc: Madarász négy méterről a kapu bal oldalába helyezett .(0–2). 74. perc: Büntető: Vas lövése után Papp Zs. bravúrral tenyerelte ki a kapu jobb oldalára tartó labdát. 88. perc: Miknyóczkit buktatta Fehér, amiért itt is büntető járt. Lányi jobbal a jobb felső sarokba lőtt (0–3).
Mundi Viktor: – Az első félidőben bizonyította a Gyirmót, hogy jobb csapat, szünet után sajnos helyzetekig nem jutottunk el.
Weitner Ádám: – Az első félidőben ragyogóan játszottunk egy megerősített Újpest ellen, a vezetésünk mellett is több helyzetet dolgoztunk ki. Amin a továbbiakban javítanunk kell, hogy ezeket jobban használjuk ki. 
                           

Haladás-ETO Akadémia 2-4 (2-2)
Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, V.: Büki.
Gsz.: Füzi (3.), Balogh Á. (38.), ill. Kiss M. (32.), Kulcsár (37.), Sahli (59.), Mascoe (73.).
A 3. percben Füzi hat méterről a léc alá bombázta a labdát. (1-0). A 32. percben érkező Kiss M. jobbal, 13 méterről a bal sarokba lőtt. (1-1). A 37. percben Kulcsár kapásból,öt méterről, ballal a kapu közepébe vágta (1-2). A 38. percben Balogh három méterről óriási erővel a léc alá lőtt. (2-2). Az 59. percben ritkán látható góllal szerzett vezetést az ETO Akadémia. Füzi veszített labdát a félpályánál, Sahli lecsapott rá és már a Haladás térfeléről – de szinte a félpályáról, 45 méterről - kapura emelt, a kétségbeesetten visszafutó Rózsa nem ért vissza, a labda pedig a jobb sarokba hullott (2-3). A 73. percben Mascoe öt méterről a jobb sarokba helyezett (2-4). 


FC Sopron-Komárom VSE 1-1 (1-0)
Sopron, 450 néző. V.: Molnár R.
Sopron: Ferenczi - Kovács B., Fendrik, Orosz, Somogyi (Szabó K., 90.), Molnár (Végh, 82.),Tóth D., Szilágyi, Vankó (Reseterits, 82.), Kocsis Á. (Varga, 46.), Oláh (Szóka. 66.). Vezetőedző: Finta Zoltán.
Komárom: Ásványi- Szecsődi, Molnár K. (Bögi, 77.), Vukasovic, Szénási, Mucska, Batizi-Pócsi (Rátonyi, 66.), Farkas, Bagó, Bartos (Csöngei, 66.), Harangozó. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gsz.: Molnár M. (1.), ill. Batizi-Pócsi (66.).
Az első percben Molnár jóvoltából gólt eredményezett. 1-0. 63. p.: Soproni támadásnál Oláh eladta a labdát, a kontrából a vendégek Batizi-Pócsi révén egyenlítettek. 1-1.
A hazaiak az első félidőben jól játszottak. A kemény, helyenként durva belépőkkel tarkított mérkőzésen igazságos eredmény született.
Finta Zoltán: - Sajnos nem játszottunk olyan jól, mint az előző két mérkőzésen. Az átütő erő hiányzott játékunkból.
                           
Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár 2-1 (1-0)
Veszprém, 200 néző. V.: Bana.
Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B., Irmes (Baján 56.), Volter, Baldauf (Berzsenyi, 87.), Dömötör (Mayer G., 80.), Rédling, Kiss M., Horváth B. Edző: Gunther Zsolt.
Mosonmagyaróvár: Kovács – Simita, Czingráber, Kövesdi (Sipos, 84.), Illés (Erdei, 61.), Gera, Gáncs (Ocskay, 61.), Tullner, Menyhárt (Buglyó, 61.), Kitl, Pongrácz. Edző: Gyürki Gergely.
Gsz.: Rédling (13.), Molnár (66.), ill. Kitl (73., 11-esből).
A 13. percben Rédling a kivetődő kapust megelőzve közelről a hálóba helyezett, 1-0. A 66. percben Molnár a bal alsóba lőtt, 2-0. A 73. percben Kitl büntetőbőla bal alsóba lőtte a labdát, 2-1.
A további eredmények: Puskás Akadémia II–Balatonfüred 4–1. Zsámbék–Dorog 1–2, Budaörs–Tatabánya 3–2, Perutz Pápa–Bicske lapzárta után.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu