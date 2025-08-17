Hibátlan a Gyirmót, Sahli a félpályáról lőtt gólt, ikszelt a Sopron, kikapott az Óvár

Újpest FC II–Gyirmót FC Győr 0–3 (0–1)

Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentrum, 120 néző. V.: Maml.

Újpest II: Juhász – Mándi, Kaczvinszki, Fehér Cs., Horváth D., Tamás K. (Palkó, 58.), Vas (Cseh, 84.), Geiger (Mező, 46.), Tajti M. (Kollarik, 46.), Árki (Kéri B., 70.), Katona B. Vezetőedző: Mundi Viktor.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Hudák D. (Szegi, 53.), Lányi B., Hajdú, Kiss N., Madarász, Iván (Miknyóczki, 61.), Rácz (Hudák M., 71.), Kicsun (Tömösvári, 61.), Szarka (Szabó M., 71.). Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gsz.: Szarka (21.), Madarász (69.), Lányi (88., 11-esből).

21. perc: Szarka a védők szorítása mellett a kapu bal oldalába csúsztatott. (0–1). 69. perc: Madarász négy méterről a kapu bal oldalába helyezett .(0–2). 74. perc: Büntető: Vas lövése után Papp Zs. bravúrral tenyerelte ki a kapu jobb oldalára tartó labdát. 88. perc: Miknyóczkit buktatta Fehér, amiért itt is büntető járt. Lányi jobbal a jobb felső sarokba lőtt (0–3).

Mundi Viktor: – Az első félidőben bizonyította a Gyirmót, hogy jobb csapat, szünet után sajnos helyzetekig nem jutottunk el.

Weitner Ádám: – Az első félidőben ragyogóan játszottunk egy megerősített Újpest ellen, a vezetésünk mellett is több helyzetet dolgoztunk ki. Amin a továbbiakban javítanunk kell, hogy ezeket jobban használjuk ki.



Haladás-ETO Akadémia 2-4 (2-2)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, V.: Büki.

Gsz.: Füzi (3.), Balogh Á. (38.), ill. Kiss M. (32.), Kulcsár (37.), Sahli (59.), Mascoe (73.).

A 3. percben Füzi hat méterről a léc alá bombázta a labdát. (1-0). A 32. percben érkező Kiss M. jobbal, 13 méterről a bal sarokba lőtt. (1-1). A 37. percben Kulcsár kapásból,öt méterről, ballal a kapu közepébe vágta (1-2). A 38. percben Balogh három méterről óriási erővel a léc alá lőtt. (2-2). Az 59. percben ritkán látható góllal szerzett vezetést az ETO Akadémia. Füzi veszített labdát a félpályánál, Sahli lecsapott rá és már a Haladás térfeléről – de szinte a félpályáról, 45 méterről - kapura emelt, a kétségbeesetten visszafutó Rózsa nem ért vissza, a labda pedig a jobb sarokba hullott (2-3). A 73. percben Mascoe öt méterről a jobb sarokba helyezett (2-4).