Hétvégén rajtolnak a megyei bajnokságok - Ha parádé nem is lesz, az élmezőnyben maradna a Kapuvár

„Az ősz sem volt rossz, viszont tavaszra csúcsosodott ki az újjáformálódott együttesünk teljesítménye. A bajnokságban és a Keglovich-kupában is rendkívül motivátan futballoztunk, aminek a hibátlan szezon lett az eredménye – emelte ki a Kapuvár parádés tavaszi telejesítményével kapcsolatban a csapat edzője, Varga Péter. – Nem volt kimondott cél, hogy odaérjünk az első helyre, inkább arra figyeltünk, hogy ütőképes futballcsapata legyen Kapuvárnak. Az, hogy aztán sikerült megszorítanunk, s ennyire közel kerülnünk a végül aranyéremes Koroncóhoz, úgy gondolom, nagy siker. Ezúton is szeretnék gratulálni a bajnoknak, hiszen a pályája felújítása miatt szinte végig idegenben játszva szerzett aranyérmet” – tette hozzá a rutinos tréner, akinek csapata nem akármilyen sorosorozat produkált, ugyanis a Kapuvár a bajnokság tavaszi szezonjában mind a 15 mérkőzését megnyerte, s a Keglovich-kupában is a végső győzelemig menetelt.

„Hogy ezt a szériát meg lehet-e, meg tudjuk-e ismételni, azt nem tudom – folytatta Varga Péter. – Elég komoly változások történtek ugyanis a keretünkben. A legnagyobb érvágás talán Winkler András távozása, aki Ausztriában folytatja pályafutását. Schillinger Richárd ideiglenesen szünetelti a labdarúgást, Baranyai Márk pedig Győrújbarátra igazolt. Bár három játékos – Németh Balázs, Horváth Attila, Fekete Márton – érkezett is Kapuvárra, nekik azért még nyilván kell egy kis idő, amig összeszoknak a csapattal. Igazából a felkészülésünk sem volt zökkenőmentes, s egyelőre nem érzem a srácokon azt a sikeréhséget, amit az elmúlt idény második felében, de bízom benne, mire elkezdődik a szezon, ez megváltozik.”

Változik a csapat kerete Kapuvárott, kérdés sikerül-e a távozókat pótolni.

Fotó: Kisalföld-archívum

Az együttes célja ezzel együtt nem változott.

„Ezúttal is azt szeretnénk elérni, hogy ott legyünk az élmezőnyben, s ha lehet az első felében, ami persze nem lesz egyszerű feladata, hiszen a címvédő mellett a Mezőörs, a Csorna, a Győrújbarát és a most érekező Gyirmót II is komoly játékerőt képvisel, s rajtuk kívül is akad jó csapat a mezőnyben. Ha sikerül megfelelően pótolnunk a három távozó játékosunkat, talán elérhetjük, amit szeretnénk, de ahogy említettem, ehhez szükség lesz arra a motivációra, amit az elmúlt bajnokságban tapasztaltunk a csapatnál” – tette hozzá Varga Péter.