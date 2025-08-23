Hetedszer nyert soproni csapat

Sopronban 38. alkalommal rendezték meg a hagyományos kispályás labdarúgó tornát, a Patent-kupát.

A kétnapos rendezvényre 16 együttes nevezett. A résztvevők Debrecenből, Gyöngyösről, Pilisvörösvárról, Székesfehérvárról, valamint Sopronból érkeztek. A játékoslistát olvasva több élvonalbeli és NB-s játékos szerepelt. úgy mint Rajzinger Péter kiváló NB I-es futsalos, a torna gólkirálya a volt élvonalbeli Haladás játékos Petró Balázs, rajtuk kívül Varga Zoltán, Gere Richárd, Bausz Róbert a Matáv egykori üdvöskéje, Koronczai Benjamin, Holzmann Patrik és Majnovics Martin.

Hetedik alkalommal lett soproni csapat a torna győztese.

Végeredmény:

Patent-kupa:

1. Aramis Söröző - Sportuszoda (Sopron)

2. JGB (Sopron)

3. La Coruna (Székesfehérvár)

4. EPK (Sopron)

Vigaszág

Lőver-kupa:

1. G.O.A.T. (Pilisvörösvár)

Gólkirály: Petró Balázs és Csicsvári Milán (Aramis Söröző - Sportuszoda) 6-6 góllal