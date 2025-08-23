59 perce
Hetedszer nyert soproni csapat
Sopronban 38. alkalommal rendezték meg a hagyományos kispályás labdarúgó tornát, a Patent-kupát.
A kétnapos rendezvényre 16 együttes nevezett. A résztvevők Debrecenből, Gyöngyösről, Pilisvörösvárról, Székesfehérvárról, valamint Sopronból érkeztek. A játékoslistát olvasva több élvonalbeli és NB-s játékos szerepelt. úgy mint Rajzinger Péter kiváló NB I-es futsalos, a torna gólkirálya a volt élvonalbeli Haladás játékos Petró Balázs, rajtuk kívül Varga Zoltán, Gere Richárd, Bausz Róbert a Matáv egykori üdvöskéje, Koronczai Benjamin, Holzmann Patrik és Majnovics Martin.
Hetedik alkalommal lett soproni csapat a torna győztese.
Végeredmény:
Patent-kupa:
1. Aramis Söröző - Sportuszoda (Sopron)
2. JGB (Sopron)
3. La Coruna (Székesfehérvár)
4. EPK (Sopron)
Vigaszág
Lőver-kupa:
1. G.O.A.T. (Pilisvörösvár)
Gólkirály: Petró Balázs és Csicsvári Milán (Aramis Söröző - Sportuszoda) 6-6 góllal