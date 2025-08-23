augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kispályás foci

1 órája

Hetedszer nyert soproni csapat

Címkék#Matáv#Bausz Róbert#Petró Balázs#Haladás

Kisalföld.hu
Hetedszer nyert soproni csapat

Sopronban 38. alkalommal rendezték meg  a hagyományos kispályás labdarúgó tornát, a Patent-kupát. 

A kétnapos rendezvényre 16 együttes nevezett. A résztvevők Debrecenből, Gyöngyösről, Pilisvörösvárról, Székesfehérvárról, valamint Sopronból érkeztek. A játékoslistát olvasva több élvonalbeli és NB-s játékos szerepelt. úgy mint Rajzinger Péter kiváló NB I-es futsalos, a torna gólkirálya a volt élvonalbeli Haladás játékos Petró Balázs, rajtuk kívül Varga Zoltán, Gere Richárd, Bausz Róbert a Matáv egykori üdvöskéje, Koronczai Benjamin, Holzmann Patrik és Majnovics Martin. 

Hetedik alkalommal lett soproni csapat a torna győztese. 

Végeredmény: 

Patent-kupa:

1. Aramis Söröző - Sportuszoda (Sopron)

2. JGB (Sopron) 

3. La Coruna (Székesfehérvár) 

4. EPK (Sopron) 

Vigaszág 

Lőver-kupa: 

1. G.O.A.T. (Pilisvörösvár) 

Gólkirály: Petró Balázs és Csicsvári Milán (Aramis Söröző - Sportuszoda)  6-6 góllal 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu