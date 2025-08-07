Hetedik helyen végeztek a győriek

Dr. Barthalos István együttese számára nem indult túl jól a torna, két vereséggel indítottak a lányok, spanyol ellenfelüktől 21-14-re kaptak ki, viszont - és ebből a jelek szerint erőt is tudtak meríteni - a korábbi egyetemi 3x3-as Európa-bajnokságokon őket rendre nagyon simán legyőző ukrán társulattal szemben csak hosszabbításban maradtak alul (12-14). Ez a helytállás szinte szárnyakat adott a Baffy Fanni, Bánszegi Borbála, Mihály Emma és Rozmán Lilla alkotta győri hölgykoszorúnak, amely zsinórban három győzelmet aratott.

A győri lányok előbb "átrohantak" a német Tübingen csapatán (18-5), majd óriási bravúrt bemutatva a francia Tolouse együttesét is legyőzve (17-11) továbbjutottak a csoportjukból a legjobb 16 közé. Innen egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Ide a nyolc magyar együttesből öt verekedte be magát, de közülük ezt a kört "túlélni" csak dr. Barthalos István a gigászi, nagy csatában a lengyel Gdansk csapatát 13-10-re "legyűrő" , s ezzel zsinórban harmadik mérkőzésükön is diadalmaskodó tanítványainak sikerült. A negyeddöntőben a csoportját veretlenül megnyerő spanyol Valencia nagyobb tudása előtt meg kellett hajolniuk a győrieknek (8-19).

Messze legjobb magyar csapatként, a 7. helyen az Eb-n a győri együttes.

