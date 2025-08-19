Hét pont? - Az nem rossz, mondja a soproni edző - remek videóval

Nagyon jól kezdtük ismét a hazai mérkőzést, hiszen az első percben gólt tudtunk szerezni, de sajnos nem tudtuk utána olyan játékkal folytatni, amivel meg tudtuk volna szerezni a győzelmet. Hiányzott az átütőerő, hiányzott egy-két plusz, jobb teljesítmény. Mondtam is, hogy a Komárom jó játékosokból álló csapat, ugyan még nem igazán állt össze, de jó képességűek. Ez meg is látszott, mert okoztak nehézséget is és többször kellett a kapusunknak közbeavatkoznia. Az is igaz, hogy az ő kapusuknak is volt néhány védése, de úgy gondolom, hogy talán igazságos döntetlen született. Nagyon szerettük volna itthon tartani a három pontot, de ez most nem sikerült. Azonban a megszerzett hét ponttal nem lehetünk elégedetlenek. Nyilván minden mérkőzésből a legtöbbet szeretnénk kihozni és minden meccsre úgy megyünk fel, hogy megnyerjük, de helyén és reálisan kell kezelni a dolgokat. Egy biztos, mi építkezünk tovább. Úgy gondolom, hogyha a négy mérkőzésen szerzett hét pontot nézzük, akkor a teljesítményünk elfogadható