1 órája
Hét pont? - Az nem rossz, mondja a soproni edző - remek videóval
Bár legutóbb csupán döntetlent ért el a harmadosztályban szereplő FC Sopron, a csapat és edzője sem lehet elégedetlen a négy eddigi bajnokin szerzett hét ponttal.
A soproniak gyors gólnak is örülhettek.
Fotó: FC Sopron/Facebook
Ahoyg arról beszámoltunk, az FC Sopron 1–1-es döntettlent ért el az NB III Nyugati csoport 4. fordulójában a Komárom ellen. Bár a soproniak már az első percben vezetéshez jutottak, a kemény, helyenként durva belépőkkel tarkított mérkőzésen végül igazságos eredmény született.
Hibátlan a Gyirmót, Sahli a félpályáról lőtt gólt, ikszelt a Sopron, kikapott az Óvár
Ha a mérkőzéssel teljesen nem is, a szezonban eddig megszerzett pontokkal elégedett Finta Zoltán:
Nagyon jól kezdtük ismét a hazai mérkőzést, hiszen az első percben gólt tudtunk szerezni, de sajnos nem tudtuk utána olyan játékkal folytatni, amivel meg tudtuk volna szerezni a győzelmet. Hiányzott az átütőerő, hiányzott egy-két plusz, jobb teljesítmény. Mondtam is, hogy a Komárom jó játékosokból álló csapat, ugyan még nem igazán állt össze, de jó képességűek. Ez meg is látszott, mert okoztak nehézséget is és többször kellett a kapusunknak közbeavatkoznia. Az is igaz, hogy az ő kapusuknak is volt néhány védése, de úgy gondolom, hogy talán igazságos döntetlen született. Nagyon szerettük volna itthon tartani a három pontot, de ez most nem sikerült. Azonban a megszerzett hét ponttal nem lehetünk elégedetlenek. Nyilván minden mérkőzésből a legtöbbet szeretnénk kihozni és minden meccsre úgy megyünk fel, hogy megnyerjük, de helyén és reálisan kell kezelni a dolgokat. Egy biztos, mi építkezünk tovább. Úgy gondolom, hogyha a négy mérkőzésen szerzett hét pontot nézzük, akkor a teljesítményünk elfogadható
– fogalmazott klubja közösségi oldalán a vezetőedző.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Dorog
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|3.
|Veszprém
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|Puskás A. II
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Bicske
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|FC Sopron
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|ETO Akadémia
|4
|2
|0
|2
|11 - 10
|6
|8.
|Budaörs
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Balatonfüred
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Pápa
|4
|1
|1
|2
|9 - 7
|4
|11.
|M.-óvár
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Tatabánya
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|13.
|Újpest II
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Komárom
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Haladás
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Zsámbék
|4
|0
|0
|4
|5 - 14
|0
A Komáromi elleni bajnokiról egy igazán látványos összefoglaló is készült: