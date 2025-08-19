augusztus 19., kedd

Huba névnap

21°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB III

1 órája

Hét pont? - Az nem rossz, mondja a soproni edző - remek videóval

Címkék#labdarúgás NB III#FC Sopron#labdarúgás

Bár legutóbb csupán döntetlent ért el a harmadosztályban szereplő FC Sopron, a csapat és edzője sem lehet elégedetlen a négy eddigi bajnokin szerzett hét ponttal.

Hét pont? - Az nem rossz, mondja a soproni edző - remek videóval

A soproniak gyors gólnak is örülhettek.

Fotó: FC Sopron/Facebook

Ahoyg arról beszámoltunk, az FC Sopron 1–1-es döntettlent ért el az NB III Nyugati csoport 4. fordulójában a Komárom ellen. Bár a soproniak már az első percben vezetéshez jutottak, a kemény, helyenként durva belépőkkel tarkított mérkőzésen végül igazságos eredmény született.

Ha a mérkőzéssel teljesen nem is, a szezonban eddig megszerzett pontokkal elégedett Finta Zoltán:

Nagyon jól kezdtük ismét a hazai mérkőzést, hiszen az első percben gólt tudtunk szerezni, de sajnos nem tudtuk utána olyan játékkal folytatni, amivel meg tudtuk volna szerezni a győzelmet. Hiányzott az átütőerő, hiányzott egy-két plusz, jobb teljesítmény. Mondtam is, hogy a Komárom jó játékosokból álló csapat, ugyan még nem igazán állt össze, de jó képességűek. Ez meg is látszott, mert okoztak nehézséget is és többször kellett a kapusunknak közbeavatkoznia. Az is igaz, hogy az ő kapusuknak is volt néhány védése, de úgy gondolom, hogy talán igazságos döntetlen született. Nagyon szerettük volna itthon tartani a három pontot, de ez most nem sikerült. Azonban a megszerzett hét ponttal nem lehetünk elégedetlenek. Nyilván minden mérkőzésből a legtöbbet szeretnénk kihozni és minden meccsre úgy megyünk fel, hogy megnyerjük, de helyén és reálisan kell kezelni a dolgokat. Egy biztos, mi építkezünk tovább. Úgy gondolom, hogyha a négy mérkőzésen szerzett hét pontot nézzük, akkor a teljesítményünk elfogadható

– fogalmazott klubja közösségi oldalán a vezetőedző.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót440012 - 112
2.Dorog44007 - 312
3.Veszprém431010 - 510
4.Puskás A. II43019 - 39
5.Bicske42115 - 37
6.FC Sopron42116 - 77
7.ETO Akadémia420211 - 106
8.Budaörs42027 - 76
9.Balatonfüred42025 - 76
10.Pápa41129 - 74
11.M.-óvár41125 - 64
12.Tatabánya41037 - 93
13.Újpest II41033 - 113
14.Komárom40224 - 72
15.Haladás40134 - 91
16.Zsámbék40045 - 140

A Komáromi elleni bajnokiról egy igazán látványos összefoglaló is készült:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu