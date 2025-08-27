augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Helytállt, de kikapott Nyitrán a Sopron KC

Címkék#kosárlabda#felkészülés#Sopron KC#NB I

A szlovákiaia Nyitrán játszott felkészülési mérkőzést az NB I-ben szereplő SKC férfi együttese.

Helytállt, de kikapott Nyitrán a Sopron KC

Fotó: Rombai Peter

Blue Wings Nitra (szlovák) - Sopron KC  77-72 (24-20, 18-17, 22-11, 13-24)
Nyitra, nemzetközi felkészülési mérkőzés.
SKC: THOMPSON 14, MESZLÉNYI 11/3, Takács, K.8, Kucsera.8, Struger 8. Cs.: Flasár 6, CSENDES 9/3, Hajdu 2, Kovács B. 4, Keller. 
Szoros első félidő után a 3. negyedben elhúztak a hazaiak, ám a záró etapot remekül kezdve, szorossá tették a találkozót a soproniak, de fordítani nem tudtak.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu