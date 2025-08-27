Helytállt, de kikapott Nyitrán a Sopron KC

Blue Wings Nitra (szlovák) - Sopron KC 77-72 (24-20, 18-17, 22-11, 13-24)

Nyitra, nemzetközi felkészülési mérkőzés.

SKC: THOMPSON 14, MESZLÉNYI 11/3, Takács, K.8, Kucsera.8, Struger 8. Cs.: Flasár 6, CSENDES 9/3, Hajdu 2, Kovács B. 4, Keller.

Szoros első félidő után a 3. negyedben elhúztak a hazaiak, ám a záró etapot remekül kezdve, szorossá tették a találkozót a soproniak, de fordítani nem tudtak.