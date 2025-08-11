augusztus 11., hétfő

Kézilabda

40 perce

Kétszer is hazai pályán Háfráék - Nem kell Görögországba utaznia a Mosonmagyaróvárnak

Címkék#európa-liga#kézilabda#Motherson-Mosonmagyaróvári KC#Háfra Noémi

A Mosonmagyaróvár mindkét mérkőzést hazai pályán játssza a görög OF Nea Ioniasz ellen a női kézilabda Európa-liga-selejtező második fordulójában.

Kétszer is hazai pályán Háfráék - Nem kell Görögországba utaznia a Mosonmagyaróvárnak

Hazai pályán játszhatja mindkét Európa-liga-selejtezőjét az MKC.

Fotó: mkcse.hu

Az európai szövetség (EHF) honlapja szerint a párharc első mérkőzését október 3-án, pénteken 18 órától, a visszavágót pedig 5-én, vasárnap 12 órától játsszák az UFM Arénában.

Az EHF pénteken közölte, hogy a párharc győztese a csoportkörbe jut, mivel Faluvégi Dorottya csőd szélén álló német bajnoki címvédő csapatát, a HB Ludwigsburgot kizárták a Bajnokok Ligájából, a helyére a norvég Sola HK került, utóbbi helyét pedig a Tertnes Bergen kapta meg a második számú európai kupasorozat főtábláján.

Az eredeti tervek szerint a Mosonmagyaróvár vagy az Ioniasz a Bergennel találkozott volna a selejtező második fordulójában.

 

