Kétszer is hazai pályán Háfráék - Nem kell Görögországba utaznia a Mosonmagyaróvárnak

Az európai szövetség (EHF) honlapja szerint a párharc első mérkőzését október 3-án, pénteken 18 órától, a visszavágót pedig 5-én, vasárnap 12 órától játsszák az UFM Arénában.

Az EHF pénteken közölte, hogy a párharc győztese a csoportkörbe jut, mivel Faluvégi Dorottya csőd szélén álló német bajnoki címvédő csapatát, a HB Ludwigsburgot kizárták a Bajnokok Ligájából, a helyére a norvég Sola HK került, utóbbi helyét pedig a Tertnes Bergen kapta meg a második számú európai kupasorozat főtábláján.

Az eredeti tervek szerint a Mosonmagyaróvár vagy az Ioniasz a Bergennel találkozott volna a selejtező második fordulójában.