Megyei foci

48 perce

Gyomrost kapott a fiatal Óvár, hatossal indította az idényt a Mezőörs - galériával

Címkék#megyei foci#megyei I. osztály#bajnokság#labdarúgás

Szombaton négy mérkőzéssel kezdődött meg az idény a vármegyei I. osztályban.

Gyomrost kapott a fiatal Óvár, hatossal indította az idényt a Mezőörs - galériával

Gól nélküli döntetlen született Bácsán, ahol a Kapuvár vendégeskedett.

Fotó: Krizsán Csaba

Üstökös FC Bácsa–Intretech-Kapuvár 0–0
Győr, 100 néző. V.: Konkoly.
Bácsa: Klement – Pasztendorf (Horváth B.), Szabó Z., Gelencsér, Rigó, Kalmár B. (Dobai), Serfőző, Horváth Á., Szabó B. (Bauer G.), Bauer M., Ferenczi. Edző: Korsós György.
Kapuvár: Gruttó – Szűcs A. (Kapa Márkó), Kalmár D., Matetits, Kapa Martin (Horváth A.), Horváth K. (Németh B.), Varga T. (Farkas), Kelemen M., Purt, Fekete M., Schillinger D. (Árki). Edző: Varga Péter.
A napokban publikált céljainak megfelelően nagy lendülettel kezdett a Kapuvár, kapujához szögezte a hazai csapatot, bár igazán nagy lehetőséget nem tudott kialakítani. Az első negyedóra után kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek mégis ekkor jutottak két veszélyes fejessel közelebb a gólhoz. A meccs addigi legnagyobb helyzetét mégis a hazaiak hagyták ki, amikor a 32. percben Szabó Bende tévesztett célt. A 40. percben ismét ő szerezhetett volna gólt, de lövését blokkolták. A félidő végén az óriási meleg megfogta a csapatokat, a játékrész kiegyenlítetten ért véget. A második félidőt a hazaiak kezdték veszélyesebben, Kalmár kiugrás utáni lövését védte Gruttó. Az 52. percben jött a válasz, Horváth Kevin lőtt mellé. Hullámzott a mérkőzés, ismét Kalmár került helyzetbe, majd Matetits lövése halt el a hazai kapus kezében. Aztán fölénybe került a Kapuvár, egy gyors bedobás után Németh adott középre és Kapa Martin is feliratkozott a meccs helyzetét kihagyók listájára. A 72. percben Bauer Marcell ugrott ki egyedül, de az utolsó pillanatban hosszan szöktette magát. Végül a 88. percben Matetits lábában volt és maradt a meccslabda.
Bár a Kapuvár fölénye elvitathatatlan volt, a kulturáltan és szervezetten játszó hazaiak rászolgáltak a bravúrra és büszkeségüket növelheti, hogy újabb 18 éves tehetségük mutatkozott be, Horváth Barna személyében.
Jók: Klement, Horváth Á., Szabó Z., Ferenczi K., Bauer M., ill. Fekete, Kapa Martin, Purt P., Horváth K.
Korsós György: – A bajnoki nyitányhoz képest mindkét csapat remek futballt mutatott be. Mindketten három pontot érdemelnének.
Varga Péter: – Csak az eredménnyel lehetek elégedetlen, a mutatott játékkal egyáltalán nem. Jól játszottunk, sok gólhelyzetet dolgoztunk ki. A hősiesen védekező hazaiak játéka miatt meg kell elégednünk az egy ponttal.
Alföldi Zoltán

Bácsa-Kapuvár, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

Vitnyéd–Győrújbarát 0–4 (0–2)
Részletek később!

Credobus Tehetségközpont–Mezőörs 0–6 (0–1)
Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Köves.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Baróti, Monda (Horváth Á.), Pap (Csóka), Molnár Z. (Kálóczi), Molnár M., Herczeg (Egerszegi), Ocskay, Nagy K. (Kovács B.), Gönye, Mogyorósi. Edző: Borbély Attila.
Mezőörs: Germán M. – Böröczky, Böcskey (Vári), Kerékgyártó D., Tóth L. (Proceller), Wágenhoffer, Szabó L., Végh T., Vörös Torma (Szántó), Nagy P. (Nagy K.), Deákovits (Kerékgyártó Á.). Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Vörös Torma (37.), Szabó L. (53., 66., 84.), Nagy P. (62.), Nagy K. (91.).
A találkozó elején hamar körvonalazódtak az erőviszonyok. A hazai csapat biztos védekezésből próbált kiindulni, míg a vendéggárda egyértelmű játéktudásbeli fölényét próbálta érvényesíteni. Sok helyzetet tudott kialakítani a Mezőörs, de ezek rendre kimaradtak, a vezető gól a 37. percben érkezett, Nagy Patrik remekül ugratta ki Böcskeit, aki továbbpasszolta a labdát és Vörös Torma értékesítette a helyzetet. 0–1. A második játékrész sem hozott változást a játék képét illetően. Az 53. percben egy bal oldali támadás után Szabó rúgta ki a hosszút, így tovább növelve a vendégelőnyt. 0–2. Ezt követően sorra jöttek a vendégtalálatok, előbb Nagy Patrik növelte az előnyt a 62. percben (3–0), majd a 66. percben Nagy Patrik cselezett ki két védőt, majd szépen tálalt Szabó elé, aki 4-re növelte a vendégek előnyét. A 84. percben Várit buktatták a hazaiak, a büntetőt Szabó értékesítette. 0–5. A végeredményt Nagy Kristóf állította be a 91. percben. 0–6.
Jók: Herczeg, ill. Szabó L., Böröczky, Nagy P., Deákovits.
Borbély Attila: – Nem volt szerencsés számunkra rögtön a Mezőörs ellen kezdeni a bajnokságot, nem sikerült fiatal csapatunknak felnőni a feladathoz. Jövő hétre fel kell állni a gyomrosból! Gratulálok a Mezőörs csapatának.
Germán Ferenc: – Magabiztos győzelmet arattunk a fiatal hazai csapat ellen, helyenként tetszetős játékkal.
Bohner Roland

Fertőszentmiklós–Ménfőcsanak 0–1 (0–0)
Fertőszentmiklós, 200 néző. V.: Baán A.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Koltai (Ábrahám), Bognár-Barzsó, Halász, Németh P., Csányi, Csikai, Horváth G., Török, Golnerits (Fekete), Reichstetter (Fodróczy). Edző: Rozmán László.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Kovács P.), Simon (Tóth P.), Németh M., Fekete (Bartal), Kirják, Horváth M., Varga M. (Kéringer). Edző: Nemes Ferenc.
Gsz.: Korsós (52. p.)
Kiváló időben, két idény eleji formában lévő csapat közül a szerencsésebb vendégek vitték el a három pontot. A döntetlen reálisabb lett volna.
Jók: Horváth G., Halász, Bognár, ill.  Széles, Béres, Horváth M., Korsós.
Rozmán László: – A csapat a hozzáállásával és a játékával megérdemelte volna a döntetlent, de hadilábon álltunk a góllövéssel, így elég nehéz eredményesnek lennünk.
Nemes Ferenc: – Igazi elsőfordulós mérkőzés volt. A legfontosabb a győzelem, megyünk tovább.
Tóth István

A forduló további programja, augusztus 10., vasárnap: Abda-VVFK-Bau–Gyirmót II, 16.30 óra. Wiesbauer-Gönyű–Csorna, 17 óra. Augusztus 13., szerda: Koroncó–Győrújfalu, 18.15 óra.

 

