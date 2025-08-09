Gyomrost kapott a fiatal Óvár, hatossal indította az idényt a Mezőörs - galériával

Üstökös FC Bácsa–Intretech-Kapuvár 0–0

Győr, 100 néző. V.: Konkoly.

Bácsa: Klement – Pasztendorf (Horváth B.), Szabó Z., Gelencsér, Rigó, Kalmár B. (Dobai), Serfőző, Horváth Á., Szabó B. (Bauer G.), Bauer M., Ferenczi. Edző: Korsós György.

Kapuvár: Gruttó – Szűcs A. (Kapa Márkó), Kalmár D., Matetits, Kapa Martin (Horváth A.), Horváth K. (Németh B.), Varga T. (Farkas), Kelemen M., Purt, Fekete M., Schillinger D. (Árki). Edző: Varga Péter.

A napokban publikált céljainak megfelelően nagy lendülettel kezdett a Kapuvár, kapujához szögezte a hazai csapatot, bár igazán nagy lehetőséget nem tudott kialakítani. Az első negyedóra után kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek mégis ekkor jutottak két veszélyes fejessel közelebb a gólhoz. A meccs addigi legnagyobb helyzetét mégis a hazaiak hagyták ki, amikor a 32. percben Szabó Bende tévesztett célt. A 40. percben ismét ő szerezhetett volna gólt, de lövését blokkolták. A félidő végén az óriási meleg megfogta a csapatokat, a játékrész kiegyenlítetten ért véget. A második félidőt a hazaiak kezdték veszélyesebben, Kalmár kiugrás utáni lövését védte Gruttó. Az 52. percben jött a válasz, Horváth Kevin lőtt mellé. Hullámzott a mérkőzés, ismét Kalmár került helyzetbe, majd Matetits lövése halt el a hazai kapus kezében. Aztán fölénybe került a Kapuvár, egy gyors bedobás után Németh adott középre és Kapa Martin is feliratkozott a meccs helyzetét kihagyók listájára. A 72. percben Bauer Marcell ugrott ki egyedül, de az utolsó pillanatban hosszan szöktette magát. Végül a 88. percben Matetits lábában volt és maradt a meccslabda.

Bár a Kapuvár fölénye elvitathatatlan volt, a kulturáltan és szervezetten játszó hazaiak rászolgáltak a bravúrra és büszkeségüket növelheti, hogy újabb 18 éves tehetségük mutatkozott be, Horváth Barna személyében.

Jók: Klement, Horváth Á., Szabó Z., Ferenczi K., Bauer M., ill. Fekete, Kapa Martin, Purt P., Horváth K.

Korsós György: – A bajnoki nyitányhoz képest mindkét csapat remek futballt mutatott be. Mindketten három pontot érdemelnének.

Varga Péter: – Csak az eredménnyel lehetek elégedetlen, a mutatott játékkal egyáltalán nem. Jól játszottunk, sok gólhelyzetet dolgoztunk ki. A hősiesen védekező hazaiak játéka miatt meg kell elégednünk az egy ponttal.

Alföldi Zoltán