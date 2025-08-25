„Hatalmas élmény ez a közös utazás” - Housheer 5 évig még az Audi ETO játékosa marad

Új, hosszútávú szerződést kötött az Audi ETO-val Dione Housheer. A 25 esztendős holland világbajnok jobbátlövő 2024 nyarán érkezett Győrbe, s eredetileg három évre írt alá az ETO-val. Mivel mindkét fél elégedett volt az eddigi időszakkal, a klub és a játékos további három évvel toldották meg a kontraktust. Housheer így 2030-ig kötelezte el magát és játszik zöld-fehér mezben tovább – számolt be a hírről a gyorietokc.hu.

A holland átlövő öt évre kötelezte el magát Győrött. Fotó: gyorietokc.hu

Hatalmas élmény ez a közös utazás, amit a csapattal együtt bejárhatok. Nagyon jól érzem magam Győrben és nagyszerű közösség alakult ki az öltözőben, amely minden egyes nap a legjobbat hozza ki belőlünk, miközben közösen dolgozunk a céljainkért – fogalmazott a holland jobbátlövő. – Büszke vagyok, hogy már az első évemben ilyen erős eredményeket értünk el együtt. Ahogyan a csapat folyamatosan fejlődik és előrelép, őszintén hiszem, hogy hosszú távon még sikeresebb lehet. Számomra ez tényleg a legjobb hely arra, hogy fejlődjek és a lehető legjobbamat nyújtsam. A lehetőség adott, a klub minden lehetséges módon támogat minket a céljaink elérésében. Ezért nem is haboztam egy pillanatig sem – büszkén és izgatottan írtam alá a hosszú távú szerződéshosszabbítást az egyesülettel.

– nyilatkozta klubja honlapján a klasszis játékos, aki 45 tétmérkőzésen viselhette az ETO mezét, s ezeken 311 gólt szerzett, mindemellett már Bajnokok Ligája-győztesnek és magyar bajnoknak mondhatja magát.