Három magyarral rajtol a Liverpool

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Fotó: NSO

Pénteken a címvédő, három magyar játékost foglalkoztató FC Liverpool Bournemouth elleni hazai összecsapásával rajtol az angol bajnokság 2025/26-os idénye.

Szoboszlai Dominik harmadik szezonjára készül a Liverpoollal, amely nyáron Kerkez Milost és Pécsi Ármint is leigazolta. Előbbi épp az első ellenféltől érkezett és várhatóan alapember lesz Arne Slot vezetőedző együttesében, míg Pécsi inkább a jövőt jelentheti a 20-szoros angol bajnok együttes kapujában.

A Vörösök főpróbája nem sikerült jól, ugyanis vasárnap tizenegyesekkel kikaptak a Crystal Palace-tól a szuperkupadöntőben, a bajnoki rajton ugyanakkor így is a győzelem lesz a cél a nyáron szinte a teljes védelmét elveszítő Bournemouth ellen.

A Liverpool alaposan beerősített, ugyanis nyári PL-csúcsot jelentő 252 millió fontot költött új játékosok leigazolására. Érkezett a holland Jeremie Frimpong és a német Florian Wirtz, a georgiai kapus Giorgi Mamardasvili, valamint a támadószekcióba a francia Hugo Ekitike.  

