Harapós csapatot építenek a Tigrisek
Amit arról már lapunkban beszámoltunk, nem nevezett a következő évadra az NB I B zöld csoportjába a SMAFC férfi kosárlabdacsapata. Az egyetemi együttes kapitánya, Kovács Benedek már átigazolt a Soproni Tigrisek NB II-es együtteséhez, és mások is követhetik.
Nagy Tamást, a Soproni Tigrisek elnökét kérdeztük arról, milyen hatással lehet az NB II-es együttesre, hogy a SMAFC nem szerepel az NB I B-ben. A sportvezető a következőket mondta: – Először is szeretném leszögezni, hogy nagyon szomorúnak tartom, hogy egy ilyen fényes múlttal rendelkező csapat, mint a SMAFC nem vállalta az indulást. Tavaly kötöttünk egy négyoldalú megállapodást a Soproni Sportiskolával, a SMAFC-cal és az SKC-val, ehhez képest szomorú fordulat, hogy a megállapodás ellenére ez történt. Nem csak önmagában azért szomorú, hogy a SMAFC nem indul, mert egy régi patinás soproni csapatról van szó, hanem azért is, mert a felnőtt NB I B-ben játszani remek lehetőség volt az SKC fiataljainak, hogy adott esetben akár meghatározó szerepel is játszva "szokják" a felnőtt kosárlabdát, s ebből a jelenlegi SKC soproni nevelésű játékosai biztos, hogy sokat profitáltak. Ezek után persze felmerülhet a kérdés, mi történhet az egyetemi csapat felszabaduló játékosaival.
A rutinos csapatkapitány Kovács Benedekkel már megállapodtunk, ő nálunk folytatja.
Két, a pályafutásuk elején éveken át a mi utánpótlásunkban kosarazó játékos, Bakk Krisztián és Füzi Róbert hozzánk igazolása függőben van, kértek még némi gondolkodási időt, hogy feldologozzák a számukra is váratlan, szomorú új fejleményt. Új játékos a kosarazást szintén nálunk kezdő, ám az utóbbi években már inkább az edzősködés felé forduló irányító, Csátaljay Barna, aki éveken át volt meghatározó játékosa az SKC U20-as csapatának, majd a SMAFC-nak. Van még egy visszatérő játékosunk, Gottlieb Valentin személyében, aki szintén Tigris-nevelés, majd játszott Oroszlányban és az NB II-ben Tatán. Új játékos a Zalaegerszegen nevelkedő, majd Szombathelyen az NB II-ben kosarazó Bojki Bence, továbbá a Besenyi Gábor, aki Bécsújhelyről jár edzésekre. Kovács, Csátaljay, Gottlieb, Bojki és Besenyi már edzésbe is állt a csapatnál.
Nagy Tamás zárszavában hozzátette: a csapat tavalyi játékosai maradtak, az új érkezőkkel együtt sokkal bővebb lesz majd Balogh Gergely vezetőedző variálási, rotációs lehetősége, ami egy ilyen, aránylag idős játékosok alkotta csapat számára nagyon hasznos lehet.
Hogy a következő évadban milyen eredményt érhet el a Tigrisek az NB II-ben, arról azt mondta: szó van a bajnokság átalakításáról, még várják a szövetségtől a csoportbeosztást, és ezen túlmenően még azért is nehéz az esélyeket latolgatni, mert amellett, hogy még nem tudják, mely csapatokkal kerülnek egy csoportba, azt sem tudni, milyen játékerőt képviselnek majd a riválisok. Ami viszont biztos, hogy az utóbbi két évben a PTE-PEAC és a Kozármisleny révén a nyugati csoport egy-egy csapata feljutott az NB I B-be.