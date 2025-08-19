Harapós csapatot építenek a Tigrisek

Nagy Tamást, a Soproni Tigrisek elnökét kérdeztük arról, milyen hatással lehet az NB II-es együttesre, hogy a SMAFC nem szerepel az NB I B-ben. A sportvezető a következőket mondta: – Először is szeretném leszögezni, hogy nagyon szomorúnak tartom, hogy egy ilyen fényes múlttal rendelkező csapat, mint a SMAFC nem vállalta az indulást. Tavaly kötöttünk egy négyoldalú megállapodást a Soproni Sportiskolával, a SMAFC-cal és az SKC-val, ehhez képest szomorú fordulat, hogy a megállapodás ellenére ez történt. Nem csak önmagában azért szomorú, hogy a SMAFC nem indul, mert egy régi patinás soproni csapatról van szó, hanem azért is, mert a felnőtt NB I B-ben játszani remek lehetőség volt az SKC fiataljainak, hogy adott esetben akár meghatározó szerepel is játszva "szokják" a felnőtt kosárlabdát, s ebből a jelenlegi SKC soproni nevelésű játékosai biztos, hogy sokat profitáltak. Ezek után persze felmerülhet a kérdés, mi történhet az egyetemi csapat felszabaduló játékosaival.

A rutinos csapatkapitány Kovács Benedekkel már megállapodtunk, ő nálunk folytatja.

Két, a pályafutásuk elején éveken át a mi utánpótlásunkban kosarazó játékos, Bakk Krisztián és Füzi Róbert hozzánk igazolása függőben van, kértek még némi gondolkodási időt, hogy feldologozzák a számukra is váratlan, szomorú új fejleményt. Új játékos a kosarazást szintén nálunk kezdő, ám az utóbbi években már inkább az edzősködés felé forduló irányító, Csátaljay Barna, aki éveken át volt meghatározó játékosa az SKC U20-as csapatának, majd a SMAFC-nak. Van még egy visszatérő játékosunk, Gottlieb Valentin személyében, aki szintén Tigris-nevelés, majd játszott Oroszlányban és az NB II-ben Tatán. Új játékos a Zalaegerszegen nevelkedő, majd Szombathelyen az NB II-ben kosarazó Bojki Bence, továbbá a Besenyi Gábor, aki Bécsújhelyről jár edzésekre. Kovács, Csátaljay, Gottlieb, Bojki és Besenyi már edzésbe is állt a csapatnál.

Nagy Tamás zárszavában hozzátette: a csapat tavalyi játékosai maradtak, az új érkezőkkel együtt sokkal bővebb lesz majd Balogh Gergely vezetőedző variálási, rotációs lehetősége, ami egy ilyen, aránylag idős játékosok alkotta csapat számára nagyon hasznos lehet.