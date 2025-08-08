Háfráék egy párharcra a csoportkörtől - simán nyert az MKC

Az EHF honlapjának pénteki közleménye szerint a német bajnok helyett az a norvég Sola HK szerepel majd az FTC csoportjában, amely korábban szabadkártyát ugyan kért, de - akkor még - nem kapott. Az EL csoportban a Sola megüresedő helyét a norvég Bergen veszi át, így viszont a Motherson Mosonmagyaróvári KC és a görög OF Ioniasz párharc győztesének nem kell még egy selejtezős kört vívnia, hanem egyből a csoportkörbe kerül.

Az MKC pénteken lejátszotta ebben az idényben első nyilvános felkészülési mérkőzését. A találkozón a Budörs volt az ellenfél.

A Lajta-partiak oldalának beszámolója szerint Wolfs kezdte meg a gólgyártást, majd Quist, Tóth Eszter és Falusi-Udvardi is betaláltak. Tíz percnyi játék után 5-8-at mutatott az eredményjelző. Ezt a 2-3 gólos előnyt a félidő hátralévő részében is sikerült tartani, az utolsó 10 perc elején 10-13 volt az állás. Az óvári beállókat többször is sikerült jól megtalálni, így a félidő utolsó percére fordulva már hat volt közte, a szünet 13-19-nél következett.

A második félidőt egy 5-2-es sorozattal indította az MKC, a különbséget pedig lépésről-lépésre sikerült tovább növelni. Negyedórányi játék után Kazai Anita találata már 10 gólos előnyt jelentett. A második félidőben még egyet sikerült közé tenni, így a végeredmény 24-35-ös MKC győzelem lett.

Az MKC legközelebb augusztus 12-én, 18 órától Győrben lép pályára, a hétszeres BL-győztes Audi ETO ellen.