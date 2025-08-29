1 órája
Háfra Noémi hazatalált, érmet nyerne az MKC színeiben – galéria, videó
A mosonmagyaróvári kézilabdázók egyöntetűen állítják: meg sem állnának az Európa-liga csoportköréig és a Magyar Kupában is érmet nyernének. Ezt a Mosonmagyaróvári KC szurkolói ankétján mondták el a játékosok, ahol Háfra Noémi is megszólalt.
Fotó: Cseh Róbert
A nyári átigazolási időszakban nyolc új játékos, köztük Háfra Noémi csatlakozott a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttesébe. Bár a csapat sokszínűségét éppen a sokféle játékstílus adja, ezek összehangolása komoly feladatott jelentett az új idény rajtja előtt. A változások azonban nem csupán az igazolásokra korlátozódtak, a szakmai stábban is fordulat következett be.
Az új idénytől a montenegrói Dragan Adzic vezetőedző irányítja az MKC-t, aki egy egészen más szemléletet képvisel.
Gáspár Botond, a Mosonmagyaróvári KC elnöke szerint
Adzic karmester, aki tökéletesen megkomponált színdarabot vezényel.
Ez a mondat a szerda délutáni szurkolói ankétot megelőző sajtótájékoztatón hangzott el. Az esemény célja az volt, hogy új alapokra helyezze az MKC kapcsolatát a médiával és a szurkolókkal. A klubvezetés ígéretet tett arra is, hogy a jövőben átláthatóbb, informatívabb kommunikációra törekszik.
Háfra Noémi és további hét játékos csatlakozott
A nyár legfőbb feladata azonban a keret megerősítése volt, ezért olyan tapasztalt játékosokat szerződtettek, akik válogatottként, vagy a nemzetközi porondon is helyt álltak.
Az egyik ilyen igazolás Tyiskov-Helembai Fanny, a Vási NKSE-től igazolt, magyar válogatott beálló.
„Azt érzem, hogy nagyon jól beilleszkedtem a csapatba. A lányok és a stáb is nagyon segítőkész volt mindenben”
– idézte fel a felkészülés első szakaszát a kézilabdázó, aki azt is elárulta, hogy fel kellett vennie a vezetőedző által diktált tempót és a csapattársakkal is össze kellett csiszolódnia. Összességében úgy véli, sikeres felkészülésen vannak túl és éremszerző pozícióra hajtanak.
Kukely Anna, szintén válogatott játékos is megerősítette, hogy nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hetekben.
„Kemény és hosszú edzéseink vannak, de hisszük, hogy ez kifizetődő lesz. Bajnoki bronzérmet szeretnék elérni a csapattal, és szeretném, ha a Magyar Kupában is jó helyezést tudnánk elérni. Mindenki nevében mondhatom, hogy nagy álmunk végigmenetelni az EHF-kupában, akár a négyes döntőig”
– fogalmazott a játékos.
Tóth Eszter, az MKC csapatkapitánya kifejtette: Adzic megköveteli tőlük a védekezésben azt a rendszert, amit tanít a csapatnak és folyamatosan elemzik a játékukat.
„Az öltözői hangulat nagyon jó. Amikor lezárul a felkészülés és elkezdődik a bajnokság, az egy olyan pillanat, amit mindenki vár, hiszen a felkészülés egy kőkemény munkáról szól. Fárasztó, nagy terhelést kapunk. Ezután már felüdülés, hogy elkezdhetjük a meccseket”
– tette hozzá Tóth Eszter.
A csapat friss igazolása Háfra Noémi, a mosonmagyaróvári közönség előtt még csak keveset játszhatott egy sérülés miatt, amiből már rendbe jött így hadra fogható.
„Nagyon vártam, hogy megérkezzek és a legjobbat tudjam adni a szurkolóknak és a csapatnak. Nagyon várom a szezonkezdést. Annyira jó személyiségű az egész csapat, hogy nem volt nehéz beilleszkednem”
– árulta el a junior világbajnok kézilabdázó. A játékos rámutatott, hogy a védekezésben szeretne fejlődni, aminek eléréséhez Adzic filozófiája a garancia. A játékos szeretne az Európa-liga selejtezői után a csoportkörbe kerülni, bár tisztában van az ellenfeleik képességeivel.
Ha a csapat összetart a legnehezebb időszakokban is, megvan az esélyünk arra, hogy érmesek legyünk
– zárta Háfra Noémi.
A Motherson Mosonmagyaróvári KC 2025/2026-os kerete teljes, de Dragan Adzic úgy fogalmazott: a jövőt tervezve nyitott szemmel járnak a fiatal játékosokat keresve.
A szurkolói ankét nemcsak az új játékosok bemutatkozásáról szólt, hanem az utánpótlás kérdéséről is. A klubelnök nyíltan beismerte, hogy az elmúlt fél évben kaotikus állapotok uralkodtak, ami több fiatal távozásához vezetett. A délután kötetlen hangulatban zárult: közös fotók, aláírások és beszélgetések erősítették a szurkolók és a csapat közti kapcsolatot.
Készen állnak az új évadra az MKC játékosaiFotók: Cseh Róbert