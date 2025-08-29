Háfra Noémi hazatalált, érmet nyerne az MKC színeiben – galéria, videó

A nyári átigazolási időszakban nyolc új játékos, köztük Háfra Noémi csatlakozott a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttesébe. Bár a csapat sokszínűségét éppen a sokféle játékstílus adja, ezek összehangolása komoly feladatott jelentett az új idény rajtja előtt. A változások azonban nem csupán az igazolásokra korlátozódtak, a szakmai stábban is fordulat következett be.

Fotó: Cseh Róbert

Az új idénytől a montenegrói Dragan Adzic vezetőedző irányítja az MKC-t, aki egy egészen más szemléletet képvisel.

Gáspár Botond, a Mosonmagyaróvári KC elnöke szerint

Adzic karmester, aki tökéletesen megkomponált színdarabot vezényel.

Ez a mondat a szerda délutáni szurkolói ankétot megelőző sajtótájékoztatón hangzott el. Az esemény célja az volt, hogy új alapokra helyezze az MKC kapcsolatát a médiával és a szurkolókkal. A klubvezetés ígéretet tett arra is, hogy a jövőben átláthatóbb, informatívabb kommunikációra törekszik.

Háfra Noémi és további hét játékos csatlakozott

A nyár legfőbb feladata azonban a keret megerősítése volt, ezért olyan tapasztalt játékosokat szerződtettek, akik válogatottként, vagy a nemzetközi porondon is helyt álltak.

Az egyik ilyen igazolás Tyiskov-Helembai Fanny, a Vási NKSE-től igazolt, magyar válogatott beálló.

„Azt érzem, hogy nagyon jól beilleszkedtem a csapatba. A lányok és a stáb is nagyon segítőkész volt mindenben”

– idézte fel a felkészülés első szakaszát a kézilabdázó, aki azt is elárulta, hogy fel kellett vennie a vezetőedző által diktált tempót és a csapattársakkal is össze kellett csiszolódnia. Összességében úgy véli, sikeres felkészülésen vannak túl és éremszerző pozícióra hajtanak.

Kukely Anna, szintén válogatott játékos is megerősítette, hogy nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hetekben.

„Kemény és hosszú edzéseink vannak, de hisszük, hogy ez kifizetődő lesz. Bajnoki bronzérmet szeretnék elérni a csapattal, és szeretném, ha a Magyar Kupában is jó helyezést tudnánk elérni. Mindenki nevében mondhatom, hogy nagy álmunk végigmenetelni az EHF-kupában, akár a négyes döntőig”

– fogalmazott a játékos.