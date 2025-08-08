A GYVSE-hez igazolt Lendvai Natasa, a brazíliai világbajnokságon is bizonyíthat

A GYVSE a napokban jelentette be, hogy Lendvai Natasa a One Egertől a győri csapathoz igazolt. A 19 éves rosszkéz hátsó poszton játszó játékos új kihívásokat és célokat tűzött ki maga elé, miközben továbbra is a magyar utánpótlás-válogatott tagja.

Lendvai Natasa érkezését jelentette be a GYVSE.

Forrás: gyorivse.hu

A GYVSE játékosa a fejlődését helyezte előtérbe

„Minden döntésemben a fejlődésem van a középpontban, illetve a csapatban való kiteljesedésem” – fogalmazott Natasa a GYVSE hivatalos oldalán közzétett cikkben, amikor az Egerből való távozásáról kérdezték. Úgy érezte, hogy ezeknek a céloknak az elérésére Győrben adottak a legjobb feltételek, különösen Bíró Attila szakmai irányítása mellett, aki immár egy éve dolgozik a klubnál.

A döntésében az is nagy szerepet játszott, hogy az egyetemi tanulmányait zökkenőmentesen folytathatja, ebben pedig az egyesület elnöke, Ábrahám Csaba nyújtott számára jelentős támogatást. „Attilával és Csabával való közös munka garanciát jelent a közös sikerekhez” – tette hozzá bizakodva.

Lendvai Natasa a klubváltással fizikailag új közegbe került, de lelkileg nem szakadt el teljesen korábbi klubjától, ugyanis új edzője, Petrovai Márton szintén Egerből érkezett.

Az átigazolás mellett a nemzetközi porondon is komoly megmérettetés vár a sportolóra: hamarosan Brazíliában szerepel az U20-as női vízilabda világbajnokságon. A csapat három felnőtt vb-ezüstérmessel megerősítve indul útnak a Dél-amerikai vb-re dr. Sike József szövetségi kapitány vezetésével. A kétdivíziós lebonyolítás miatt a csoportban három kőkemény meccs vár a magyar válogatott tagjaira: vasárnap az amerikaiak ellen kezdenek, majd az olaszokkal, végül a görögökkel mérkőznek meg. Az első két hely egyikének megszerzése jó eséllyel elődöntőt érhet, mivel a sorsolás miatt a másik négyesbe két gyengébb gárda került.

Lendvai Natasa mellett Batizi Emese, Hajdú Kata, Horváth Luca, Horváth Zsófi, Kardos Dominika, Kardos Laura, Kiss Patrícia, Lendvay Zoé, Mácsai Eszter, Sóti Lili, Varró Eszter és Pogonyi Bíbor utazhat mezőnyjátékosként, a kapuban Torma Luca és Golopencza Szonja váltják egymást.