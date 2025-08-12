Győri szakember a Hyundai Motorsportnál

Szelezsán Bettina a járműmérnöki mesterképzés magas színvonala miatt érkezett a győri Széchenyi István Egyetemre, ahol értékes tapasztalatokkal gazdagodott az Audi Hungaria Járműmérnöki Karnak és az Arrabona Racing Team hallgatói csapatnak köszönhetően. A fiatal szakember napjainkban már a Hyundai Motorsport mérnökeként dolgozik Németországban, tapasztalatait pedig a győri egyetem jelenlegi hallgatóinak is átadja a motorsportmérnök mesterszak egyik oktatójaként.

„Nagyon szerettem a győri egyetemre járni, rengeteget adott ez az időszak a tanórákon kívül is. A duális képzés abbahagyása után elkezdtem az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékáni hivatalában dolgozni dr. Hanula Barna akkori dékán mellett, akinek – és dr. Feszty Dániel professzornak – köszönhetően későbbi karrieremre meghatározó hatást gyakorló projekteken dolgozhattam, ami nagy segítség volt a szakmai fejlődésemre nézve” – nyilatkozta Szelezsán Bettina.