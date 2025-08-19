augusztus 19., kedd

Győri játékosok a válogatott edzőtáborában

Győri játékosok a válogatott edzőtáborában

Fotó: Illyés Tibor

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány kizárólag a Simple Ligában futballozó játékosokat hívott meg a női válogatott jövő heti háromnapos összetartására. A győri játékosokra is számít.

Süle Dóra a győri szurkolók egyik kedvence.

Az év hátralévő részében már nem játszik tétmérkőzést a női nemzeti együttes, így a szakmai stábnak lehetősége nyílt a légiósok mellőzésével egy rövid edzőtáborra, amelyen hétfőtől szerdáig sok újonc és visszatérő vesz majd részt Telkiben.

"Októberben és novemberben lesznek a főpróbák a jövő évi világbajnoki selejtezőkre" - idézte a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja Szarvas Alexandrát. - Előtte szeretnénk megnézni, hogy a Magyarországon futballozók milyen formában vannak. Több olyan játékos kapott meghívót, akik az irányításom alatt még nem szerepeltek a válogatottban, ezek az edzőtáborok pedig lehetőséget adnak, hogy egy-egy jó teljesítménnyel felhívják magukra a figyelmet. Szeretném látni, kik tudják beküzdeni magukat a keretbe."

Augusztus után szeptemberben is lesz egy hasonló felkészülése a női válogatottnak, amely nyáron a Nemzetek Ligájában kiesett a másodosztályt jelentő B divízióból.

Nyolc győri meghívott

 

A női labdarúgó-válogatott kerete

Kapusok: Borók Dorina (ETO FC), Erős Evelin (MTK Budapest), Terestyényi Anna (Újpest)

Védők: Kovács Laura (ETO FC), Németh Adél (FTC-Telekom), Ott Eszter (FTC-Telekom), Öreg Cintia (ETO FC), Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Pataki Georgina (MTK Budapest), Sali Rebeka (ETO FC), Savanya Csilla (ETO FC)

Középpályások: Bokor Blanka (Budapest Honvéd), Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom), Mayer Zsófia (Puskás Akadémia), Süle Dóra (ETO FC), Vida Boglárka (ETO FC), Zágor Bernadett (MTK Budapest)

Támadók: Kiss-Lantos Hanna (Viktória FC), Kocsán Petra (ETO FC), Nagy Vanessza (FTC-Telekom), Nagy Viktória (FTC-Telekom), Siklér Kinga (MTK Budapest), Vachter Fanni (Budapest Honvéd)

 

