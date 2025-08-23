augusztus 23., szombat

Kézilabda

1 órája

Nézze meg képekben a Győri Audi ETO strasbourgi győzelmét – galéria

Címkék#Emilie Hovden#Bruna De Paula#ETO University#Győri Audi ETO

A helyi szervezők képeket tettek közzé a strasbourgi Europa-kupa első meccséről. Ezen a Győri Audi ETO magabiztosan verte a házigazdákat.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO 15 góllal győzött a házigazda Strasbourg Piraths ellen a franciaországi tornán.

Győri Audi ETO
A Győri Audi ETO magabiztos győzelemmel jutott be a vasárnapi döntőbe.
Fotó: Picasa

A győrieknél a norvég Emilie Hovden és a brazil Bruna De Paula volt elemében, mindketten 8–8 gólt lőttek.

A Győri Audi ETO mellett az ETO University is ott van Strasbourgban

A férficsapat meccséről ide kattintva olvashat.

Galériánkban megnézhet a női meccs legjobb pillanatait.

Az Audi ETO–Strasbourg meccs pillanatképei

 

 

