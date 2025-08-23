Kézilabda
1 órája
Nézze meg képekben a Győri Audi ETO strasbourgi győzelmét – galéria
A helyi szervezők képeket tettek közzé a strasbourgi Europa-kupa első meccséről. Ezen a Győri Audi ETO magabiztosan verte a házigazdákat.
A Győri Audi ETO 15 góllal győzött a házigazda Strasbourg Piraths ellen a franciaországi tornán.
A győrieknél a norvég Emilie Hovden és a brazil Bruna De Paula volt elemében, mindketten 8–8 gólt lőttek.
A Győri Audi ETO mellett az ETO University is ott van Strasbourgban
A férficsapat meccséről ide kattintva olvashat.
Galériánkban megnézhet a női meccs legjobb pillanatait.
Az Audi ETO–Strasbourg meccs pillanatképei
