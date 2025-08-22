augusztus 22., péntek

Kézilabda

2 órája

Az idény végén visszavonul a volt győri kézilabdázó

Címkék#planéta szimonetta#Győri Audi ETO#bajnokság

Az idei szezon lesz az utolsó. Ezt nyilatkozta a Handballexpert szakportálon a hetvenszeres válogatott jobbátlövő, a Győri Audi ETO korábbi játékosa, Planéta Szimonetta.

Kisalföld.hu

"Az idei szezon lesz az utolsó nekem, ezért elég nagy tervekkel vágok neki" - nyilatkozta a hetvenszeres válogatott jobbátlövő, Planéta Szimonetta, aki Győrben nevelkedett, és szerepelt is a Győri Audi ETO felnőttcsapatában.

Győri Audi ETO Planéta Szimonetta
Planéta Szimonetta a Győri Audi ETO játékosa is volt.
Fotó: Kisalföld-archívum

A balkezes átlövő hozzátette: az MKS Lublin színeiben három aranyéremmel, vagyis a lengyel szuperkupa, a bajnokság és a kupa megnyerésével szeretne búcsúzni, az Európa-ligában pedig minél tovább menetelni.

A nyári alapozást sérülés miatt nem kezdhette el csapatával és a debreceni felkészülési tornán sem léphet pályára, mert az előző szezonban, a Lengyel Kupa döntőjében 13 centiméter hosszan, részlegesen elszakadt a combizma.

"Nyáron próbáltam nem erőltetni a lábamat. A múlt héten kezdtem el futni, a héten pedig a kézilabdaspecifikus mozgásokat" – mondta.

A Győri Audi ETO mellett több klubban megfordult Planéta Szimonetta

Planéta hetven mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban a győri csapat mellett szerepelt, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében is. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

