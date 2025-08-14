1 órája
Katrine Lunde klub nélküliként is játszhat a világbajnokságon
Idén decemberben Németországban és Hollandiában rendezik meg a kézilabda-világbajnokságot. A Győri Audi ETO volt játékosai közül Katrine Lunde és Nora Mörk ott lehet a norvég keretben, Silje Solberg viszont jó eséllyel nem.
Semmi sem utal arra, hogy a Győri Audi ETO volt kapusa, a 45 éves Katrine Lunde visszavonulna – írja cikkében a vg.no. Mint azt Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány elmondta: – Nem fejezte be a pályafutását.
A daniasport.hu által szemlézett cikkből kiderül: három és fél hónappal Norvégia Dél-Korea elleni világbajnoki nyitómérkőzése előtt Katrine Lunde még mindig nem írt alá egyetlen klubhoz sem. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy t klub nélküli játékosként játssza végig a vb-t.
– Elméletileg lehetséges, amennyiben megfelelő edzéskörülményei vannak. Huszonhét évet töltött el azzal, hogy edzett és mérkőzéseket játszott. Számára nem létfontosságú, hogy a vb előtt hetente két tétmeccset játsszon. De fontos, hogy jó minőségű edzései legyenek – véli Gjekstad.
Elmondása szerint a válogatott kapusedzője, Mats Olsson szorosan nyomon követi Lundét. Jelenleg női és férfi játékosokkal is együtt edz Kristiansandban.
A Győri Audi ETO és az ETO FC játékosa kétlaki életet élt eddig
A Vipers tavaly téli csődje után Lunde Odensébe igazolt, mellyel Bajnokok Ligája-döntőt játszott, melyet pont a győriek ellen veszített el. Közvetlenül utána Európa legjobb kapusának választották az idényben.
Lunde a világ legsikeresebb kézilabdázója. Aligha szenved hiányt ajánlatokban. A VG megkeresésére azonban a két norvég BL-klub, a Storhamar és a Sola egyaránt megerősítette, nem fog náluk játszani.
Az előző idényben a magánéletében a logisztika is nehézkes volt számára. Élettársa, a 44 éves Nikolaj Trajkovic – akivel Győrben ismerkedett meg, mikor Lunde a Győri Audi ETO kapusa, Trajkovic az ETO FC játékosa volt – Szerbiában volt futballedző, míg lányuk, a 10 éves Atina Kristiansandban járt iskolába. Most azonban Trajkovic befejezte munkáját a Mladostnál, és egyelőre neki sincs új klubja.
Gjekstad szerint „lehet, hogy éppen most van kialakulóban a megoldás” Lunde számára.
Rövid távon Katrinének nem muszáj olyan klubban játszania, amelyik a Bajnokok Ligájában szerepel. Hosszabb távon viszont jó lenne, ha egy erős klubhoz kerülne
– mondta határozottan a kapitány.
Solberg esélyei kicsik, Mörké jobbak
Kapustársa, a szintén volt győri Silje Solberg-Østhassel szintén klub nélkül van a Vipers csődje után. Ő második gyermekével várandós.
– Nem mondta ki egyikünk sem, hogy elszállt a lehetőség, de egy világbajnokság még túl korai lenne számára – mondta Solberggel kapcsolatban a szövetségi kapitány.
Ezzel szemben optimista Nora Mörk visszatérésével kapcsolatban. Ő május 7-én hozta világra kislányát, Tyrát, és úgy tűnik, nem zárta le válogatott pályafutását.
– Jól néz ki a helyzet. Pénteken beszélek Norával. Úgy tűnik, motivált. Mindig fontos, hogy lássa, hogyan reagál a teste, de az eddigi felkészülés biztató – fogalmazott Gjekstad, aki a következő válogatott keretet október elején hirdeti ki. Minden bizonnyal Katrine Lunde is tag lesz.