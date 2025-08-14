augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

18°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Volt Audi ETO-játékosok

1 órája

Katrine Lunde klub nélküliként is játszhat a világbajnokságon

Címkék#Silje Solberg#Katrine Lunde#Vipers#Nora Mörk#világbajnokság#Győri Audi ETO#ETO FC

Idén decemberben Németországban és Hollandiában rendezik meg a kézilabda-világbajnokságot. A Győri Audi ETO volt játékosai közül Katrine Lunde és Nora Mörk ott lehet a norvég keretben, Silje Solberg viszont jó eséllyel nem.

Kisalföld.hu

Semmi sem utal arra, hogy a Győri Audi ETO volt kapusa, a 45 éves Katrine Lunde visszavonulna – írja cikkében a vg.no. Mint azt Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány elmondta: – Nem fejezte be a pályafutását.

Győri Audi ETO Lunde Mörk Solberg
A Győri Audi ETO volt játékosai közül Katrine Lunde (balra) – hiába nincs még csapata – és a szülése után visszatérő Nora Mörk is ott lehet a vb-n a Norvég válogatottban.
Fotó: Tor Erik Schrder

A daniasport.hu által szemlézett cikkből kiderül: három és fél hónappal Norvégia Dél-Korea elleni világbajnoki nyitómérkőzése előtt Katrine Lunde még mindig nem írt alá egyetlen klubhoz sem. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy t klub nélküli játékosként játssza végig a vb-t.

– Elméletileg lehetséges, amennyiben megfelelő edzéskörülményei vannak. Huszonhét évet töltött el azzal, hogy edzett és mérkőzéseket játszott. Számára nem létfontosságú, hogy a vb előtt hetente két tétmeccset játsszon. De fontos, hogy jó minőségű edzései legyenek – véli Gjekstad.

Elmondása szerint a válogatott kapusedzője, Mats Olsson szorosan nyomon követi Lundét. Jelenleg női és férfi játékosokkal is együtt edz Kristiansandban.

A Győri Audi ETO és az ETO FC játékosa kétlaki életet élt eddig

A Vipers tavaly téli csődje után Lunde Odensébe igazolt, mellyel Bajnokok Ligája-döntőt játszott, melyet pont a győriek ellen veszített el. Közvetlenül utána Európa legjobb kapusának választották az idényben.

Lunde a világ legsikeresebb kézilabdázója. Aligha szenved hiányt ajánlatokban. A VG megkeresésére azonban a két norvég BL-klub, a Storhamar és a Sola egyaránt megerősítette, nem fog náluk játszani.

Az előző idényben a magánéletében a logisztika is nehézkes volt számára. Élettársa, a 44 éves Nikolaj Trajkovic – akivel Győrben ismerkedett meg, mikor Lunde a Győri Audi ETO kapusa, Trajkovic az ETO FC játékosa volt – Szerbiában volt futballedző, míg lányuk, a 10 éves Atina Kristiansandban járt iskolába. Most azonban Trajkovic befejezte munkáját a Mladostnál, és egyelőre neki sincs új klubja.

Gjekstad szerint „lehet, hogy éppen most van kialakulóban a megoldás” Lunde számára.

Rövid távon Katrinének nem muszáj olyan klubban játszania, amelyik a Bajnokok Ligájában szerepel. Hosszabb távon viszont jó lenne, ha egy erős klubhoz kerülne

– mondta határozottan a kapitány.

Solberg esélyei kicsik, Mörké jobbak

Kapustársa, a szintén volt győri Silje Solberg-Østhassel szintén klub nélkül van a Vipers csődje után. Ő második gyermekével várandós.

– Nem mondta ki egyikünk sem, hogy elszállt a lehetőség, de egy világbajnokság még túl korai lenne számára – mondta Solberggel kapcsolatban a szövetségi kapitány.

Ezzel szemben optimista Nora Mörk visszatérésével kapcsolatban. Ő május 7-én hozta világra kislányát, Tyrát, és úgy tűnik, nem zárta le válogatott pályafutását.

– Jól néz ki a helyzet. Pénteken beszélek Norával. Úgy tűnik, motivált. Mindig fontos, hogy lássa, hogyan reagál a teste, de az eddigi felkészülés biztató – fogalmazott Gjekstad, aki a következő válogatott keretet október elején hirdeti ki. Minden bizonnyal Katrine Lunde is tag lesz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu