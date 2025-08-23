Strasbourgban ünnepel a Győri Audi ETO klasszisa

A Győri Audi ETO a hétvégén Strasbourgban szerepel. A zöld-fehérek pénteken magabiztosan nyertek a franciaországi tornán, de szombaton nemcsak emiatt örülhetnek, hanem egyik játékosuk, Kristine Breistöl 32. születésnapja miatt is.

Ünnepel a Győri Audi ETO klasszisa, Kristine Breistöl.

Fotó: Kisalföld-archívum

A norvég klasszis a 2024/25-ös szezonban érkezett Győrbe, viszont leigazolását egy szezonnal előbb, még 2023 júniusában jelentette be a Bajnokok Ligája jelenlegi címvédője. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó a győriekkel a tavalyi szezonban magyar bajnokságot és BL-t nyert.