augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Strasbourgban ünnepel a Győri Audi ETO klasszisa

Címkék#Kristine Breistöl#Győri Audi ETO#születésnap

Strasbourgban ünnepel Kristine Breistöl. A Győri Audi ETO norvég átlövője szombaton ünnepli 32. születésnapját.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO a hétvégén Strasbourgban szerepel. A zöld-fehérek pénteken magabiztosan nyertek a franciaországi tornán, de szombaton nemcsak emiatt örülhetnek, hanem egyik játékosuk, Kristine Breistöl 32. születésnapja miatt is.

Győri Audi ETO Kristine Breistöl
Ünnepel a Győri Audi ETO klasszisa, Kristine Breistöl.
Fotó: Kisalföld-archívum

A norvég klasszis a 2024/25-ös szezonban érkezett Győrbe, viszont leigazolását egy szezonnal előbb, még 2023 júniusában jelentette be a Bajnokok Ligája jelenlegi címvédője. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó a győriekkel a tavalyi szezonban magyar bajnokságot és BL-t nyert.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu