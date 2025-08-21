1 órája
Új munkája van a Győri Audi ETO korábbi kiválóságának –a Lunde ikerpár együtt dolgozik
Katrine Lunde lett a kristiansandi Randesund kapusedzője. A Győri Audi ETO KC korábbi kiválóságának új állomáshelyén ikertestvére lesz az egyik kollégája.
A Győri Audi ETO KC korábbi kapusa, Katrine Lunde kapusedző lesz a norvég 2. osztályban szereplő Randesundban. A klasszis hálóőr együtt dolgozik ikertestvérével, Kristine Lunde-Borgersennel – írja a daniasport.hu.
A kristiansandi újság, a Fædrelandsvennen megerősítette, hogy Lunde a következő szezonban csatlakozik a 2. osztályú klub edzői csapatához.
"Nagyon hálásak és elégedettek vagyunk, hogy Katrine csatlakozik hozzánk. Fantasztikusan bánik a fiatal játékosokkal, és nagyon lelkes" – nyilatkozta Morten Løvø, a klub sportigazgatója.
A Randesund hosszú távú célja az Eliteserienben – azaz a legmagasabb osztályban – való szereplés.
Lunde a csődbe ment Vipers tagja volt, az elmúlt fél évben a dán Odense csapatában játszott, de most a 45 éves játékos klub nélkül maradt.
Bár Lunde nem játszik rendszeresen mérkőzéseket, Ole Gustav Gjekstad a válogatott szövetségi kapitánya egyértelművé tette, hogy Lunde szóba jöhet a november 27. és december 14. között megrendezendő német-holland közös rendezésű világbajnokságon.
A volt Győri Audi ETO-játékos egyelőre heti egy edzést tart
Katrine Lunde hetente egyszer edzeni fogja a klub kapusait, és részt vesz azokon a mérkőzéseken, amelyeken lehetősége van. Már meg is kezdte a munkát. A sztárkapus ikertestvére, Kristine Lunde-Borgersen segédedzőként dolgozik a Randesundban.
Szerintem nagyszerű, hogy mindkét testvér az edzői csapatban van
– tette hozzá Løvø.