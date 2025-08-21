augusztus 21., csütörtök

Női kézilabda

1 órája

Új munkája van a Győri Audi ETO korábbi kiválóságának –a Lunde ikerpár együtt dolgozik

Katrine Lunde lett a kristiansandi Randesund kapusedzője. A Győri Audi ETO KC korábbi kiválóságának új állomáshelyén ikertestvére lesz az egyik kollégája.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC korábbi kapusa, Katrine Lunde kapusedző lesz a norvég 2. osztályban szereplő Randesundban. A klasszis hálóőr együtt dolgozik ikertestvérével, Kristine Lunde-Borgersennel – írja a daniasport.hu.

Győri Audi ETO KC Katrine Lunde
A Győri Audi ETO KC korábbi kapusa, Katrine Lunde ikertestvérével dolgozik együtt.
Fotó: Christoffer Andersen / NTB

A kristiansandi újság, a Fædrelandsvennen megerősítette, hogy Lunde a következő szezonban csatlakozik a 2. osztályú klub edzői csapatához.

"Nagyon hálásak és elégedettek vagyunk, hogy Katrine csatlakozik hozzánk. Fantasztikusan bánik a fiatal játékosokkal, és nagyon lelkes" – nyilatkozta Morten Løvø, a klub sportigazgatója.

A Randesund hosszú távú célja az Eliteserienben – azaz a legmagasabb osztályban – való szereplés.

Lunde a csődbe ment Vipers tagja volt, az elmúlt fél évben a dán Odense csapatában játszott, de most a 45 éves játékos klub nélkül maradt.

Bár Lunde nem játszik rendszeresen mérkőzéseket, Ole Gustav Gjekstad a válogatott szövetségi kapitánya egyértelművé tette, hogy Lunde szóba jöhet a november 27. és december 14. között megrendezendő német-holland közös rendezésű világbajnokságon.

A volt Győri Audi ETO-játékos egyelőre heti egy edzést tart

Katrine Lunde hetente egyszer edzeni fogja a klub kapusait, és részt vesz azokon a mérkőzéseken, amelyeken lehetősége van. Már meg is kezdte a munkát. A sztárkapus ikertestvére, Kristine Lunde-Borgersen segédedzőként dolgozik a Randesundban.

Szerintem nagyszerű, hogy mindkét testvér az edzői csapatban van

– tette hozzá Løvø.

 

