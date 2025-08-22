Győrben különleges a légkör – Ezt gondolja a klubról Helena Elver

A Győri Audi ETO KC egyik nyári szerzeménye, a dán Odensétől szerződtetett Helena Elver eddigi pályafutását három keresztszalag-szakadás is hátráltatta, 2019-ben ugyan debütált a dán válogatottban, majd 2020-ban néhány mérkőzésen játszott, de csak 2023-ban tért vissza a nemzeti csapatba. Azóta azonban minden nagy tornáról éremmel tért haza, és stabil tagjává vált a keretnek.

A Győri Audi ETO KC egyik nyári szerzeménye, Helena Elver egyre jobban beilleszkedik Győrben.

A 2024/25-ös Bajnokok Ligája-szezonban karriercsúcsot jelentő 57 gólt szerzett,

ezüstérmes lett – éppen a győriek mögött –,

illetve megnyerte az Odensével a dán bajnokságot.

Bő egy hónappal Győrbe érkezését követően nyilatkozott a eurohandball.com-nak, ebben mesélt az odensei fejezet lezárásáról, az új élethez való alkalmazkodásról Magyarországon, és természetesen a kézilabdáról az új csapatában.

„Nagyon jól mennek a dolgok. Rendkívül boldog vagyok, hogy itt lehetek. A klub, a lányok és mindenki a csapat körül fantasztikusan segített abban, hogy beilleszkedjek, akár a városban, akár a kézilabdás dolgokban. Könnyed rávezetés után edzőtáborban voltunk Magyarországon. Csapatépítő programot is tartottunk, tekertünk néhány kilométert, sokat nevettünk és rengeteg közös gyakorlatot csináltunk. Most végre elkezdtük a ’valódi’ kézilabdát: sok edzéssel, kemény munkával” – mondta Elver, aki az odensei időszakról elmondta: „Rendkívül büszke voltam, hogy az Odense része lehettem. A klubra és mindarra, amit képviseltünk. Szerintem a szezon végén is nagyon jól játszottunk. Összességében nagyon elégedett vagyok az odensei öt évemmel. Otthonomnak éreztem, pedig nem is onnan származom. Örülök, hogy ilyen sérülések után is visszatértem, és a tökéletes befejezés a bajnoki arannyal és a BL-ezüsttel hihetetlen érzés volt.”

A Győri Audi ETO különleges klub, itt minden profi – véli Helena Elver

Az új lehetőségről is beszélt az irányító: „Azt mondanám, hogy a sok sérülés után most már inkább igyekszem élvezni a játékot, és minél több tapasztalatot szerezni általa.

Sok energiát fordítok arra, hogy itt legyek, és élvezzem az új kézilabda-kultúrát, az új helyet, ahol rengeteget lehet tanulni. De a pályán kívüli életet is igyekszem kiélvezni: inspiráló a lányokkal, a klubbal, a helyi kultúrával együtt létezni. Győrben mindenki tudja, hogy különleges a klub légköre. Szerintem senkit nem ér meglepetés, amikor Győrbe jön, de mégis lenyűgöző, mennyire profi mindenki. És persze óriási szintlépés is – fantasztikus játékosokkal.

Már most is nagyon magas szinten edzünk, ami jó lehetőség nekem, hogy új dolgokat fejlesszek. Inspiráló új csapattársakat kapni, látni, hogyan edzenek, hiszen sok különböző kultúrából érkeztünk. Ez számomra izgalmas újdonság. Egy másik országban, egy másik kultúrában kerestem a helyemet az elmúlt hónapban. Nehéz nem jó kapcsolatot találni ezekkel a lányokkal, akik annyira inspirálóak és mindenben kiválóak. Nem volt zökkenőmentes az eleje, de napról napra fejlődünk.”

Elver több mostani csapattársával már játszott együtt: „Dione (Housheer – a szerk.) Odensében, Kristina (Jörgensen) pedig a válogatottban volt csapattársam. Természetesen újra meg kell találni a közös dinamikát. Szeretek sokat beszélgetni kézilabdáról, helyzetekről, arról, hogyan fejlődhetünk. Úgy érzem, jók vagyunk abban, hogy megbeszéljük a taktikát, azt, mikor mit kell tenni a másikért, és melyik helyzet kinek előnyös. Idő kell hozzá, hogy mindenki játékát megismerjem, és segítsek kihozni belőlük a legjobbat.