Gyirmóti gólparádé Zsámbékon: 10-0!

Ikoba Beton Zsámbék - Gyirmót FC Győr 0-10 (0-7)

Zsámbék, 250 néző. V.: Ifj. Hartung.

Zsámbék: Zima – Nyúl L. (Veréb, 46.), Balázs P., Márton (Áprily, 46.), Kerezsi, Horváth K., Orosházi, Nagy Zs. (Bartos, 46.), Zsuppán, Bíró R., Pienlich (Németh B., 46.) Vezetőedző: Némedi Norbert.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi, 73.), Lányi B., Hajdú, Vincze Á., Kiss N., Madarász, Miknyóczki (Kovács D., 63.), Tömösvári (Szabó M., 63.), Rácz B. (Kicsun, 63.), Szarka (Nagy K., 63.) Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gsz.: Tömösvári (2), Rácz (2), Szarka (2), Miknyóczki, Nagy T., Kicsun, Szabó M.

Kiállítva: Bartus (69.).

5. perc: Madarász ívelt a kapu elé, a lendületből érkező Tömösvári pedig 10 méterről a kapu jobb oldalába helyezett (0-1). 9. perc: a középen érkező Tömösvári az átvétel után jobbal 8 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0-3). 19. perc: Rácz B. lövés jobbal középről, a menteni szándékozó Orosházi bokájáról a bal alsó sarokba perdült a labda (0-3). 24. perc: Rácz 17 méterről középről, laposan a kapu jobb oldalába lőtt (0-4).26. perc: Madarász bal oldali szöglete után Miknyóczki 5 méterről a kapu bal oldalába helyezett (0-5). 34. perc: Szarka 14 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt (0-6). 44. perc: Madarász jobb oldali szöglete után Szarka emelkedett a legmagasabbra, majd 78 méterről a jobb felső sarokba fejelt (0-7). 49. perc: Miknyóczki ballal 8 méterről a kapu bal oldalába lőtt (0-8). 76. perc: A jobb oldalon felfutó Szabó M. kitűnő labdát tálalt a középen lendületből érkező Kicsun elé, aki 9 méterről ballal a kapu bal oldalába lőtt (0-9). 78. perc: Vincze ívelt középre a bal oldalról, a középen érkező Szabó M. 10 méterről fejelt a léc alá, a labda Zuma tenyerét érintve pattant a gólvonal mögé (0-10).

Komoly erődemonstrációt tartott a Gyirmót.

Weitner Ádám: - Csapatunk nagyon jó mentalitással és fókuszálva játszott a mérkőzésen. Önfeledten és önzetlenül futballoztak játékosaink. Nyolc mérkőzésünk alatt elért nyolcadik sikerünk volt, s ezért is rendkívül büszke vagyok, gratulálok mindenkinek, akinek része volt az eddigi sorozatunkban.

A további eredmények: Újpest II–Balatonfüred 1–1. Veszprém–Dorog 0–1, Szombathelyi Haladás–Tatabánya 1–2, Budaörs–Komárom 2–4.

