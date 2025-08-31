augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás: NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Gyirmóti gólparádé Zsámbékon: 10-0!

Címkék#Madarász#Tömösvári#Kicsun#Miknyóczki

Kisalföld.hu
Gyirmóti gólparádé Zsámbékon: 10-0!

Ikoba Beton Zsámbék - Gyirmót FC Győr 0-10 (0-7)
Zsámbék, 250 néző. V.: Ifj. Hartung.
Zsámbék: Zima – Nyúl L. (Veréb, 46.), Balázs P., Márton (Áprily, 46.), Kerezsi, Horváth K., Orosházi, Nagy Zs. (Bartos, 46.), Zsuppán, Bíró R., Pienlich (Németh B., 46.) Vezetőedző: Némedi Norbert.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi, 73.), Lányi B., Hajdú, Vincze Á., Kiss N., Madarász, Miknyóczki (Kovács D., 63.), Tömösvári (Szabó M., 63.), Rácz B. (Kicsun, 63.), Szarka (Nagy K., 63.) Vezetőedző: Weitner Ádám.
Gsz.: Tömösvári (2), Rácz (2), Szarka (2), Miknyóczki, Nagy T., Kicsun, Szabó M. 
Kiállítva: Bartus (69.).
5. perc: Madarász ívelt a kapu elé, a lendületből érkező Tömösvári pedig 10 méterről a kapu jobb oldalába helyezett (0-1). 9. perc: a középen érkező Tömösvári az átvétel után jobbal 8 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0-3). 19. perc: Rácz B. lövés jobbal középről, a menteni szándékozó Orosházi bokájáról a bal alsó sarokba perdült a labda (0-3). 24. perc: Rácz 17 méterről középről, laposan a kapu jobb oldalába lőtt (0-4).26. perc: Madarász bal oldali szöglete után Miknyóczki 5 méterről a kapu bal oldalába helyezett (0-5). 34. perc: Szarka 14 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt (0-6). 44. perc: Madarász jobb oldali szöglete után Szarka emelkedett a legmagasabbra, majd 78 méterről a jobb felső sarokba fejelt (0-7). 49. perc: Miknyóczki ballal 8 méterről a kapu bal oldalába lőtt (0-8). 76. perc: A jobb oldalon felfutó Szabó M. kitűnő labdát tálalt a középen lendületből érkező Kicsun elé, aki 9 méterről ballal a kapu bal oldalába lőtt (0-9). 78. perc: Vincze ívelt középre a bal oldalról, a középen érkező Szabó M. 10 méterről fejelt a léc alá, a labda Zuma tenyerét érintve pattant a gólvonal mögé (0-10).
Komoly erődemonstrációt tartott a Gyirmót.
Weitner Ádám: - Csapatunk nagyon jó mentalitással és fókuszálva játszott a mérkőzésen. Önfeledten és önzetlenül futballoztak játékosaink. Nyolc mérkőzésünk alatt elért nyolcadik sikerünk volt, s ezért is rendkívül büszke vagyok, gratulálok mindenkinek, akinek része volt az eddigi sorozatunkban.
A további eredmények: Újpest II–Balatonfüred 1–1. Veszprém–Dorog 0–1, Szombathelyi Haladás–Tatabánya 1–2, Budaörs–Komárom 2–4.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu