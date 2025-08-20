augusztus 20., szerda

Evezés

1 órája

Korosztályos válogatott meghívót érhetnek a GYAC evezőseinek kiváló eredményei

Címkék#Tatai tó#Beach Sprint#Korda Noel#Krenák Mihály#Tengeri#GYAC

A hétvégén rendezték meg a XXVIII. Tatai Regattát. A GYAC Evezős Szakosztályának versenyzői kimagasló eredményeket értek el, amelyeket akár korosztályos válogatottságra is válthatnak.

Kisalföld.hu

Augusztus harmadik hétvégéjén rendezték meg a tatai Öreg-tavon a Beach Sprint Országos Bajnokságot, ami egyben serdülő, ifi és felnőtt válogató is volt. A Győri Atlétikai Club (GYAC) Evezős Szakosztályának ötven versenyzője vett részt a tanuló korcsoporttól a masterekig. 

GYAC evezés
A GYAC versenyzője, Korda Noel a Férfi Serdülő Tengeri egypárevezős kategóriában állhatott a dobogó legfelső fokára.
Fotó: GYAC/Ódor Márton

A szombati versenynapon a nagy meleg, vasárnap már az erősödő oldalszél nehezítette meg a sportolók dolgát, de a GYAC versenyzői remekül helyt álltak.

A GYAC versenyzői taroltak

Aranyérmesek:

  • Új Hullám Férfi Tanuló T2 Tengeri egypárevezős: Dancsecs Ármin
  • Új Hullám Férfi Tanuló T+ Tengeri egypárvezős: Kalu Bence Kinjoe
  • Férfi Masters A0 kategória, Tengeri egypárvezős: Tóth Rómeó
  • Férfi Felnőtt Szabadidős Tengeri egypárevezős: Ódor Márton
  • Férfi Serdülő Tengeri egypárevezős: Korda Noel Péter

Bronzérmesek: 

  • Új Hullám Férfi Tanuló T4 Tengerparti egypárevezős: Komáromi Laura
  • Felnőtt Mix Tengeri kétpárevezős: Szöllősi Balázs (GYAC) - Bagdács Szonja (MTK)

További helyezettek:
4. hely: Komáromi Laura, 5. hely: Zadravecz Julianna, Szöllősi Balázs, 6. hely: Poleczki Laura, Horváth Dávid, 7. hely: Varga Kata Alíz.

Felkészítő edzők: Dr. Alföldi Zoltán, Nagy Gábor, Krenák Mihály, Bíró-Lakó Szandra, Székely István.

A szép eredmények alapján a GYAC több sportolója is jó eséllyel pályázik a magyar Beach Sprint válogatottba, ezzel akár korosztályos nemzetközi versenyeken is indulhatnak.

Forrás: Győri Atlétikai Club

 

 

