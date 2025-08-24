augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

35 perce

Góltornádó Börcsön, 20(!) találatig jutott a DAC - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Győrasszonyfa 1–2 (1–1). Gsz.: Ábrahám, ill. Kiss P., Tóth T.
Pannonhalma-Horn–Bácsa II 1–0 (0–0). Gsz.: Kaptás.
Téti Sokoró–Vámosszabadi 4–0 (3–0). Gsz.: Paár, Limpakter, Molnár G., Burján.
Győrszentiván–DAC-UP 0–0. 
Győrújfalu II–Felpéc 3–1 (1–1). Gsz.: Vingler (3), ill. Németh R.
Táp–Kajárpéc-Herold Trans 4–3 (0–1). Gsz.: Farkas M. (2), Tóth V., Vaszari, ill. Kristóf, Weiszdorn, Gerencsér.
A Robo-Tech-Börcs–Bőny mérkőzést később rendezik.

A bajnokság állása:

1.Győrasszonyfa33004 - 19
2.Pannonhalma32104 - 17
3.Győrújfalu II32018 - 26
4.Tét32016 - 16
5.Táp32018 - 66
6.Győrszentiván312010 - 55
7.Börcs21107 - 14
8.Bőny21107 - 54
9.Kajárpéc31115 - 54
10.DAC-UP20110 - 51
11.Vámosszabadi30122 - 111
12.Nyúl20022 - 50
13.Felpéc30032 - 80
14.Bácsa II30030 - 90

 

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Mosonszentmiklós–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Kolonits, ill. Nagy B., Dudás.
Kunsziget–Dunakiliti 1–4 (0–2). Gsz.: Nagy L., ill. Bedő (2), Horváth B., Erdős.
Hincsics Color-Ásványráró–MITE 3–1 (2–1). Gsz.: Szabó Sz., Barta, Szombathelyi, ill. Bakos.
Lipót Pékség–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–0 (1–0). Gsz.: Németh B. 
Kimle–Máriakálnok 3–10 (1–6). Gsz.: Pekelniczki, Földi, Hafner, ill. Tamás (3), Borsodi (2), Benkovich (2), Szigeti, Nagy B., Nagy P. (öngól).
Elektromoson-Levél–Rajka 3–2 (2–2).  Gsz.: Dankó, Brányi, Domonkos, ill. Puszter, Józsa.
Lébény–Foldana-Hédervár 3–2 (2–0). Gsz.: Németh M., Tesch, Máté, ill. Dániel, Zsebedics.

A bajnokság állása:

1.Lébény330012 - 39
2.Dunakiliti321014 - 57
3.Máriakálnok320119 - 96
4.Jánossomorja32018 - 46
5.MITE32016 - 46
6.Ásványráró32016 - 116
7.Lipót31116 - 74
8.M.-szentmiklós310212 - 63
9.Hegyeshalom21017 - 13
10.Hédervár31027 - 93
11.Levél21016 - 103
12.Kunsziget31024 - 83
13.Rajka30033 - 130
14.Kimle30033 - 230

 

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–SVSE-GYSEV 3–0 (2–0). Gsz.: Nyerges (2), Balogh E. 
Beled–Szany 2–2 (1–1). Gsz.: Bödecs, Kiss Á., ill. Horváth T., Varga M.
Farád–Lövő 2–1 (2–1). Gsz.: Nagy P., Tóth Sz., ill. Kovács Z. 
Nagycenk–SFAC 1900 3–2 (1–2). Gsz.: Füzi, Brasch, Barkovics, ill. Tiboldi, Ábrahám.
Rábaszentandrás–Répcementi 1–1 (0–0). Gsz.: Eőry, ill. Seregély.
Rábatamási–Petőháza 0–0.

A bajnokság állása:

1.Beled321010 - 57
2.R.-szentandrás32108 - 37
3.Veszkény32018 - 56
4.Farád32014 - 36
5.Nagycenk32017 - 76
6.Répcementi21104 - 34
7.Rábatamási31115 - 64
8.Szany31115 - 64
9.Lövő31026 - 83
10.Petőháza30121 - 31
11.SFAC30035 - 80
12.SVSE20020 - 60

 

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Töltéstava 4–6 (2–5). Gsz.: Körmendi (3), Vigh, ill. Kalányos (4), Iskum, Józsa. 
Bakonyszentlászló–Pér 5–1 (1–0). Gsz.: Proceller, Féli, Puzsoma, Tompos, Horváth B., ill. Boros. 
Tényő–Sokorópátka 0–4 (0–2).  
Csikvánd–Gyömöre 0–1 (0–1). Gsz.: Dömötör.

A bajnokság állása:

1.Sokorópátka330014 - 39
2.B.-szentlászló22008 - 26
3.Tényő320110 - 66
4.Csikvánd31026 - 53
5.Pér310215 - 173
6.Gyömöre21011 - 33
7.Töltéstava31027 - 153
8.V.-varsány300312 - 220

 

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Pázmándfalu 5–0 (2–0). Gsz.: Rácz (2), Varga Z., Szabó B., Farkas. 
Győrsövényház–Enese 1–3 (1–1). Gsz.: Juhász, ill. Takács R., Vecsei, Kovács Á. 
Rábapatona–Nagyszentjános 2–0 (2–0). Gsz.: Varga M., Kertai. 
Győrság–Rábaszentmihály 0–5 (0–1). Gsz.: Horváth M. (4), Makala.
Börcs II–DAC 1912 1–20 (1–9). Gsz.: Halász, ill. Rózsavölgyi (8), Perfetto (5), Szilvágyi (3), Lengyel (2), Madarász, Makkos. 
Abda II-Dom-King–Bajcs 6–1 (2–1). Gsz.:  Koczmann D. (2), Jenei (2), Keinauf, Schneider, ill. Oross.
A Győrújbarát II–Győr Sharks mérkőzést később játsszák.

A bajnokság állása:

1.DAC 1912330046 - 39
2.Enese330011 - 29
3.Bágyogszovát220022 - 36
4.Abda II220016 - 16
5.R.-szentmihály320112 - 46
6.Rábapatona32017 - 36
7.Győrsövényház32018 - 76
8.Győrújbarát II11008 - 13
9.Kóny31027 - 83
10.Győr Sharks21013 - 63
11.Győrság31023 - 93
12.Bajcs30033 - 160
13.Nagyszentjános30034 - 270
14.Pázmándfalu30030 - 250
15.Börcs II30032 - 370

 

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Bezenye–Mosonszentmiklós II 0–4 (0–2). Gsz.: Rómer (2), Horváth K., Lakatos. 
MITE II–Károlyháza 1–6 (1–3). Gsz.: Mihalik, ill. Mozsolics (2), Orosz (2), Cseh, Konyeczky. 
Solar CT-Mecsér–Dunaszentpál 2–1 (2–0). Gsz.: Csaplár, Posa (öngól), ill. Tóth F. 
Halászi–Győrzámoly 0–3 (0–2). Gsz.: Kovács L., Beraxa, Krén. 
Lajtaszig-Darnó-Zseli–Dunasziget 3–6 (2–4). Gsz.: Gurbai (2), Komlósi, ill. Csáki (2), Besszer (2), Projkó (2). 
Bódi Trans-Mosonszolnok–Hotel Lajta Park 3–1 (2–0). Gsz.: Tóth D., Varga Sz., Vig, ill. Újvári.
Dunaszeg–Győrladamér 6–1 (1–1). Gsz.: Nyul (2), Alföldi, Fajkusz, Schofhauser E., Bekő, ill. Farkas.
Az Öttevény–Püski bajnokit szeptember 4-én rendezik.

A bajnokság állása:

1.Győrzámoly330016 - 39
2.M.-miklós II330013 - 39
3.Dunaszeg330013 - 49
4.Mecsér330012 - 49
5.Püski220016 - 16
6.Dunasziget320111 - 96
7.Halászi310210 - 73
8.Károlyháza21017 - 53
9.Dunaszentpál31027 - 63
10.Hotel Lajta P.310210 - 113
11.M.-szolnok31026 - 143
12.Győrladamér31025 - 173
13.Darnó-Zseli20023 - 90
14.Öttevény20023 - 110
15.Bezenye30034 - 160
16.MITE II30033 - 190

 

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Ágfalva–Osli 3–5 (1–1). Gsz.: Bánhidi (2), Török, ill. Szarka (2), Havasi, Böcskei, Mészáros. 
Vág–Markotabödöge 3–2 (1–1). Gsz.: Balás K., Szabó B., Balázs A. ill. Tollár, Nagy F.
Fertőrákos–Mihályi 1–0 (1–0). Gsz.: Vörös P. 
Kisfalud–Jobaháza 0–6 (0–1). Gsz.: Varga L. (2), Pásztor, Fülöp, Marics, Heiner. 
Csapod–Egyházasfalu 3–2 (2–1). Gsz.: Düh (2), Horváth T., ill. Bognár, Mészáros. 

A bajnokság állása:

1.Osli330015 - 49
2.Jobaháza32019 - 26
3.Vág22006 - 36
4.Fertőrákos22006 - 46
5.Csapod32015 - 66
6.Mihályi21013 - 13
7.M.-bödöge21014 - 43
8.Egyed20025 - 80
9.Ágfalva20023 - 70
10.Egyházasfalu20023 - 100
11.Kisfalud30031 - 110

 

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

FIT Fertőpart-Hegykő–Balf 3–1 (2–0). Gsz.: Menyhárt, Kóczán, Reseterics, ill. Nagy D. 
Harka-Sopronhorpács 3–5 (2–4). Gsz.: Vecsei (2), Turner, ill. Szép Á., Horváth T., Tóth B., Cziráki. 
Babót–Fertőszentmiklós II 1–0 (1–0). Gsz.: Ács. 
Újkér–Répcevis 4–1 (2–1). Gsz.: Csuka (2), Budai, Lukács F., ill. Lukács M. 
Fertőd–Nagylózs 1–5 (0–2). Gsz.: Tóth M., Németh Cs (3), Tóth B., Szeidl. 
Zsira–Rábakecöl 0–4 (0–3). Gsz.: Kőhalmi (2), Pákai, Major.
A Himod–Tercia-Fertőendréd mérkőzést november 30-án rendezik.

A bajnokság állása:

1.Nagylózs330014 - 19
2.Fertőendréd22008 - 16
3.Hegykő22006 - 16
4.Babót22005 - 36
5.Himod11008 - 33
6.Újkér11004 - 13
7.Rábakecöl21014 - 33
8.F.-miklós II21013 - 33
9.S.-horpács21015 - 63
10.Balf10011 - 30
11.Harka20026 - 90
12.Zsira20022 - 70
13.Pusztacsalád20021 - 80
14.Répcevis20024 - 120
15.Fertőd20021 - 110

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu