Góltornádó Börcsön, 20(!) találatig jutott a DAC - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Nyúl–Győrasszonyfa 1–2 (1–1). Gsz.: Ábrahám, ill. Kiss P., Tóth T.
Pannonhalma-Horn–Bácsa II 1–0 (0–0). Gsz.: Kaptás.
Téti Sokoró–Vámosszabadi 4–0 (3–0). Gsz.: Paár, Limpakter, Molnár G., Burján.
Győrszentiván–DAC-UP 0–0.
Győrújfalu II–Felpéc 3–1 (1–1). Gsz.: Vingler (3), ill. Németh R.
Táp–Kajárpéc-Herold Trans 4–3 (0–1). Gsz.: Farkas M. (2), Tóth V., Vaszari, ill. Kristóf, Weiszdorn, Gerencsér.
A Robo-Tech-Börcs–Bőny mérkőzést később rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrasszonyfa
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Pannonhalma
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Győrújfalu II
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Tét
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Táp
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Győrszentiván
|3
|1
|2
|0
|10 - 5
|5
|7.
|Börcs
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|8.
|Bőny
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|9.
|Kajárpéc
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|DAC-UP
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|11.
|Vámosszabadi
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|12.
|Nyúl
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|13.
|Felpéc
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|14.
|Bácsa II
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Mosonszentmiklós–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Kolonits, ill. Nagy B., Dudás.
Kunsziget–Dunakiliti 1–4 (0–2). Gsz.: Nagy L., ill. Bedő (2), Horváth B., Erdős.
Hincsics Color-Ásványráró–MITE 3–1 (2–1). Gsz.: Szabó Sz., Barta, Szombathelyi, ill. Bakos.
Lipót Pékség–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–0 (1–0). Gsz.: Németh B.
Kimle–Máriakálnok 3–10 (1–6). Gsz.: Pekelniczki, Földi, Hafner, ill. Tamás (3), Borsodi (2), Benkovich (2), Szigeti, Nagy B., Nagy P. (öngól).
Elektromoson-Levél–Rajka 3–2 (2–2). Gsz.: Dankó, Brányi, Domonkos, ill. Puszter, Józsa.
Lébény–Foldana-Hédervár 3–2 (2–0). Gsz.: Németh M., Tesch, Máté, ill. Dániel, Zsebedics.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|3
|3
|0
|0
|12 - 3
|9
|2.
|Dunakiliti
|3
|2
|1
|0
|14 - 5
|7
|3.
|Máriakálnok
|3
|2
|0
|1
|19 - 9
|6
|4.
|Jánossomorja
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|MITE
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Ásványráró
|3
|2
|0
|1
|6 - 11
|6
|7.
|Lipót
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|M.-szentmiklós
|3
|1
|0
|2
|12 - 6
|3
|9.
|Hegyeshalom
|2
|1
|0
|1
|7 - 1
|3
|10.
|Hédervár
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Levél
|2
|1
|0
|1
|6 - 10
|3
|12.
|Kunsziget
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Rajka
|3
|0
|0
|3
|3 - 13
|0
|14.
|Kimle
|3
|0
|0
|3
|3 - 23
|0
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
MET-NA-Veszkény–SVSE-GYSEV 3–0 (2–0). Gsz.: Nyerges (2), Balogh E.
Beled–Szany 2–2 (1–1). Gsz.: Bödecs, Kiss Á., ill. Horváth T., Varga M.
Farád–Lövő 2–1 (2–1). Gsz.: Nagy P., Tóth Sz., ill. Kovács Z.
Nagycenk–SFAC 1900 3–2 (1–2). Gsz.: Füzi, Brasch, Barkovics, ill. Tiboldi, Ábrahám.
Rábaszentandrás–Répcementi 1–1 (0–0). Gsz.: Eőry, ill. Seregély.
Rábatamási–Petőháza 0–0.
A bajnokság állása:
|1.
|Beled
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|R.-szentandrás
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Veszkény
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Farád
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Nagycenk
|3
|2
|0
|1
|7 - 7
|6
|6.
|Répcementi
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Rábatamási
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Szany
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Lövő
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|10.
|Petőháza
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|SFAC
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|12.
|SVSE
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Veszprémvarsány–Töltéstava 4–6 (2–5). Gsz.: Körmendi (3), Vigh, ill. Kalányos (4), Iskum, Józsa.
Bakonyszentlászló–Pér 5–1 (1–0). Gsz.: Proceller, Féli, Puzsoma, Tompos, Horváth B., ill. Boros.
Tényő–Sokorópátka 0–4 (0–2).
Csikvánd–Gyömöre 0–1 (0–1). Gsz.: Dömötör.
A bajnokság állása:
|1.
|Sokorópátka
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|B.-szentlászló
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Tényő
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|4.
|Csikvánd
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Pér
|3
|1
|0
|2
|15 - 17
|3
|6.
|Gyömöre
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Töltéstava
|3
|1
|0
|2
|7 - 15
|3
|8.
|V.-varsány
|3
|0
|0
|3
|12 - 22
|0
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Pázmándfalu 5–0 (2–0). Gsz.: Rácz (2), Varga Z., Szabó B., Farkas.
Győrsövényház–Enese 1–3 (1–1). Gsz.: Juhász, ill. Takács R., Vecsei, Kovács Á.
Rábapatona–Nagyszentjános 2–0 (2–0). Gsz.: Varga M., Kertai.
Győrság–Rábaszentmihály 0–5 (0–1). Gsz.: Horváth M. (4), Makala.
Börcs II–DAC 1912 1–20 (1–9). Gsz.: Halász, ill. Rózsavölgyi (8), Perfetto (5), Szilvágyi (3), Lengyel (2), Madarász, Makkos.
Abda II-Dom-King–Bajcs 6–1 (2–1). Gsz.: Koczmann D. (2), Jenei (2), Keinauf, Schneider, ill. Oross.
A Győrújbarát II–Győr Sharks mérkőzést később játsszák.
A bajnokság állása:
|1.
|DAC 1912
|3
|3
|0
|0
|46 - 3
|9
|2.
|Enese
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Bágyogszovát
|2
|2
|0
|0
|22 - 3
|6
|4.
|Abda II
|2
|2
|0
|0
|16 - 1
|6
|5.
|R.-szentmihály
|3
|2
|0
|1
|12 - 4
|6
|6.
|Rábapatona
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Győrsövényház
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Győrújbarát II
|1
|1
|0
|0
|8 - 1
|3
|9.
|Kóny
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|10.
|Győr Sharks
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Győrság
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Bajcs
|3
|0
|0
|3
|3 - 16
|0
|13.
|Nagyszentjános
|3
|0
|0
|3
|4 - 27
|0
|14.
|Pázmándfalu
|3
|0
|0
|3
|0 - 25
|0
|15.
|Börcs II
|3
|0
|0
|3
|2 - 37
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Bezenye–Mosonszentmiklós II 0–4 (0–2). Gsz.: Rómer (2), Horváth K., Lakatos.
MITE II–Károlyháza 1–6 (1–3). Gsz.: Mihalik, ill. Mozsolics (2), Orosz (2), Cseh, Konyeczky.
Solar CT-Mecsér–Dunaszentpál 2–1 (2–0). Gsz.: Csaplár, Posa (öngól), ill. Tóth F.
Halászi–Győrzámoly 0–3 (0–2). Gsz.: Kovács L., Beraxa, Krén.
Lajtaszig-Darnó-Zseli–Dunasziget 3–6 (2–4). Gsz.: Gurbai (2), Komlósi, ill. Csáki (2), Besszer (2), Projkó (2).
Bódi Trans-Mosonszolnok–Hotel Lajta Park 3–1 (2–0). Gsz.: Tóth D., Varga Sz., Vig, ill. Újvári.
Dunaszeg–Győrladamér 6–1 (1–1). Gsz.: Nyul (2), Alföldi, Fajkusz, Schofhauser E., Bekő, ill. Farkas.
Az Öttevény–Püski bajnokit szeptember 4-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrzámoly
|3
|3
|0
|0
|16 - 3
|9
|2.
|M.-miklós II
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|3.
|Dunaszeg
|3
|3
|0
|0
|13 - 4
|9
|4.
|Mecsér
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|5.
|Püski
|2
|2
|0
|0
|16 - 1
|6
|6.
|Dunasziget
|3
|2
|0
|1
|11 - 9
|6
|7.
|Halászi
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|8.
|Károlyháza
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|9.
|Dunaszentpál
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|10.
|Hotel Lajta P.
|3
|1
|0
|2
|10 - 11
|3
|11.
|M.-szolnok
|3
|1
|0
|2
|6 - 14
|3
|12.
|Győrladamér
|3
|1
|0
|2
|5 - 17
|3
|13.
|Darnó-Zseli
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0
|14.
|Öttevény
|2
|0
|0
|2
|3 - 11
|0
|15.
|Bezenye
|3
|0
|0
|3
|4 - 16
|0
|16.
|MITE II
|3
|0
|0
|3
|3 - 19
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Ágfalva–Osli 3–5 (1–1). Gsz.: Bánhidi (2), Török, ill. Szarka (2), Havasi, Böcskei, Mészáros.
Vág–Markotabödöge 3–2 (1–1). Gsz.: Balás K., Szabó B., Balázs A. ill. Tollár, Nagy F.
Fertőrákos–Mihályi 1–0 (1–0). Gsz.: Vörös P.
Kisfalud–Jobaháza 0–6 (0–1). Gsz.: Varga L. (2), Pásztor, Fülöp, Marics, Heiner.
Csapod–Egyházasfalu 3–2 (2–1). Gsz.: Düh (2), Horváth T., ill. Bognár, Mészáros.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|3
|3
|0
|0
|15 - 4
|9
|2.
|Jobaháza
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Vág
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Fertőrákos
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|Csapod
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Mihályi
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|M.-bödöge
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Egyed
|2
|0
|0
|2
|5 - 8
|0
|9.
|Ágfalva
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|10.
|Egyházasfalu
|2
|0
|0
|2
|3 - 10
|0
|11.
|Kisfalud
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
FIT Fertőpart-Hegykő–Balf 3–1 (2–0). Gsz.: Menyhárt, Kóczán, Reseterics, ill. Nagy D.
Harka-Sopronhorpács 3–5 (2–4). Gsz.: Vecsei (2), Turner, ill. Szép Á., Horváth T., Tóth B., Cziráki.
Babót–Fertőszentmiklós II 1–0 (1–0). Gsz.: Ács.
Újkér–Répcevis 4–1 (2–1). Gsz.: Csuka (2), Budai, Lukács F., ill. Lukács M.
Fertőd–Nagylózs 1–5 (0–2). Gsz.: Tóth M., Németh Cs (3), Tóth B., Szeidl.
Zsira–Rábakecöl 0–4 (0–3). Gsz.: Kőhalmi (2), Pákai, Major.
A Himod–Tercia-Fertőendréd mérkőzést november 30-án rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Nagylózs
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Fertőendréd
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Hegykő
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Babót
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Himod
|1
|1
|0
|0
|8 - 3
|3
|6.
|Újkér
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Rábakecöl
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|F.-miklós II
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|S.-horpács
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Balf
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Harka
|2
|0
|0
|2
|6 - 9
|0
|12.
|Zsira
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|13.
|Pusztacsalád
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|14.
|Répcevis
|2
|0
|0
|2
|4 - 12
|0
|15.
|Fertőd
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.