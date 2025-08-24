Góltornádó Börcsön, 20(!) találatig jutott a DAC - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Győrasszonyfa 1–2 (1–1). Gsz.: Ábrahám, ill. Kiss P., Tóth T.

Pannonhalma-Horn–Bácsa II 1–0 (0–0). Gsz.: Kaptás.

Téti Sokoró–Vámosszabadi 4–0 (3–0). Gsz.: Paár, Limpakter, Molnár G., Burján.

Győrszentiván–DAC-UP 0–0.

Győrújfalu II–Felpéc 3–1 (1–1). Gsz.: Vingler (3), ill. Németh R.

Táp–Kajárpéc-Herold Trans 4–3 (0–1). Gsz.: Farkas M. (2), Tóth V., Vaszari, ill. Kristóf, Weiszdorn, Gerencsér.

A Robo-Tech-Börcs–Bőny mérkőzést később rendezik.

A bajnokság állása:

1. Győrasszonyfa 3 3 0 0 4 - 1 9 2. Pannonhalma 3 2 1 0 4 - 1 7 3. Győrújfalu II 3 2 0 1 8 - 2 6 4. Tét 3 2 0 1 6 - 1 6 5. Táp 3 2 0 1 8 - 6 6 6. Győrszentiván 3 1 2 0 10 - 5 5 7. Börcs 2 1 1 0 7 - 1 4 8. Bőny 2 1 1 0 7 - 5 4 9. Kajárpéc 3 1 1 1 5 - 5 4 10. DAC-UP 2 0 1 1 0 - 5 1 11. Vámosszabadi 3 0 1 2 2 - 11 1 12. Nyúl 2 0 0 2 2 - 5 0 13. Felpéc 3 0 0 3 2 - 8 0 14. Bácsa II 3 0 0 3 0 - 9 0

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Mosonszentmiklós–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Kolonits, ill. Nagy B., Dudás.

Kunsziget–Dunakiliti 1–4 (0–2). Gsz.: Nagy L., ill. Bedő (2), Horváth B., Erdős.

Hincsics Color-Ásványráró–MITE 3–1 (2–1). Gsz.: Szabó Sz., Barta, Szombathelyi, ill. Bakos.

Lipót Pékség–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–0 (1–0). Gsz.: Németh B.

Kimle–Máriakálnok 3–10 (1–6). Gsz.: Pekelniczki, Földi, Hafner, ill. Tamás (3), Borsodi (2), Benkovich (2), Szigeti, Nagy B., Nagy P. (öngól).

Elektromoson-Levél–Rajka 3–2 (2–2). Gsz.: Dankó, Brányi, Domonkos, ill. Puszter, Józsa.

Lébény–Foldana-Hédervár 3–2 (2–0). Gsz.: Németh M., Tesch, Máté, ill. Dániel, Zsebedics.

A bajnokság állása:

1. Lébény 3 3 0 0 12 - 3 9 2. Dunakiliti 3 2 1 0 14 - 5 7 3. Máriakálnok 3 2 0 1 19 - 9 6 4. Jánossomorja 3 2 0 1 8 - 4 6 5. MITE 3 2 0 1 6 - 4 6 6. Ásványráró 3 2 0 1 6 - 11 6 7. Lipót 3 1 1 1 6 - 7 4 8. M.-szentmiklós 3 1 0 2 12 - 6 3 9. Hegyeshalom 2 1 0 1 7 - 1 3 10. Hédervár 3 1 0 2 7 - 9 3 11. Levél 2 1 0 1 6 - 10 3 12. Kunsziget 3 1 0 2 4 - 8 3 13. Rajka 3 0 0 3 3 - 13 0 14. Kimle 3 0 0 3 3 - 23 0

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–SVSE-GYSEV 3–0 (2–0). Gsz.: Nyerges (2), Balogh E.

Beled–Szany 2–2 (1–1). Gsz.: Bödecs, Kiss Á., ill. Horváth T., Varga M.

Farád–Lövő 2–1 (2–1). Gsz.: Nagy P., Tóth Sz., ill. Kovács Z.

Nagycenk–SFAC 1900 3–2 (1–2). Gsz.: Füzi, Brasch, Barkovics, ill. Tiboldi, Ábrahám.

Rábaszentandrás–Répcementi 1–1 (0–0). Gsz.: Eőry, ill. Seregély.

Rábatamási–Petőháza 0–0.

A bajnokság állása:

1. Beled 3 2 1 0 10 - 5 7 2. R.-szentandrás 3 2 1 0 8 - 3 7 3. Veszkény 3 2 0 1 8 - 5 6 4. Farád 3 2 0 1 4 - 3 6 5. Nagycenk 3 2 0 1 7 - 7 6 6. Répcementi 2 1 1 0 4 - 3 4 7. Rábatamási 3 1 1 1 5 - 6 4 8. Szany 3 1 1 1 5 - 6 4 9. Lövő 3 1 0 2 6 - 8 3 10. Petőháza 3 0 1 2 1 - 3 1 11. SFAC 3 0 0 3 5 - 8 0 12. SVSE 2 0 0 2 0 - 6 0

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Töltéstava 4–6 (2–5). Gsz.: Körmendi (3), Vigh, ill. Kalányos (4), Iskum, Józsa.

Bakonyszentlászló–Pér 5–1 (1–0). Gsz.: Proceller, Féli, Puzsoma, Tompos, Horváth B., ill. Boros.

Tényő–Sokorópátka 0–4 (0–2).

Csikvánd–Gyömöre 0–1 (0–1). Gsz.: Dömötör.

A bajnokság állása:

1. Sokorópátka 3 3 0 0 14 - 3 9 2. B.-szentlászló 2 2 0 0 8 - 2 6 3. Tényő 3 2 0 1 10 - 6 6 4. Csikvánd 3 1 0 2 6 - 5 3 5. Pér 3 1 0 2 15 - 17 3 6. Gyömöre 2 1 0 1 1 - 3 3 7. Töltéstava 3 1 0 2 7 - 15 3 8. V.-varsány 3 0 0 3 12 - 22 0

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Pázmándfalu 5–0 (2–0). Gsz.: Rácz (2), Varga Z., Szabó B., Farkas.

Győrsövényház–Enese 1–3 (1–1). Gsz.: Juhász, ill. Takács R., Vecsei, Kovács Á.

Rábapatona–Nagyszentjános 2–0 (2–0). Gsz.: Varga M., Kertai.

Győrság–Rábaszentmihály 0–5 (0–1). Gsz.: Horváth M. (4), Makala.

Börcs II–DAC 1912 1–20 (1–9). Gsz.: Halász, ill. Rózsavölgyi (8), Perfetto (5), Szilvágyi (3), Lengyel (2), Madarász, Makkos.

Abda II-Dom-King–Bajcs 6–1 (2–1). Gsz.: Koczmann D. (2), Jenei (2), Keinauf, Schneider, ill. Oross.

A Győrújbarát II–Győr Sharks mérkőzést később játsszák.