Gólt lőtt a DAC-ban a volt ETO-s Stark Péter fia - a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrasszonyfa-Győrszentiván 1–1 (0–0). Gsz.: Samu, ill. Stefanits.

Vámosszabadi-Pannonhalma-Horn 1–0 (1–0). Gsz.: Horváth B.

Győrújfalu II–Táp 2–1 (2–1). Gsz.: Vingler (2), ill. Farkas.

Felpéc–Nyúl 2–6 (1–2). Gsz.: Turi, Tekker, ill. Czeiter (2), Varga Zs. (2), Ábrahám, Molnár B.

DAC UP–Robo-Tech-Börcs 2–1 (1–1). Gsz.: Stark X., Barlovics, ill. Németh L.

Bőny–Téti Sokoró 1–2 (1–1). Gsz.: Füredi, ill. Börzsei, Paár.

Üstökös FC Bácsa II-Kajárpéc-Herold Trans 0–7 (0–5). Gsz.: Barkóczi (4), Schauer (2), Gerencsér.

A bajnokság állása:

1. Győrasszonyfa 4 3 1 0 5 - 2 10 2. Győrújfalu II 4 3 0 1 10 - 3 9 3. Tét 4 3 0 1 8 - 2 9 4. Kajárpéc 4 2 1 1 12 - 5 7 5. Pannonhalma 4 2 1 1 4 - 2 7 6. Táp 4 2 0 2 9 - 8 6 7. Győrszentiván 4 1 3 0 11 - 6 6 8. Börcs 3 1 1 1 8 - 3 4 9. Bőny 3 1 1 1 8 - 7 4 10. DAC-UP 3 1 1 1 2 - 6 4 11. Vámosszabadi 4 1 1 2 3 - 11 4 12. Nyúl 3 1 0 2 8 - 7 3 13. Felpéc 4 0 0 4 4 - 14 0 14. Bácsa II 4 0 0 4 0 - 16 0

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Rajka–Kimle 4–2 (0–2). Gsz.: Bonco (3), Stobli, ill. Gyergyói, Pekelniczki.

Duvenbeck-Hegyeshalom–Kunsziget 4–0 (2–0). Gsz.: Horváth M., Tölgyes, Németh B., Schneider.

MITE-Mosonszentmiklós 2–1 (2–0). Gsz.: Bakos (2), ill. Szabó A.

Lébény–Jánossomorja 1–1 (1–0). Gsz.: Nagy K., ill. Gaál.

Foldana-Hédervár–Elektromoson-Levél 4–0 (2–0). Gsz.: Preiner, Szédelyi, Dániel, Angyal.

A Máriakálnok–Lipót Pékség találkozót később játsszák, a Dunakiliti–Hincsics Color-Ásványráró mérkőzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.

A bajnokság állása:

1. Lébény 4 3 1 0 13 - 4 10 2. MITE 4 3 0 1 8 - 5 9 3. Dunakiliti 3 2 1 0 14 - 5 7 4. Jánossomorja 4 2 1 1 9 - 5 7 5. Máriakálnok 3 2 0 1 19 - 9 6 6. Hegyeshalom 3 2 0 1 11 - 1 6 7. Hédervár 4 2 0 2 11 - 9 6 8. Ásványráró 3 2 0 1 6 - 11 6 9. Lipót 3 1 1 1 6 - 7 4 10. M.-szentmiklós 4 1 0 3 13 - 8 3 11. Rajka 4 1 0 3 7 - 15 3 12. Levél 3 1 0 2 6 - 14 3 13. Kunsziget 4 1 0 3 4 - 12 3 14. Kimle 4 0 0 4 5 - 27 0

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Rábatamási 1–2 (1–1). Gsz.: Lukácsi, ill. Török, Fazekas.

SVSE-GYSEV–Rábaszentandrás 0–2 (0–1). Gsz.: Gősi (2).

Lövő-Beled 4–2 (2–2). Gsz.: Friedrich, Savanyó, Kovács M., Balogh M., ill. Soldatenko, Antal.

Répcementi–Nagycenk 0–0.

SFAC 1900–Farád 1–0 (0–0). Gsz.: Tiboldi.

Szany–Petőháza 0–1 (0–1). Gsz.: Borseczki.