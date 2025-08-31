augusztus 31., vasárnap

Megyei foci

2 órája

Gólt lőtt a DAC-ban a volt ETO-s Stark Péter fia - a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria

Címkék#megyei foci#amatőr bajnokság#labdarúgás

Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője. Érdekesség, hogy a megye II-es DAC Utánpótlás csapatában gólt szerzett a volt válogatott ETO-játékos, Stark Péter fia, a 16 éves Stark Xavér. A volt NB I-es labdarúgó, Szabó Zsolt 6 gólt lőtt a bágyogszováti együttesben.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrasszonyfa-Győrszentiván 1–1 (0–0). Gsz.: Samu, ill. Stefanits.
Vámosszabadi-Pannonhalma-Horn 1–0 (1–0). Gsz.: Horváth B.
Győrújfalu II–Táp 2–1 (2–1). Gsz.: Vingler (2), ill. Farkas.
Felpéc–Nyúl 2–6 (1–2). Gsz.: Turi, Tekker, ill. Czeiter (2), Varga Zs. (2), Ábrahám, Molnár B.
DAC UP–Robo-Tech-Börcs 2–1 (1–1). Gsz.: Stark X., Barlovics, ill. Németh L.
Bőny–Téti Sokoró 1–2 (1–1). Gsz.: Füredi, ill. Börzsei, Paár.
Üstökös FC Bácsa II-Kajárpéc-Herold Trans 0–7 (0–5). Gsz.: Barkóczi (4), Schauer (2), Gerencsér.

A bajnokság állása:

1.Győrasszonyfa43105 - 210
2.Győrújfalu II430110 - 39
3.Tét43018 - 29
4.Kajárpéc421112 - 57
5.Pannonhalma42114 - 27
6.Táp42029 - 86
7.Győrszentiván413011 - 66
8.Börcs31118 - 34
9.Bőny31118 - 74
10.DAC-UP31112 - 64
11.Vámosszabadi41123 - 114
12.Nyúl31028 - 73
13.Felpéc40044 - 140
14.Bácsa II40040 - 160

 

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Rajka–Kimle 4–2 (0–2). Gsz.: Bonco (3), Stobli, ill. Gyergyói, Pekelniczki.
Duvenbeck-Hegyeshalom–Kunsziget 4–0 (2–0). Gsz.: Horváth M., Tölgyes, Németh B., Schneider.
MITE-Mosonszentmiklós 2–1 (2–0). Gsz.: Bakos (2), ill. Szabó A.
Lébény–Jánossomorja 1–1 (1–0). Gsz.: Nagy K., ill. Gaál.
Foldana-Hédervár–Elektromoson-Levél 4–0 (2–0). Gsz.: Preiner, Szédelyi, Dániel, Angyal.
A Máriakálnok–Lipót Pékség találkozót később játsszák, a Dunakiliti–Hincsics Color-Ásványráró mérkőzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.

A bajnokság állása:

1.Lébény431013 - 410
2.MITE43018 - 59
3.Dunakiliti321014 - 57
4.Jánossomorja42119 - 57
5.Máriakálnok320119 - 96
6.Hegyeshalom320111 - 16
7.Hédervár420211 - 96
8.Ásványráró32016 - 116
9.Lipót31116 - 74
10.M.-szentmiklós410313 - 83
11.Rajka41037 - 153
12.Levél31026 - 143
13.Kunsziget41034 - 123
14.Kimle40045 - 270

 

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Rábatamási 1–2 (1–1). Gsz.: Lukácsi, ill. Török, Fazekas.
SVSE-GYSEV–Rábaszentandrás 0–2 (0–1). Gsz.: Gősi (2).
Lövő-Beled 4–2 (2–2). Gsz.: Friedrich, Savanyó, Kovács M., Balogh M., ill. Soldatenko, Antal.
Répcementi–Nagycenk 0–0.
SFAC 1900–Farád 1–0 (0–0). Gsz.: Tiboldi.
Szany–Petőháza 0–1 (0–1). Gsz.: Borseczki.

SVSE-Rábaszentandrás, vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Rombai Péter

A bajnokság állása:

1.R.-szentandrás431010 - 310
2.Beled421112 - 97
3.Nagycenk42117 - 77
4.Rábatamási42117 - 77
5.Veszkény42029 - 76
6.Lövő420210 - 106
7.Farád42024 - 46
8.Répcementi31204 - 35
9.Petőháza41122 - 34
10.Szany41125 - 74
11.SFAC41036 - 83
12.SVSE30030 - 80

 

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány-Csikvánd 3–3 (3–1). Gsz.: Bódis (2), Deli, ill. Poós (2), Schauer.
Töltéstava–Tényő 6–0 (4–0). Gsz.: Iskum (2), Czigány, Józsa, Kalányos, Zsolnai.
Sokorópátka–Bakonyszentlászló 1–4 (1–2). Gsz.: Kalmár, ill. Horváth B., Keszthelyi, Nyári, Varga P. (öngól).
Pér-Gyömöre 3–0 (1–0). Gsz.: Boros (2), Kiss Z.

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló330012 - 39
2.Sokorópátka430115 - 79
3.Pér420218 - 176
4.Töltéstava420213 - 156
5.Tényő420210 - 126
6.Csikvánd41129 - 84
7.Gyömöre31021 - 63
8.V.-varsány401315 - 251

 

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Rábaszentmihály–Győrújbarát II 1–1 (0–1). Gsz.: Bedő, ill. Sulyok.
Börcs II-Rábapatona 0–8 (0–2). Gsz.: Meicz (3), Varga M. (3), Jenei, László.
Nagyszentjános–Kóny 2–3 (2–1). Gsz.: Madarász, Poliviczer, ill. Farkas (2), Varga Z.
Pázmándfalu–Enese 0–5 (0–2). Gsz.: Papp (3), Meleg, Tejfel.
Győrság–Győrsövényház 0–5 (0–3). Gsz.: Petrohai (3), Szabó D., Stróbli.
Győr Sharks–Abda II-Dom-King 2–5 (1–1). Gsz.: Pető, Hadobás, ill. Herczeg (3), Tomasovszki, Szücs.
Bajcs–Bágyogszovát 2–9 (0–3). Gsz.: Samu, Csongor, ill. Szabó Zs.  (6),  Bieder, Szűcs G., Terdik.

A bajnokság állása:

1.Enese440016 - 212
2.DAC 1912330046 - 39
3.Bágyogszovát330031 - 59
4.Abda II330021 - 39
5.Rábapatona430115 - 39
6.Győrsövényház430113 - 79
7.R.-szentmihály421113 - 57
8.Kóny420210 - 106
9.Győrújbarát II21109 - 24
10.Győr Sharks31025 - 113
11.Győrság41033 - 143
12.Bajcs40045 - 250
13.Nagyszentjános40046 - 300
14.Pázmándfalu40040 - 300
15.Börcs II40042 - 450

 

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Hotel Lajta Park-Öttevény 10–0 (3–0). Gsz.: Újvári (2), Pekelniczki (2), Csókás (2), Milnár L., Simon L., Kocsis G., Szántó.
Lajta-Szig-Darnó-Zseli–Dunaszeg 1–2 (0–0). Gsz.: Komlósi, ill. Kun, Nyul.
Dunasziget–Solar CT-Mecsér 3–1 (2–1). Gsz.: Papp (2), Burai, ill. Forgács.
Károlyháza–Bódi Trans-Mosonszolnok 4–1 (2–0). Gsz.: Csehi, Cseh, Orosz, Tamás, ill. Tarlós.
Püski–Bezenye 5–1 (2–0). Gsz.: Markó (2), Mihályi, Ásványi, Szüts, ill. Belovic.
Mosonszentmiklós II–Halászi 2–7 (0–1). Gsz.: Lakatos, Molnár B., ill. Fördős (3), Mohácsi (2), Neuberger, Gombolai.
Győrzámoly-Győrladamér 4–0 (2–0). Gsz.: Vadász (3), Krén.
Dunaszentpál–MITE II 3–1 (2–0). Gsz.: Tóth F. (2), Kádi, ill. Szakáll.

A bajnokság állása:

1.Győrzámoly440020 - 312
2.Dunaszeg440015 - 512
3.Püski330021 - 29
4.Mecsér430113 - 79
5.M.-miklós II430115 - 109
6.Dunasziget430114 - 109
7.Hotel Lajta P.420220 - 116
8.Halászi420217 - 96
9.Károlyháza320111 - 66
10.Dunaszentpál420210 - 76
11.M.-szolnok41037 - 183
12.Győrladamér41035 - 213
13.Darnó-Zseli30034 - 110
14.Bezenye40045 - 210
15.MITE II40044 - 220
16.Öttevény30033 - 210

 

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Osli-Kisfalud 5–2 (2–1). Gsz.: Mészáros N. (3), Havasi, Szarka, ill. Horváth M., Pongrácz.
Egyházasfalu–Ágfalva 3–3 (3–0). Gsz.: Mészáros (2), Varga T., ill. Bánhidi (2), Gall.
Jobaháza–Fertőrákos 2–2 (2–1). Gsz.: Varga L., Ratting (öngól), ill. Denucz, Kiss D.
Mihályi–Vág 1–1 (1–0). Gsz.: Misák, ill. Balázs.
Egyed-Markotabödöge 2–6 (0–4). Gsz.: Kiss M., Zsirai, ill. Pap, Szabó L., Németh Á., Makkos, Vados, Nagy F.

A bajnokság állása:

1.Osli440020 - 612
2.Jobaháza421111 - 47
3.Vág32107 - 47
4.Fertőrákos32108 - 67
5.M.-bödöge320110 - 66
6.Csapod32015 - 66
7.Mihályi31114 - 24
8.Ágfalva30126 - 101
9.Egyházasfalu30126 - 131
10.Egyed30037 - 140
11.Kisfalud40043 - 160

 

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Nagylózs-Himod 4–3 (3–1). Gsz.: Németh P. (3), Tóth B., ill. Wellner (2), Kocsis.
Fertőszentmiklós II–Sopronhorpács 0–3 (0–1). Gsz.: Kiss T., Szép, Tóth B.
Répcevis–FIT Fertőpart-Hegykő 1–3 (1–2). Gsz.: Toto, ill. Menyhárt, Reseterics, Koloszár.
Babót–Zsira 2–2 (0–1). Gsz.: Horváth B., Ács, ill. Koroknai, Marton Zs.
Harka–Pusztacsalád 4–1 (2–0). Gsz.: Horváth P., Vecsei, Pál, Nagy Cs., ill. Bucskó.
Tercia-Fertőendréd–Újkér 7–3 (6–1). Gsz.: Dunajski (2), Heiszenberger (2), Soós I., Soós K., Eöri, ill. Csuka (2), Lakatos.
Balf-Rábakecöl 1–0 (1–0). Gsz.: Nagy D. 

A bajnokság állása:

1.Nagylózs440018 - 412
2.Fertőendréd330016 - 49
3.Hegykő33009 - 29
4.Babót32107 - 57
5.S.-horpács32018 - 66
6.Himod210111 - 73
7.Harka310210 - 103
8.Rábakecöl31024 - 43
9.Balf21012 - 33
10.Újkér21017 - 93
11.F.-miklós II31023 - 63
12.Zsira30124 - 91
13.Répcevis30035 - 150
14.Pusztacsalád30032 - 120
15.Fertőd20021 - 110

 

