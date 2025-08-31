2 órája
Gólt lőtt a DAC-ban a volt ETO-s Stark Péter fia - a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria
Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője. Érdekesség, hogy a megye II-es DAC Utánpótlás csapatában gólt szerzett a volt válogatott ETO-játékos, Stark Péter fia, a 16 éves Stark Xavér. A volt NB I-es labdarúgó, Szabó Zsolt 6 gólt lőtt a bágyogszováti együttesben.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Győrasszonyfa-Győrszentiván 1–1 (0–0). Gsz.: Samu, ill. Stefanits.
Vámosszabadi-Pannonhalma-Horn 1–0 (1–0). Gsz.: Horváth B.
Győrújfalu II–Táp 2–1 (2–1). Gsz.: Vingler (2), ill. Farkas.
Felpéc–Nyúl 2–6 (1–2). Gsz.: Turi, Tekker, ill. Czeiter (2), Varga Zs. (2), Ábrahám, Molnár B.
DAC UP–Robo-Tech-Börcs 2–1 (1–1). Gsz.: Stark X., Barlovics, ill. Németh L.
Bőny–Téti Sokoró 1–2 (1–1). Gsz.: Füredi, ill. Börzsei, Paár.
Üstökös FC Bácsa II-Kajárpéc-Herold Trans 0–7 (0–5). Gsz.: Barkóczi (4), Schauer (2), Gerencsér.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrasszonyfa
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Győrújfalu II
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|3.
|Tét
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Kajárpéc
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|5.
|Pannonhalma
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Táp
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|7.
|Győrszentiván
|4
|1
|3
|0
|11 - 6
|6
|8.
|Börcs
|3
|1
|1
|1
|8 - 3
|4
|9.
|Bőny
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|DAC-UP
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|11.
|Vámosszabadi
|4
|1
|1
|2
|3 - 11
|4
|12.
|Nyúl
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|13.
|Felpéc
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|14.
|Bácsa II
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Rajka–Kimle 4–2 (0–2). Gsz.: Bonco (3), Stobli, ill. Gyergyói, Pekelniczki.
Duvenbeck-Hegyeshalom–Kunsziget 4–0 (2–0). Gsz.: Horváth M., Tölgyes, Németh B., Schneider.
MITE-Mosonszentmiklós 2–1 (2–0). Gsz.: Bakos (2), ill. Szabó A.
Lébény–Jánossomorja 1–1 (1–0). Gsz.: Nagy K., ill. Gaál.
Foldana-Hédervár–Elektromoson-Levél 4–0 (2–0). Gsz.: Preiner, Szédelyi, Dániel, Angyal.
A Máriakálnok–Lipót Pékség találkozót később játsszák, a Dunakiliti–Hincsics Color-Ásványráró mérkőzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|2.
|MITE
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Dunakiliti
|3
|2
|1
|0
|14 - 5
|7
|4.
|Jánossomorja
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Máriakálnok
|3
|2
|0
|1
|19 - 9
|6
|6.
|Hegyeshalom
|3
|2
|0
|1
|11 - 1
|6
|7.
|Hédervár
|4
|2
|0
|2
|11 - 9
|6
|8.
|Ásványráró
|3
|2
|0
|1
|6 - 11
|6
|9.
|Lipót
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|M.-szentmiklós
|4
|1
|0
|3
|13 - 8
|3
|11.
|Rajka
|4
|1
|0
|3
|7 - 15
|3
|12.
|Levél
|3
|1
|0
|2
|6 - 14
|3
|13.
|Kunsziget
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|14.
|Kimle
|4
|0
|0
|4
|5 - 27
|0
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
MET-NA-Veszkény–Rábatamási 1–2 (1–1). Gsz.: Lukácsi, ill. Török, Fazekas.
SVSE-GYSEV–Rábaszentandrás 0–2 (0–1). Gsz.: Gősi (2).
Lövő-Beled 4–2 (2–2). Gsz.: Friedrich, Savanyó, Kovács M., Balogh M., ill. Soldatenko, Antal.
Répcementi–Nagycenk 0–0.
SFAC 1900–Farád 1–0 (0–0). Gsz.: Tiboldi.
Szany–Petőháza 0–1 (0–1). Gsz.: Borseczki.
SVSE-Rábaszentandrás, vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Beled
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|3.
|Nagycenk
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Rábatamási
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|5.
|Veszkény
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Lövő
|4
|2
|0
|2
|10 - 10
|6
|7.
|Farád
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Répcementi
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Petőháza
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|Szany
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|SFAC
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|SVSE
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Veszprémvarsány-Csikvánd 3–3 (3–1). Gsz.: Bódis (2), Deli, ill. Poós (2), Schauer.
Töltéstava–Tényő 6–0 (4–0). Gsz.: Iskum (2), Czigány, Józsa, Kalányos, Zsolnai.
Sokorópátka–Bakonyszentlászló 1–4 (1–2). Gsz.: Kalmár, ill. Horváth B., Keszthelyi, Nyári, Varga P. (öngól).
Pér-Gyömöre 3–0 (1–0). Gsz.: Boros (2), Kiss Z.
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|3
|3
|0
|0
|12 - 3
|9
|2.
|Sokorópátka
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|3.
|Pér
|4
|2
|0
|2
|18 - 17
|6
|4.
|Töltéstava
|4
|2
|0
|2
|13 - 15
|6
|5.
|Tényő
|4
|2
|0
|2
|10 - 12
|6
|6.
|Csikvánd
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|7.
|Gyömöre
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|8.
|V.-varsány
|4
|0
|1
|3
|15 - 25
|1
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Rábaszentmihály–Győrújbarát II 1–1 (0–1). Gsz.: Bedő, ill. Sulyok.
Börcs II-Rábapatona 0–8 (0–2). Gsz.: Meicz (3), Varga M. (3), Jenei, László.
Nagyszentjános–Kóny 2–3 (2–1). Gsz.: Madarász, Poliviczer, ill. Farkas (2), Varga Z.
Pázmándfalu–Enese 0–5 (0–2). Gsz.: Papp (3), Meleg, Tejfel.
Győrság–Győrsövényház 0–5 (0–3). Gsz.: Petrohai (3), Szabó D., Stróbli.
Győr Sharks–Abda II-Dom-King 2–5 (1–1). Gsz.: Pető, Hadobás, ill. Herczeg (3), Tomasovszki, Szücs.
Bajcs–Bágyogszovát 2–9 (0–3). Gsz.: Samu, Csongor, ill. Szabó Zs. (6), Bieder, Szűcs G., Terdik.
A bajnokság állása:
|1.
|Enese
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|DAC 1912
|3
|3
|0
|0
|46 - 3
|9
|3.
|Bágyogszovát
|3
|3
|0
|0
|31 - 5
|9
|4.
|Abda II
|3
|3
|0
|0
|21 - 3
|9
|5.
|Rábapatona
|4
|3
|0
|1
|15 - 3
|9
|6.
|Győrsövényház
|4
|3
|0
|1
|13 - 7
|9
|7.
|R.-szentmihály
|4
|2
|1
|1
|13 - 5
|7
|8.
|Kóny
|4
|2
|0
|2
|10 - 10
|6
|9.
|Győrújbarát II
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|10.
|Győr Sharks
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|11.
|Győrság
|4
|1
|0
|3
|3 - 14
|3
|12.
|Bajcs
|4
|0
|0
|4
|5 - 25
|0
|13.
|Nagyszentjános
|4
|0
|0
|4
|6 - 30
|0
|14.
|Pázmándfalu
|4
|0
|0
|4
|0 - 30
|0
|15.
|Börcs II
|4
|0
|0
|4
|2 - 45
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Hotel Lajta Park-Öttevény 10–0 (3–0). Gsz.: Újvári (2), Pekelniczki (2), Csókás (2), Milnár L., Simon L., Kocsis G., Szántó.
Lajta-Szig-Darnó-Zseli–Dunaszeg 1–2 (0–0). Gsz.: Komlósi, ill. Kun, Nyul.
Dunasziget–Solar CT-Mecsér 3–1 (2–1). Gsz.: Papp (2), Burai, ill. Forgács.
Károlyháza–Bódi Trans-Mosonszolnok 4–1 (2–0). Gsz.: Csehi, Cseh, Orosz, Tamás, ill. Tarlós.
Püski–Bezenye 5–1 (2–0). Gsz.: Markó (2), Mihályi, Ásványi, Szüts, ill. Belovic.
Mosonszentmiklós II–Halászi 2–7 (0–1). Gsz.: Lakatos, Molnár B., ill. Fördős (3), Mohácsi (2), Neuberger, Gombolai.
Győrzámoly-Győrladamér 4–0 (2–0). Gsz.: Vadász (3), Krén.
Dunaszentpál–MITE II 3–1 (2–0). Gsz.: Tóth F. (2), Kádi, ill. Szakáll.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrzámoly
|4
|4
|0
|0
|20 - 3
|12
|2.
|Dunaszeg
|4
|4
|0
|0
|15 - 5
|12
|3.
|Püski
|3
|3
|0
|0
|21 - 2
|9
|4.
|Mecsér
|4
|3
|0
|1
|13 - 7
|9
|5.
|M.-miklós II
|4
|3
|0
|1
|15 - 10
|9
|6.
|Dunasziget
|4
|3
|0
|1
|14 - 10
|9
|7.
|Hotel Lajta P.
|4
|2
|0
|2
|20 - 11
|6
|8.
|Halászi
|4
|2
|0
|2
|17 - 9
|6
|9.
|Károlyháza
|3
|2
|0
|1
|11 - 6
|6
|10.
|Dunaszentpál
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|11.
|M.-szolnok
|4
|1
|0
|3
|7 - 18
|3
|12.
|Győrladamér
|4
|1
|0
|3
|5 - 21
|3
|13.
|Darnó-Zseli
|3
|0
|0
|3
|4 - 11
|0
|14.
|Bezenye
|4
|0
|0
|4
|5 - 21
|0
|15.
|MITE II
|4
|0
|0
|4
|4 - 22
|0
|16.
|Öttevény
|3
|0
|0
|3
|3 - 21
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Osli-Kisfalud 5–2 (2–1). Gsz.: Mészáros N. (3), Havasi, Szarka, ill. Horváth M., Pongrácz.
Egyházasfalu–Ágfalva 3–3 (3–0). Gsz.: Mészáros (2), Varga T., ill. Bánhidi (2), Gall.
Jobaháza–Fertőrákos 2–2 (2–1). Gsz.: Varga L., Ratting (öngól), ill. Denucz, Kiss D.
Mihályi–Vág 1–1 (1–0). Gsz.: Misák, ill. Balázs.
Egyed-Markotabödöge 2–6 (0–4). Gsz.: Kiss M., Zsirai, ill. Pap, Szabó L., Németh Á., Makkos, Vados, Nagy F.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|4
|4
|0
|0
|20 - 6
|12
|2.
|Jobaháza
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|3.
|Vág
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Fertőrákos
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|M.-bödöge
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|6.
|Csapod
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Mihályi
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Ágfalva
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|9.
|Egyházasfalu
|3
|0
|1
|2
|6 - 13
|1
|10.
|Egyed
|3
|0
|0
|3
|7 - 14
|0
|11.
|Kisfalud
|4
|0
|0
|4
|3 - 16
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Nagylózs-Himod 4–3 (3–1). Gsz.: Németh P. (3), Tóth B., ill. Wellner (2), Kocsis.
Fertőszentmiklós II–Sopronhorpács 0–3 (0–1). Gsz.: Kiss T., Szép, Tóth B.
Répcevis–FIT Fertőpart-Hegykő 1–3 (1–2). Gsz.: Toto, ill. Menyhárt, Reseterics, Koloszár.
Babót–Zsira 2–2 (0–1). Gsz.: Horváth B., Ács, ill. Koroknai, Marton Zs.
Harka–Pusztacsalád 4–1 (2–0). Gsz.: Horváth P., Vecsei, Pál, Nagy Cs., ill. Bucskó.
Tercia-Fertőendréd–Újkér 7–3 (6–1). Gsz.: Dunajski (2), Heiszenberger (2), Soós I., Soós K., Eöri, ill. Csuka (2), Lakatos.
Balf-Rábakecöl 1–0 (1–0). Gsz.: Nagy D.
A bajnokság állása:
|1.
|Nagylózs
|4
|4
|0
|0
|18 - 4
|12
|2.
|Fertőendréd
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|3.
|Hegykő
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Babót
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|S.-horpács
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Himod
|2
|1
|0
|1
|11 - 7
|3
|7.
|Harka
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|8.
|Rábakecöl
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Balf
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Újkér
|2
|1
|0
|1
|7 - 9
|3
|11.
|F.-miklós II
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Zsira
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|13.
|Répcevis
|3
|0
|0
|3
|5 - 15
|0
|14.
|Pusztacsalád
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|15.
|Fertőd
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0