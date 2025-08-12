Gólkirály kapott szerződést az ETO-nál

„Szenzációs szezont tudhat maga mögött Garamszegi-Géczy Ármin: kupagyőzelem, gólkirályi cím és válogatott meghívó. A klub pedig ragaszkodik a fiatal tehetséghez” – adta hírül az ETO FC közösségi oldalán.

Garamszegi-Géczy a Rába-partiak U17-es csapatának meghatározó tagja, a legutóbbi idényben 22 mérkőzésen 17 gólt szerzett, s lett gólkirály. A júniusi korosztályos kupadöntőt pedig „gyakorlatilag egyedül döntötte el az ETO FC javára”. Nem véletlen tehát, hogy a most már U18-as válogatott kerettag labdarúgónak profi szerződést kínált a zöld-fehér egyesület.