augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Gólkirály kapott szerződést az ETO-nál

Címkék#ETO FC#labdarúgás#tehetség

Tehetséges játékos kapott profi szerződést a zöld-fehéreknél.

Kisalföld.hu
Gólkirály kapott szerződést az ETO-nál

Garamszegi-Géczy Ármin profi szerződést kapott az ETO-ban.

Fotó: eto.hu

„Szenzációs szezont tudhat maga mögött Garamszegi-Géczy Ármin: kupagyőzelem, gólkirályi cím és válogatott meghívó. A klub pedig ragaszkodik a fiatal tehetséghez”  – adta hírül az ETO FC közösségi oldalán.  

Garamszegi-Géczy a Rába-partiak U17-es csapatának meghatározó tagja, a legutóbbi idényben 22 mérkőzésen 17 gólt szerzett, s lett gólkirály. A júniusi korosztályos kupadöntőt pedig  „gyakorlatilag egyedül döntötte el az ETO FC javára”. Nem véletlen tehát, hogy a most már U18-as válogatott kerettag labdarúgónak profi szerződést kínált a zöld-fehér egyesület.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu