Fiatal játékosát gyászolja a DAC

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert, klubunk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosunk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi!” – áll a dunaszerdahelyi klub közelményében.

Úgy tudni, a játékos autójával Albárból Vásárút felé haladt, a dunaszerdahelyi járásában. Egyelőre tisztázatlan okokból letért az útról, és egy fának ütközött. Az ütközés olyan erős volt, hogy a motor kiszakadt a járműből. a futballista az ütközés következtében a helyszínen meghalt.

Szelle legutóbb a Nádszeg csapatában játszott, s ott 24 mérkőzésen lépett pályára a 2024/2025-ös idényben, ahol hat gólt szerzett. Korábban a DAC és a Bős csapatában is futballozott.