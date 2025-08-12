augusztus 12., kedd

Fiatal csapattal egyből a Szuperligában

A Rába ETO SE szakosztályája tavaly még csak egy férfi felnőtt NB I-es csapattal és jelentős létszámú fiú-lány korosztályos utánpótlás bázissal rendelkezett. A fiú csapatnál nem történt változás, a csapat vezetését továbbra is Szabó Milán látja el, Batki Tamás játékosként és szakosztályvezetőként támogatja ebben. 

A női csapat edzője Némethné Varga Beáta, a vezetője pedig egy Szuperligát is megjárt, tapasztalt, de mégis fiatal játékos, Lakatos Dominika. Ebben a felállásban nagy lelkesedéssel kezdtek neki a 2025/2026-os bajnoki szezonnak.

Mindezek mellett csapatokat indítanak a Területi és a Győr város környéki amatőr bajnokságokban is.

A változásokról, az új csapat indításáról Batki Tamás szakosztályvezetővel beszélgettünk, hiszen országos vagy éppen megyei szinten is inkább a csapat megszűnésekről, mint az új csapatok alakulásáról beszélhettünk korábban.

- Bő egy évvel ezelőtt Kovács János, a Rába ETO SE vezetője felkérésére lettem a tekeszakosztály megbízott vezetője - mondja Batki Tamás. - Feladatul kaptuk, hogy a működésünket stabilizáljuk és a szakmai stábbal a létszámot növeljük. A kezdeti nehézségek után elindultunk az előző szezonban az NB I Nyugati csoportban férfi felnőtt és utánpótlás csapattal. A korábbi években még Győr-Szol játékosként a Szuperligát is megjárt tekézőkkel kiegészülve, három új igazolással, négy lelkes fiatal játékossal vágtunk neki a szezonnak.

- Hogyan jött az ötlet a női szakosztály megszervezésére és versenyeztetésére?

- Az előző időszakban az utánpótlás-nevelést is szem előtt tartottuk. Némethné Varga Beáta hetente két-három alkalommal Győrben és Hántán az utánpótlás korú fiú és leány játékosokkal is foglalkozott. Kezei alatt számos játékos jutott el a korosztályos válogatottba. Az elmúlt évben többen kölcsön játékosként az Ipartechnika SE ifjúsági gárdájában játszottak. A csapat gerince egytől-egyig korosztályos válogatott játékos, U15-U23 közötti, illetve sikerült új igazolásokkal is megerősíteni a keretet.  

- Mik az elvárások egy ilyen fiatal csapattól a felnőttek között?

- Első körben a tapasztalatszerzés a legfontosabb, és az, hogy a Szuperliga légkörét megízleljék. Találkozzanak a női világbajnokokkal és tanuljanak tőlük. A jövő épül a Győri Rába ETO-nál és ez az a vonal, amit képviselni fogunk. Szeretnénk lehetőséget adni nekik arra, hogy kibonthassák szárnyaikat. Szerencsére ebben a szülőkben is partnerre találtunk, a szponzoraink pedig nagy köszönettel tartozunk.

 

