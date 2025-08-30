Felcsúton javíthat a Sopron, Pápán pedig a fiatal ETO

PUSKÁS AKADÉMIA II–FC SOPRON

Felcsút, Pancho Aréna, vasárnap, 11 óra. V.: Linn K.

A soproniak meglepetésre nagyon sima vereséget szenvedtek szerdán Mosonmagyaróváron.

„Nagyon sok idő nincs ezen rágódni, hiszen vasárnap már a Puskás II ellen lépünk pályára. Ez a meccs szintén nem lesz egyszerű, viszont nem szabad benne ragadni az óvári mérkőzésben, igaz, szó nélkül sem lehet elmenni mellette, mert ki lehet kapni, lehet gyengén játszani. Az akarat és a hozzáállás eddig megvolt, ezek után is meg kell lennie, mert különben nagyon gyorsan a maga javára fordítja az ellenfél a mérkőzést, és akkor már csak futunk az eredmény után” – emelte ki figyelmeztetésként Finta Zoltán, a Sopron edzője.

BICSKE–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR

Bicske, vasárnap, 17.30 óra. V.: Maml.

A magabiztos, 4–0-ás hazai siker után várhatóan nehezebb feladat vár Gyürki Gergely tanítványaira, akik a három győzelemnél tartó Bicske otthonába látogatnak.

PERUTZ PÁPA–ETO AKADÉMIA

Pápa, Perutz Stadion, vasárnap, 17.30 óra. V.: Pázsi.

Úgy tűnt, elkapták a fonalat a győri akadémisták, ám szerdán váratlan vereségbe szaladtak bele hazai pályán a meccs előtt még sereghajtó Zsámbék ellen. Pápán kell tehát javítani, amire képesek lehetnek Nagy Ádám „fiai”.

ZSÁMBÉK–GYIRMÓT FC GYŐR

Zsámbék, vasárnap, 17.30 óra. V.: ifj. Hartung.

Az elvárásoknak megfelelően szépen menetelnek a kék-sárgák, akik mind az öt eddigi bajnokijukat megnyerték. A csapat ráadásul még erősebb lett, mivel a gyirmótiak hét közben bejelentették a 36-szoros válogatott Kalmár Zsolt leigazolását. Azt nem tudni, hogy a korábban sokáig sérüléssel bajlódó, majd megműtött középpályás már most pályára léphet-e, ám nélküle is Weitner Ádám legénysége a találkozó egyértelmű esélyese.

A további program, vasárnap: Újpest II–Balatonfüred, 11 óra. Veszprém–Dorog, Szombathelyi Haladás–Tatabánya, Budaörs–Komárom, 17.30 óra.