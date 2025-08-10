ETO - Zalában az első három pontért

ZTE FC–ETO FC

Az ETO egyenlítő gólját Olekszandr Piscsur szerezte az Újpest ellen.

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, vasárnap, 17.45. V.: Erdős.

Az ETO csütörtökön a Konferencia-ligában az AIK vendégeként 2–1-es vereséget szenvedett Stockholmban.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője többek között így vélekedett a lefújás után: „Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.”

A győriek a stockholmi fellépésüket követően a bajnokságban Zalaegerszegen szerepelnek, mindkét gárda két döntetlennel rajtolt, azaz mindkét fél szeretné begyűjteni az első sikerét. Az ETO-nak elsősorban a védekezését kellene rendbe tenni a vasárnapi mérkőzésig, mert az előkészületi és a nemzetközi kupameccsekkel együtt még egyetlen kilencven percet sem sikerült befejeznie kapott gól nélkül.

ETO: cél a három pont

A bajnokságban is ez volt a helyzet a Paks (3–3) és az Újpest ellen (1–1) is.

Hatékonyabb védőmunkával Zalában megszerezhető lenne a három pont a ZTE ellen, amely a zöld-fehérekhez hasonlóan elöl-hátul egyaránt gólképes volt az eddigi bajnokikon (DVSC 3–3, DVTK 2–2).





