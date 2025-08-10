Tegnap, 10:08
ETO - Zalában az első három pontért
A Fizz Liga 3. fordulóját rendezik meg a hétvégén. A csütörtöki kupamérkőzés után az ETO FC Zalaegerszegre látogat.
Vitális Milán góljával szépített az ETO Stockholmban. A középpályás örült, hogy betalált a svédek kapujába.
ZTE FC–ETO FC
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, vasárnap, 17.45. V.: Erdős.
Az ETO csütörtökön a Konferencia-ligában az AIK vendégeként 2–1-es vereséget szenvedett Stockholmban.
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője többek között így vélekedett a lefújás után: „Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.”
A győriek a stockholmi fellépésüket követően a bajnokságban Zalaegerszegen szerepelnek, mindkét gárda két döntetlennel rajtolt, azaz mindkét fél szeretné begyűjteni az első sikerét. Az ETO-nak elsősorban a védekezését kellene rendbe tenni a vasárnapi mérkőzésig, mert az előkészületi és a nemzetközi kupameccsekkel együtt még egyetlen kilencven percet sem sikerült befejeznie kapott gól nélkül.
ETO: cél a három pont
A bajnokságban is ez volt a helyzet a Paks (3–3) és az Újpest ellen (1–1) is.
Hatékonyabb védőmunkával Zalában megszerezhető lenne a három pont a ZTE ellen, amely a zöld-fehérekhez hasonlóan elöl-hátul egyaránt gólképes volt az eddigi bajnokikon (DVSC 3–3, DVTK 2–2).