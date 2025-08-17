augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesél a múlt

1 órája

Tudta? Az ETO eddig még nem kapott ki a Rapid Wientől + videó

Címkék#Rapid Wien#Priskin#konferencia liga#ETO FC#labdarúgás

Az ETO a bécsi Rapiddal találkozik a Konferencia-ligában. Az ETO eddig veretlen az osztrák csapattal szemben.

Papp Győző
Tudta? Az ETO eddig még nem kapott ki a Rapid Wientől + videó

Korsós György az ETO-ban és a Rapidban is játszott.

Az ETO FC csütörtöki Konferencia-ligabeli ellenfele az osztrák SK Rapid Wien az egyik legismertebb és legeredményesebb osztrák labdarúgócsapat. A klubot 1898 szeptemberében hozták létre, hivatalosan 1899. január 8-án alapították. A színe, mint az ETO-é: zöld-fehér.

ETO
A magyar válogatott Bolla Bendegúz (középen) az ETO ellen is szerepelt a Rapidban. Fotó: NSO

A két csapat közös múltja kevés egymás elleni mérkőzést mutat. Először 115 évvel ezelőtt találkoztak. 

Az ETO csapata 1909-ben.

Az első találkozó a két zöld-fehér csapat között

A Győri Vasárnapi Újság 1910. július 10-én ezt írta: "Nemzetközi mérkőzés julius10-én. A bécsi Sport Club „Rapid“ I. csapata és az Egyetértés Torna Osziály I. csapata ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel labdarugó-mérkőzést tart a waggongyári pályán. Helyárak: számozott hely 1 korona, tribünjegy 70fillér, hölgyeknek 40 fillér, állóhely 40 fillér, gyermekjegy 20 fillér."
A Győri Hírlap pedig arról írt: "Az F.T.C. után a GyőriEgyetértés T. O. Bécs három legjobb csapatát fogja vendégül látni. Mégpedig ma, vasárnap a Sport Club»Rapid«, jövő vasárnap a W.A.C. és Germánia válogatott legénysége és az utána First Wienna méri össze erejét a vidéki bajnokcsapattal. Olyan program ez, melyet még vidéki csapat nem produkált. Hogy milyen klasszist képviselnek ezek a bécsi csapatok, elég, ha annyit mondunk, hogy technikai tudásuk még a F.T.C.-nél is jobb. — S.C.»Rapid« Bécs egyik legkedveltebb csapata. Kitűnő technikája, óriási gyorsasága és fair játéka még a budapesti nagyigényű közönséget is elragadtatták. Az Egyetértésnek nagyon jól kell játszania, ha meg akarja állni helyét."
És megállta!

A Győri Hírlap tudósítása az ETO meccséről: 

a győri közönség behódol a futballsportnak, aminek a legbiztosabb jele az, hogy még zuhogó esőben is kitart rendületlenül a pályán, ha érdekes mérkőzés folyik. Tegnap is mintegy 5-600-on nézték végig a mérkőzést, melynek érdekessége meg is érdemelte a figyelmet. Az Egyetértés Torna Osztálya vasárnap délután a wieni Sport FC Rapidot látta vendégül pályáján. A Rapid a hozzáfűzött várakozásnak teljesen megfelelt, egyöntetű, erős és biztos játéka eredményezte, hogy az első félidő aránya 1:3 volt a Rapid javára. A második félidőben azonban Győr oly határozottan és lelkesedéssel játszott, hogy az arányt a játék végére 3:3-ra kiegyenlítette, sőt a második félidő 30 percében oly fölénnyel játszott, hogy csupán a balszerencsén múlt, hogy a Rapid vesztes nem lett. A wieni labdarúgók közül kitűnt játékával Wolf balszélső. Míg a győri csapatnál a védelemben Krausz, a támadásban Valentin, Horn és Herzog produkáltak elsőrendű játékot. A közönség tetszése kísérte állandóan Orsolyák játékát, aki védésével számtalan gólt mentett meg.

Az Összetartás című lap szerint "A győri csapat a ll-ik félidőben meglepően szép összjátékot produkált. Állandóan támadták a bécsiek kapuját s csak az idő rövidsége akadályozta meg a győriek győzelmét."

Az ETO és a Rapid következő találkozójáig 94 évet kellett várni

A szurkolók ekkor egy régi ismerőst is köszönthettek: Korsós György, a bécsi együttes 29-szeres válogatott labdarúgója az ETO-ban lett ismert futballista. Utoljára 1999. június 12-én Óbudán, a 3-3-as döntetlennel végződő III. Kerület elleni mérkőzésen szerepelt a győri zöld-fehérek csapatában. Ezt követően az osztrák Sturm Grazhoz szerződött. 

A 2004-es találkozó előtt az ETO női csapatának két tagja, Jakab Réka és Jakab Petra köszöntötte a pályára lépő Korsós Györgyöt.

A Rapidban osztrák játékosok mellett kiváló cseh, szlovák és lengyel idegenlégiósok szerepeltek,  közülük több válogatott nem lépett pályára Győrött, de az ETO-ban sem lehetett ott a svédek ellen készülő Stark Péter, valamint az olimpiai válogatott kerettag Regedei Csaba és Varga Zoltán. 

  • Korsós György újra Győrben lépett pályára
  • Az ETO közelebb állt a győzelemhez
Igor Nicsenko a Rapid védők gyűrűjében.

Döntetlen 21 éve

A találkozót valamelyest jobban kezdte az ETO, mégis a Rapid szerzett vezetést. A 9. percben egy formás vendégakció végén a középre adott labdát Lawaree hat méterről vágta a győri léc alá, 0-1. Fél óra elteltével jött az egyenlítés. A 33. percben Nicsenko csípett el egy hazaadást, majd laposan Payer kapujába helyezett. 1—1. Az első félidő utolsó percében fordított az ETO. Peric beadását követően a kaputól pár méterre helyezkedő Priskin lőtt az osztrák hálóba. 2-1. Szünet után első hivatalos felnőttmérkőzésén lépett pályára zöld-fehér színekben Szabadfi András és Szabó Zsolt is. Főleg az utóbbi játszott jól és agilisan, a fiatal futballista megmozdulásai többször is veszélyt jelentettek az osztrák kapura. Négy perccel a mérkőzés vége előtt kiegyenlített a Rapid Wien. Egy szabadrúgás után ugyanis Burgstaller fejelt a győri kapuba. 2-2. Barátságos hangulatú, ám nem túl magas színvonalú mérkőzésen az ETO állt kicsivel közelebb a győzelemhez.

Jegyzőkönyv

Győri ETO-Rapid Wien 2-2 (2-1)
2004. 10. 07. Győr, 800 néző. V.: Péter G. 
ETO: Sztevanovic – Pusztai (Szabadfi), Vincze G., Pomper, Kartelo (Makra) – Peric (Balás), Vincze O., Binder (Vlajic), Tóth P. – Priskin (Szabó Zs.), Nicsenko. Szakmai igazgató: Reszeli Soós István.
Rapid: Payer – Hiden, Adamski, Burgstaller, Sturm (Lenko, 46.) - Hofmann (Atan, 46.), Korsós, Breitenfeld, Martinez (Gutic, 46.) - Topic, Lawaree (Kurtisi, 70.). Edző: Josef Hickersberger.
Gsz.: Nicsenko (35.), Priskin (45.), ill. Lawaree (10.), Burgstaller (88.).

Az ETO tehát eddig veretlen a Rapid Wiennel szemben, ha a sorozat folytatódna a Konferencia-ligában, az akár győri továbbjutást is jelenthetne.

Az ETO 2015-ös csődje után a két klub még barátságos mérkőzés erejéig sem képviselt azonos szintet. Ebben az időszakban mindössze egyszer találkoztak, akkor is csak a Rapid Wien második csapata látogatott Győrbe.

Borsos nagyszerű ollózós gólja

Ez a meccs elsősorban a szép gólokról maradt emlékezetes. A 25. percben Toma volt támadta le a Rapid védelmét, labdaszerzése után Priskint hozta ziccerbe, aki közelről nem hibázott és a hálóba gurított 1-0. A 34. percben sikerült megduplázni az előnyt. Vitális végezhetett el szabadrúgást jó huszonöt méterről, a jobb alsóba tartó lövését Orgler nem tudta hárítani 2-0. A második félidő elején egy büntető útán szépítettek a vendégek. A 72. percben pedig megszületett a találkozó legszebb gólja. Vitális jobb oldalról emelt középre, ahol Borsos gyönyörűen ollózott a Rapid kapujába 3-1. 

Jegyzőkönyv

ETO FC Győr–Rapid Wien II 3-1 (2-0)
2022. 07. 16. Győr, ETO Park. V.: Gaál Á.
ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger (Urblík, 62.), Csonka, Vincze Á., Kiss B., Tuboly, Toma, Babati (Óvári, 46.), Vitális, Priskin (Borsos, 46.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.
Rapid: Orgler – Dijakovic, Tambwe-Kasengle, Eggenfellner, Holzhacker, Sattlberger, Bajlicz, Fallmann, Kocygit, Hedl, Tepecik. Csere: Pichler, Sulzbacher, Hajdari, Vincze D., Demir, Softic, Oda, Wunsch, Land. Vezetőedző: Stefan Kulovits.
Gsz.: Priskin (25.), Vitális (34.) , Borsos (72.), ill. Kocygit (48., 11-esből).
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu