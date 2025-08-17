Tudta? Az ETO eddig még nem kapott ki a Rapid Wientől + videó

Az ETO FC csütörtöki Konferencia-ligabeli ellenfele az osztrák SK Rapid Wien az egyik legismertebb és legeredményesebb osztrák labdarúgócsapat. A klubot 1898 szeptemberében hozták létre, hivatalosan 1899. január 8-án alapították. A színe, mint az ETO-é: zöld-fehér.

A magyar válogatott Bolla Bendegúz (középen) az ETO ellen is szerepelt a Rapidban. Fotó: NSO

A két csapat közös múltja kevés egymás elleni mérkőzést mutat. Először 115 évvel ezelőtt találkoztak.

Az ETO csapata 1909-ben.

Az első találkozó a két zöld-fehér csapat között

A Győri Vasárnapi Újság 1910. július 10-én ezt írta: "Nemzetközi mérkőzés julius10-én. A bécsi Sport Club „Rapid“ I. csapata és az Egyetértés Torna Osziály I. csapata ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel labdarugó-mérkőzést tart a waggongyári pályán. Helyárak: számozott hely 1 korona, tribünjegy 70fillér, hölgyeknek 40 fillér, állóhely 40 fillér, gyermekjegy 20 fillér."

A Győri Hírlap pedig arról írt: "Az F.T.C. után a GyőriEgyetértés T. O. Bécs három legjobb csapatát fogja vendégül látni. Mégpedig ma, vasárnap a Sport Club»Rapid«, jövő vasárnap a W.A.C. és Germánia válogatott legénysége és az utána First Wienna méri össze erejét a vidéki bajnokcsapattal. Olyan program ez, melyet még vidéki csapat nem produkált. Hogy milyen klasszist képviselnek ezek a bécsi csapatok, elég, ha annyit mondunk, hogy technikai tudásuk még a F.T.C.-nél is jobb. — S.C.»Rapid« Bécs egyik legkedveltebb csapata. Kitűnő technikája, óriási gyorsasága és fair játéka még a budapesti nagyigényű közönséget is elragadtatták. Az Egyetértésnek nagyon jól kell játszania, ha meg akarja állni helyét."

És megállta!

A Győri Hírlap tudósítása az ETO meccséről:

a győri közönség behódol a futballsportnak, aminek a legbiztosabb jele az, hogy még zuhogó esőben is kitart rendületlenül a pályán, ha érdekes mérkőzés folyik. Tegnap is mintegy 5-600-on nézték végig a mérkőzést, melynek érdekessége meg is érdemelte a figyelmet. Az Egyetértés Torna Osztálya vasárnap délután a wieni Sport FC Rapidot látta vendégül pályáján. A Rapid a hozzáfűzött várakozásnak teljesen megfelelt, egyöntetű, erős és biztos játéka eredményezte, hogy az első félidő aránya 1:3 volt a Rapid javára. A második félidőben azonban Győr oly határozottan és lelkesedéssel játszott, hogy az arányt a játék végére 3:3-ra kiegyenlítette, sőt a második félidő 30 percében oly fölénnyel játszott, hogy csupán a balszerencsén múlt, hogy a Rapid vesztes nem lett. A wieni labdarúgók közül kitűnt játékával Wolf balszélső. Míg a győri csapatnál a védelemben Krausz, a támadásban Valentin, Horn és Herzog produkáltak elsőrendű játékot. A közönség tetszése kísérte állandóan Orsolyák játékát, aki védésével számtalan gólt mentett meg.

Az Összetartás című lap szerint "A győri csapat a ll-ik félidőben meglepően szép összjátékot produkált. Állandóan támadták a bécsiek kapuját s csak az idő rövidsége akadályozta meg a győriek győzelmét."