Tudta? Az ETO eddig még nem kapott ki a Rapid Wientől + videó
Az ETO a bécsi Rapiddal találkozik a Konferencia-ligában. Az ETO eddig veretlen az osztrák csapattal szemben.
Korsós György az ETO-ban és a Rapidban is játszott.
Az ETO FC csütörtöki Konferencia-ligabeli ellenfele az osztrák SK Rapid Wien az egyik legismertebb és legeredményesebb osztrák labdarúgócsapat. A klubot 1898 szeptemberében hozták létre, hivatalosan 1899. január 8-án alapították. A színe, mint az ETO-é: zöld-fehér.
A két csapat közös múltja kevés egymás elleni mérkőzést mutat. Először 115 évvel ezelőtt találkoztak.
Az első találkozó a két zöld-fehér csapat között
A Győri Vasárnapi Újság 1910. július 10-én ezt írta: "Nemzetközi mérkőzés julius10-én. A bécsi Sport Club „Rapid“ I. csapata és az Egyetértés Torna Osziály I. csapata ma, vasárnap délután 5 órai kezdettel labdarugó-mérkőzést tart a waggongyári pályán. Helyárak: számozott hely 1 korona, tribünjegy 70fillér, hölgyeknek 40 fillér, állóhely 40 fillér, gyermekjegy 20 fillér."
A Győri Hírlap pedig arról írt: "Az F.T.C. után a GyőriEgyetértés T. O. Bécs három legjobb csapatát fogja vendégül látni. Mégpedig ma, vasárnap a Sport Club»Rapid«, jövő vasárnap a W.A.C. és Germánia válogatott legénysége és az utána First Wienna méri össze erejét a vidéki bajnokcsapattal. Olyan program ez, melyet még vidéki csapat nem produkált. Hogy milyen klasszist képviselnek ezek a bécsi csapatok, elég, ha annyit mondunk, hogy technikai tudásuk még a F.T.C.-nél is jobb. — S.C.»Rapid« Bécs egyik legkedveltebb csapata. Kitűnő technikája, óriási gyorsasága és fair játéka még a budapesti nagyigényű közönséget is elragadtatták. Az Egyetértésnek nagyon jól kell játszania, ha meg akarja állni helyét."
És megállta!
A Győri Hírlap tudósítása az ETO meccséről:
a győri közönség behódol a futballsportnak, aminek a legbiztosabb jele az, hogy még zuhogó esőben is kitart rendületlenül a pályán, ha érdekes mérkőzés folyik. Tegnap is mintegy 5-600-on nézték végig a mérkőzést, melynek érdekessége meg is érdemelte a figyelmet. Az Egyetértés Torna Osztálya vasárnap délután a wieni Sport FC Rapidot látta vendégül pályáján. A Rapid a hozzáfűzött várakozásnak teljesen megfelelt, egyöntetű, erős és biztos játéka eredményezte, hogy az első félidő aránya 1:3 volt a Rapid javára. A második félidőben azonban Győr oly határozottan és lelkesedéssel játszott, hogy az arányt a játék végére 3:3-ra kiegyenlítette, sőt a második félidő 30 percében oly fölénnyel játszott, hogy csupán a balszerencsén múlt, hogy a Rapid vesztes nem lett. A wieni labdarúgók közül kitűnt játékával Wolf balszélső. Míg a győri csapatnál a védelemben Krausz, a támadásban Valentin, Horn és Herzog produkáltak elsőrendű játékot. A közönség tetszése kísérte állandóan Orsolyák játékát, aki védésével számtalan gólt mentett meg.
Az Összetartás című lap szerint "A győri csapat a ll-ik félidőben meglepően szép összjátékot produkált. Állandóan támadták a bécsiek kapuját s csak az idő rövidsége akadályozta meg a győriek győzelmét."
Amikor 16 ezren látták a Rába ETO sikerét a nyugati sztárcsapat ellen - fotók
Az ETO és a Rapid következő találkozójáig 94 évet kellett várni
A szurkolók ekkor egy régi ismerőst is köszönthettek: Korsós György, a bécsi együttes 29-szeres válogatott labdarúgója az ETO-ban lett ismert futballista. Utoljára 1999. június 12-én Óbudán, a 3-3-as döntetlennel végződő III. Kerület elleni mérkőzésen szerepelt a győri zöld-fehérek csapatában. Ezt követően az osztrák Sturm Grazhoz szerződött.
A 2004-es találkozó előtt az ETO női csapatának két tagja, Jakab Réka és Jakab Petra köszöntötte a pályára lépő Korsós Györgyöt.
A Rapidban osztrák játékosok mellett kiváló cseh, szlovák és lengyel idegenlégiósok szerepeltek, közülük több válogatott nem lépett pályára Győrött, de az ETO-ban sem lehetett ott a svédek ellen készülő Stark Péter, valamint az olimpiai válogatott kerettag Regedei Csaba és Varga Zoltán.
- Korsós György újra Győrben lépett pályára
- Az ETO közelebb állt a győzelemhez
Döntetlen 21 éve
A találkozót valamelyest jobban kezdte az ETO, mégis a Rapid szerzett vezetést. A 9. percben egy formás vendégakció végén a középre adott labdát Lawaree hat méterről vágta a győri léc alá, 0-1. Fél óra elteltével jött az egyenlítés. A 33. percben Nicsenko csípett el egy hazaadást, majd laposan Payer kapujába helyezett. 1—1. Az első félidő utolsó percében fordított az ETO. Peric beadását követően a kaputól pár méterre helyezkedő Priskin lőtt az osztrák hálóba. 2-1. Szünet után első hivatalos felnőttmérkőzésén lépett pályára zöld-fehér színekben Szabadfi András és Szabó Zsolt is. Főleg az utóbbi játszott jól és agilisan, a fiatal futballista megmozdulásai többször is veszélyt jelentettek az osztrák kapura. Négy perccel a mérkőzés vége előtt kiegyenlített a Rapid Wien. Egy szabadrúgás után ugyanis Burgstaller fejelt a győri kapuba. 2-2. Barátságos hangulatú, ám nem túl magas színvonalú mérkőzésen az ETO állt kicsivel közelebb a győzelemhez.
Jegyzőkönyv
Győri ETO-Rapid Wien 2-2 (2-1)
2004. 10. 07. Győr, 800 néző. V.: Péter G.
ETO: Sztevanovic – Pusztai (Szabadfi), Vincze G., Pomper, Kartelo (Makra) – Peric (Balás), Vincze O., Binder (Vlajic), Tóth P. – Priskin (Szabó Zs.), Nicsenko. Szakmai igazgató: Reszeli Soós István.
Rapid: Payer – Hiden, Adamski, Burgstaller, Sturm (Lenko, 46.) - Hofmann (Atan, 46.), Korsós, Breitenfeld, Martinez (Gutic, 46.) - Topic, Lawaree (Kurtisi, 70.). Edző: Josef Hickersberger.
Gsz.: Nicsenko (35.), Priskin (45.), ill. Lawaree (10.), Burgstaller (88.).
Az ETO tehát eddig veretlen a Rapid Wiennel szemben, ha a sorozat folytatódna a Konferencia-ligában, az akár győri továbbjutást is jelenthetne.
Az ETO 2015-ös csődje után a két klub még barátságos mérkőzés erejéig sem képviselt azonos szintet. Ebben az időszakban mindössze egyszer találkoztak, akkor is csak a Rapid Wien második csapata látogatott Győrbe.
Borsos nagyszerű ollózós gólja
Ez a meccs elsősorban a szép gólokról maradt emlékezetes. A 25. percben Toma volt támadta le a Rapid védelmét, labdaszerzése után Priskint hozta ziccerbe, aki közelről nem hibázott és a hálóba gurított 1-0. A 34. percben sikerült megduplázni az előnyt. Vitális végezhetett el szabadrúgást jó huszonöt méterről, a jobb alsóba tartó lövését Orgler nem tudta hárítani 2-0. A második félidő elején egy büntető útán szépítettek a vendégek. A 72. percben pedig megszületett a találkozó legszebb gólja. Vitális jobb oldalról emelt középre, ahol Borsos gyönyörűen ollózott a Rapid kapujába 3-1.
Jegyzőkönyv
ETO FC Győr–Rapid Wien II 3-1 (2-0)
2022. 07. 16. Győr, ETO Park. V.: Gaál Á.
ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger (Urblík, 62.), Csonka, Vincze Á., Kiss B., Tuboly, Toma, Babati (Óvári, 46.), Vitális, Priskin (Borsos, 46.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.
Rapid: Orgler – Dijakovic, Tambwe-Kasengle, Eggenfellner, Holzhacker, Sattlberger, Bajlicz, Fallmann, Kocygit, Hedl, Tepecik. Csere: Pichler, Sulzbacher, Hajdari, Vincze D., Demir, Softic, Oda, Wunsch, Land. Vezetőedző: Stefan Kulovits.
Gsz.: Priskin (25.), Vitális (34.) , Borsos (72.), ill. Kocygit (48., 11-esből).