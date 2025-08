Lejátszotta első felkészülési meccsét az ETO University, így végződött a Tatabánya elleni találkozó

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az ETO University. A szlovákiai Malackyban a MOL-Tatabánya volt az ellenfél, a találkozót 36–31-re az ellenfél nyerte.

Hasznos meccset játszott az ETO University.

Az ETO University edzője látott pozitív dolgokat

Kilvinger Bálint vezetőedző így értékelt: – Az első edzőmeccs mindig különleges, mert ilyenkor kezd el igazán körvonalazódni, hogyan működnek az új elképzelések éles helyzetben. Több felállást is kipróbáltunk, keresve azokat a játékelemeket, amelyekre a szezon során építhetünk. A játék még nem volt kiforrott, de ez most nem is az eredményről szólt, hanem a rendszer és a feladatok gyakorlásáról. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy itt is mellettünk voltak.