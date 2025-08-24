Hétméteresekkel kapott ki az ETO University – negyedik lett a csapat Strasbourgban

Az ETO University Handball Team a pénteki elődöntőben szoros mérkőzésen maradt alul a Montpellier HB együttesével szemben, így a vasárnapi bronzmérkőzésen az RK Zagreb ellen vívhatta meg utolsó találkozóját.

Az ETO University a bronzért küzdhetett vasárnap, a hétméteresek döntöttek.

Forrás: Facebook/Hand News

A bronzcsata első félideje kiegyenlített játékot hozott, a csapatok fej fej mellett haladtak, ám a játék képe alapján az ETO University dominánsabbnak tűnt. A szünetben 16–15-re vezetett a győri együttes.

A fordulást követően a horvátok gyorsan átvették a vezetést, de Kilvinger Bálint tanítványai végig tapadtak ellenfelükre és nem engedték, hogy a zágrábiak három gólnál nagyobb különbséggel ellépjenek. Bár a mérkőzés közben Stepancic sérülése hátráltatta a csapatot, az ETO versenyben maradt és továbbra is nyomás alatt tartotta horvát ellenfelét.

A hajrában a zágrábiak több technikai hibát vétettek, amelyeket a zöld-fehérek könyörtelenül kihasználtak és gyors gólokkal egalizáltak. Az utolsó percben Bozovic találatával az ETO University ismét vezetést szerzett. Az RK Zagreb még egy utolsó támadást vezethetett, amely során Pásztor bravúros védést mutatott be, ám a játékvezető szabálytalanságot látott, így hétmétereshez jutott a horvát csapat. Időn túl Bialiauski értékesítette a büntetőt, ezzel a mérkőzés döntetlennel zárult, következett a hétméteres-párbaj.

Ebben Krakovszki Zsolt és Nagy Martin kísérlete is kimaradt, míg a horvátok pontosabban céloztak, így az ETO University a negyedik helyen zárta a tornát.