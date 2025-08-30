Győztes mérkőzéssel zárta a felkészülési időszakot az ETO University

Az ETO University vezetőedzője értékes felkészülési állomásként értékelte a nyári edzőidőszak záró találkozóját. A győriek a HC Linz AG együttesét látták vendégül, amely ugyan a mérkőzés elején tartani tudta a lépést, ám Kilvinger Bálint tanítványai magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak.

Győzelemmel zárta a felkészülést az ETO University, indul a pontvadászat.

Forrás: gyorietouni.hu

A játék képében megmutatkozott a győri csapat fizikai fölénye és taktikai fegyelme, ennek köszönhetően végül magabiztos, tízgólos győzelmet arattak.

A gyorietouni.hu beszámolója szerint a mérkőzés hazai védéssel kezdődött, majd egy sikeres támadással folytatódott, de így is fej-fej mellett állt a két csapat az első öt percig. A győriek javítottak a védekezésen és a helyzeteket is értékesítették, így el tudtak lépni a vendégegyüttestől. Kilvinger Bálint csapata folyamatosan növelte a különbséget, így a félidő utolsó perceiben már megnyugtató távolságra kerültek a linziektől. A félidőben az eredményjelző 18-12-őt mutatott.

A második játékrészben is sikeresen támadtak és hatékony védekeztek a zöld-fehérek, a győriek irányították a mérkőzést. A mérkőzés lefújása előtt tíz perccel az ETO University tizenhárom gólosra növelte a különbséget, amin a vendégek picit tudtak javítani, így a mérkőzés 37-27-es eredménnyel zárult.

Kilvinger Bálint vezetőedző a találkozó után értékelt:

„A mai felkészülési mérkőzésünk egy nagyon jó gyakorlás volt, mindenki pályára tudott lépni. Különböző felállásokat tudtunk gyakorolni, ami mindenképpen hasznos volt nekünk, főleg így Dean Bombac sérülését nézve, tudtunk ma olyan megoldásokat gyakorolni, amire a következő időszakban egészen biztosan szükség lesz. A srácok jó tempóban játszottak, voltak azért benne olyan hibák, amiket még javítanunk kell. A mérkőzésnek a ritmusa egészen jól feküdt, próbáltuk védekezésben a stabilitást megtalálni, támadásban pedig a játékainkat gyakorolni."

Az ETO University Handball Team a következő héten elkezdi a pontgyűjtést az NB I-ben, szeptember 5-én 18 órától a Csurgói KK-t látják vendégül a Magvassy Mihály Sportcsarnokban.

Az ETO University is helyet kapott a Kisalföld Sportmagazinjában

A Kisalföld Sportmagazinjában a Győr-Moson-Sopron vármegyei egyesületekről, így az ETO University-ről is olvashat. A magazin online is lapozható a hivatkozásra kattintva.



